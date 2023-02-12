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«Однажды подарили часы за 1,5 миллиона»: танцовщица рассказала, что на самом деле происходит в стриптиз-клубах

Как работают девушки, которые танцуют стриптиз в барах, и чем занимаются, когда уходят с этой работы

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Смена танцовщиц стриптиз-клуба длится 9 часов

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Наши омские коллеги из NGS55.RU провели ночь в стриптиз-клубе и узнали, как там всё устроено, сколько зарабатывают танцовщицы и правда ли, что после нескольких лет работы они видят мужчин насквозь.

Время 20:00, а в основном зале стриптиз-клуба обстановка уже интимная. Единственный источник света здесь — розовая подсветка по периметру подиума для танцовщиц. Официантки в форме горничных протирают бокалы, две студентки-танцовщицы разместились на красных креслах и разложили на пол стрипы — обувь на высоченном каблуке и платформе: решают, в каких лучше идти сегодня на сцену.

— Возьми четверки (речь о высоте каблука 23 сантиметра. — Прим. ред.).

— Нет, мне в них неудобно. Натирают.

— Тогда тройки.

В стриптиз-клубе атмосферно

В стриптиз-клубе атмосферно

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Мимо, словно молнии, хаотично проносятся другие девчонки: кто в платье, кто в нижнем белье, кто с голой грудью, прикрывая ее рукой. Через час двери заведения откроются для гостей, нужно быть при полном параде. Наша героиня — симпатичная девушка с точеной фигурой. У нее темные волосы, карие глаза. Свое имя, даже сценическое, говорить не хочет. Точный возраст — тоже. Сообщает, что ей примерно 30. Для удобства повествования будем называть ее Алексой. Она из семьи военного: родители думают, что дочь работает на подтанцовке в ночном клубе.

— Старшему поколению сложно понять современные профессии — для них это что-то нереспектабельное. Они предполагают, что я могу быть обнаженной, но всех нюансов не знают, — объясняет девушка.

В гримерке девушки приводят себя в порядок: они должны выглядеть с иголочки

В гримерке девушки приводят себя в порядок: они должны выглядеть с иголочки

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Алекса заходит в гримерку, чтобы переодеться и слегка подправить макияж — косметику нанесла дома. Но подготовленными сюда приходят далеко не все.

— Есть пудра? — обращается одна из девушек на вид лет 18 к подруге. — А то я после универа быстро собиралась.

Для тех, кто приходит сюда после учебы или основной работы, организовали полноценную ванную комнату с душем, туалетом и сушилкой для белья — на ней уже нет места. Обязательное правило для танцовщиц стриптиза — ухоженный и опрятный внешний вид.

Почти как дома

Почти как дома

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Наряды на любую тему и случай

Наряды на любую тему и случай

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Карина, Сицилия, Милена... Наша героиня находит среди десятков подписанных экзотическими именами шкафчиков свой и достает костюм для работы (если его можно так назвать) — маленькое черное платье, которое едва прикрывает ягодицы. Надевает стрипы. К работе готова.

Алекса в стриптизе около 10 лет. Со школы занималась бальными танцами, художественной гимнастикой, в студенческие годы подрабатывала в go-go. Первый опыт танцовщицы эротического жанра получила в омском клубе «Атлантида». Трюкам на пилоне ее обучил штатный хореограф.

Танцовщицам стриптиза мало иметь хореографические данные, нужно уметь общаться с гостями

Танцовщицам стриптиза мало иметь хореографические данные, нужно уметь общаться с гостями

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— Сцена для меня — дело привычное. Первое время было волнение только из-за обнажения. Это было единственным, что мне было непривычно делать. Помню, были опасения на счет того, как работать с мужчинами, которые приходят в заведение. Нужно было прокачивать коммуникационные навыки, — вспоминает Алекса.

По контракту она работала танцовщицей стриптиза за границей — в Таиланде, Сингапуре, Южной Африке, Германии, Испании, на Карибских островах. Всех мест и не перечислить. На время пандемии сделала перерыв, а четыре месяца назад устроилась в этот клуб.

Чем выше любовь, тем ниже поцелуи

Чем выше любовь, тем ниже поцелуи

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Ведущий проверяет аппаратуру. Объявляет в микрофон, кто из девчонок пойдет на сцену первым номером, кто вторым. Предупреждает заранее, чтобы они были наготове. На выходе из гримерки бросается в глаза листок с заголовком «Нарушения».

— За что у нас чаще всего штрафы? — смеясь, обращается Алекса к девушке в золотистом вечернем платье.

— За опоздания! — не задумываясь, отвечает коллега. — Если до 20:45 не придешь — отдашь 500 рублей.

Но это не самое дорогое наказание. Невыход на работу, дедовщина и сплетни, грубость к гостям клуба, неуважительное отношение к руководству «стоят» 3 тысячи рублей. За воровство, обман гостей и оказание интимных услуг — 10 тысяч и за дверь. Алекса говорит, что, несмотря на большой перечень штрафов, девчонки «нарываются» на них редко.

