«Однажды подарили часы за 1,5 миллиона»: танцовщица рассказала, что на самом деле происходит в стриптиз-клубах

Она направляется в гостевой зал, где располагается на диване в полузакрытой шторами кабинке, вытянув ноги. Другие делают то же: кто-то, уютно обернувшись в плед, смотрит фильм в телефоне, кто-то занял место у бара — болтают. Все в ожидании гостей. Всего в этом стриптиз-клубе работает 30 танцовщиц. Большая часть из них — студентки, но есть и дамы семейные, с мужьями и детьми. Для одних это просто подработка, для других основная и единственная работа — как у Алексы.



— Я не чувствую, что здесь работаю