— Нам нельзя встречаться с гостями вне клуба, да и в этом нет смысла. Мне проще снова пригласить мужчину в наше заведение и пообщаться. Смысл рисковать ради чашки кофе? Скрывать что-то от руководства — тоже. Всегда есть риск потерять работу. Зачем нам это нужно? — рассуждает танцовщица.

Творческий беспорядок

Творческий беспорядок

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Она направляется в гостевой зал, где располагается на диване в полузакрытой шторами кабинке, вытянув ноги. Другие делают то же: кто-то, уютно обернувшись в плед, смотрит фильм в телефоне, кто-то занял место у бара — болтают. Все в ожидании гостей. Всего в этом стриптиз-клубе работает 30 танцовщиц. Большая часть из них — студентки, но есть и дамы семейные, с мужьями и детьми. Для одних это просто подработка, для других основная и единственная работа — как у Алексы.

— Я не чувствую, что здесь работаю. Я прихожу тусоваться, а мне за это платят деньги, — улыбается девушка. — Мы работаем с 9 вечера до 6 утра. Потом я прихожу домой, через час-полтора ложусь спать. Просыпаюсь в обед. С 14:00 до 18:00 делаю свои дела и начинаю плавно собираться на работу. Я сама выбираю себе смены на неделе. Могу отработать 3–4 месяца, а потом на пару месяцев взять отпуск. Гибкий график ни в какое сравнение с обычной работой не идет, — уверена омичка.

Омичка не скрывает, что сделала пластику груди

Омичка не скрывает, что сделала пластику груди

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Она пробовала устраиваться на дневную работу — продавцом-консультантом в магазин дорогой обуви, хостес в ресторане гостиницы международной сети, но ее хватало ненадолго. Такие занятия быстро надоедали и казались скучными, раздражали строгие рамки. Да и заработная плата оставляла желать лучшего. Девушка долго не решается назвать сумму заработка в месяц, говорит, что многое зависит от профессионализма танцовщицы и количества смен. Однако чуть позже ее оборона дает трещину, и она называет примерную зарплату в месяц: плюс-минус 100 тысяч рублей. Она складывается из чаевых и приватных танцев.

— В разумных пределах я ни в чем себе не отказываю. У меня есть квартира, которую я купила на заработки с танцев, машина. Я объездила полмира. Ношу дизайнерскую одежду. Не готовлю. Мне делали дорогие подарки — ювелирные украшения, шубы. Однажды подарили часы за 1,5 миллиона рублей. Я трачу около 30 тысяч в месяц на косметику и бьюти-процедуры — уколы красоты, ногти, массаж. Несколько лет назад я сделала грудь за 200 тысяч рублей, — Алекса гордо демонстрирует результат работы пластического хирурга, выпрямляя спину.

В денежном плане танцовщица ни в чем себе не отказывает

В денежном плане танцовщица ни в чем себе не отказывает

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Наш диалог резко прерывает звуковой сигнал. Девчонки, как обезумевшие, резко вскакивают с диванов, сворачивают пледы и несутся в гримерную комнату. За ними подрывается и Алекса. Это означает, что пришли первые гости. В зал заходит небольшая группа взрослых мужчин. Они сразу направляются в кабинку. Кажется, они здесь не в первый раз.

Алекса рассказала, что в клубе можно встретить представителей разных профессий — бизнесменов, банкиров, врачей, ведущих праздников и даже преподавателей вузов. Однако их всех объединяет желание пообщаться и посмотреть на красивые обнаженные женские тела, а также толстый кошелек. Девушка не скрывает: стриптиз-клуб — заведение для состоятельных людей. Одна только гостевая зона стоит 10 тысяч рублей, не считая входного билета. Конечно, сюда заглядывают гости и с ограниченным бюджетом, например, студенты или компания парней, празднующих мальчишник. Девушки никого не обделяют вниманием.

— Мужчины сюда приходят за праздником и хорошим настроением. Часто они рассказывают, что в заведениях другого типа им тяжело знакомиться. У многих девушек странная реакция и приходится часто слышать отказы. Поэтому они приходят сюда. Здесь минимальный процент, что их отвергнут.

Мужчины приходят в стриптиз-клуб, чтобы получить внимание

Мужчины приходят в стриптиз-клуб, чтобы получить внимание

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Звучит первый трек. На подиум, по очереди сменяя друг друга, выходят девушки. Каждая исполняет по два танца. Первый — в платье, второй в одних трусах с оголенной грудью. К 11 часам вечера гостей пришло относительно немного: заняли три стола. Основная масса подтянется примерно к часу ночи. Видно, что некоторые танцовщицы экономят энергию — им нужно распределять силы между сценой и гостями, так как смена длится девять часов. Трюки на пилоне исполняет не каждая. По некоторым видно, что они в стриптизе недавно — заметны шаткие движения и неуверенность во взгляде. Модельной внешностью тоже обладают далеко не все. Хорошая фигура — не главный критерий для этой работы. У молодых и неопытных студенток больше шансов попасть в стриптиз.

— Когда я позвонила сюда, меня спросили, есть ли у меня опыт, какой рост, вес и возраст. Услышав, сколько мне лет, ответили, что перезвонят. Их это смутило, потому что обычно образ девушки за 30 представляется иначе. Я перезвонила через месяц и убавила цифру. Меня пригласили на собеседование и взяли на работу, — смеется Алекса.

Также она рассказала, что в стриптизе важно быть общительной и открытой.

— Бывает, приходят девчонки, которые не умеют общаться, не знают, как себя преподнести. Поработают недельку и понимают, что им здесь не место. Когда я подхожу к гостю и начинаю с ним знакомиться, то уже чувствую, есть коннект или нет. За столько лет я уже на автомате и могу буквально за 5 минут понять, стоит ли мне оставаться за этим столиком или нет.

Рассказ Алексы перебивает громкий голос ведущего. Он объявляет в микрофон ее выход. Девушка прямо из зоны отдыха идет к подиуму, танцует и слегка запыхавшаяся возвращается. Признается, что с возрастом усталость чувствуется сильнее.

— Если раньше я могла работать без выходных — мне хоть бы что, сейчас я уже столько не хочу. Усталость копится, и, конечно, это сказывается на нервной системе. Проблемы могут быть высосаны из пальца: тебя всё раздражает, бесит. Это то время, когда надо идти домой отдыхать, брать выходные, отпуск. Происходит обычное эмоционально выгорание. Для таких случаев у нас есть штатный психолог.

Еще один минус: из-за больших каблуков появляются мозоли и устают ноги

Еще один минус: из-за больших каблуков появляются мозоли и устают ноги

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От всего уставшие бывают и гости. Алекса вспоминает одну историю, когда работала в другом клубе. Она общалась со столичными бизнесменами, которые, как она выражается, видали виды, и ни алкоголь, ни танцы, ни беседы им не приносили удовольствие.

— Один из них предложил сыграть в карты. Так я выиграла у него четыре раза и заработала 20 тысяч. Он был в шоке. Приходят такие кадры, которым всё надоело и всё не нравится, мол, давай удиви меня.

Мимо проходят новоиспеченные пары гостей и танцовщиц. Вероятно, возвращаются из бара, где выпивали коктейли, а возможно, и с привата. Индивидуальный танец здесь стоит три тысячи рублей и длится около 15 минут. Алекса заверяет: всё строго без интима, и напоминает про штрафы.

— Это шоу тет-а-тет. Там можно танцевать, общаться. За этим следит менеджер. Ну и какой интим за 3 тысячи? Максимум можно снять трусы, — заливается смехом девушка.

На случай некрасивого поведения гостей есть охрана

На случай некрасивого поведения гостей есть охрана

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Несколько танцовщиц подсаживаются за столики к гостям, раскуривают вместе с ними кальян, ведут беседы. Возникают мысли: а что, если кто-то начнет приставать?

— Здесь, как и в обычной жизни: к тебе будут относиться так, как ты сама позволишь. Всегда есть охрана, если они видят проявление агрессии, то реагируют. Бывает, очень редко, что кто-то переберет с алкоголем и начинает хватать тебя за руки, например. Тут уже сама видишь, что не стоит туда больше подходить.

У танцовщиц может произойти эмоциональное выгорание

У танцовщиц может произойти эмоциональное выгорание

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Общение с мужчинами у Алексы в клубе складывается хорошо. Опыт дает простор для разговоров. Многие находят ее интересной собеседницей, однако в ее личной жизни всё не так гладко. Из-за специфики ремесла она потеряла доверие к противоположному полу.

— Я не доверяю мужчинам. Есть мнение, что с танцовщицей гораздо проще завести отношения, но нет — сложнее. Если я начинаю с кем-то роман, то сразу говорю, где работаю. Лучше преподнести этот факт сразу и увидеть реакцию. Это честно. Правильно. Нет смысла что-то скрывать и тратить свое время не на того человека. Иногда сталкиваюсь с непониманием. Но я не виню людей, поскольку эта профессия обросла клише и стереотипами. Почему-то многие думают, что наша работа отличается. На самом деле нет. Всё как у всех. Бывали периоды, когда я оставляла работу и посвящала себя отношениям. Потом они заканчивалась, и меня тянуло обратно в праздную жизнь, — немного загрустила Алекса. — Когда стриптиз надоедает, многие девчонки уходят в бьюти-индустрию: делают ресницы, ногти, волосы. Кто-то открывает свой бутик одежды, становится хореографом, психологом или матерью. А я пока живу сегодняшним днем.

Так выглядит приватная комната

Так выглядит приватная комната

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Звучит музыка промо. Начинается демонстрация всех девушек клуба и момент, когда можно получить специальное предложение от заведения. Например, скидку на приват. Танцовщицы разом взбираются на подиум и в доли секунды обнажают грудь. К сцене подтягиваются гости. Алексу замечают, и она уходит с новым знакомым в отдельную комнату, чтобы исполнить приватный танец.

Даже за закрытыми дверьми позволять лишнего нельзя

Даже за закрытыми дверьми позволять лишнего нельзя

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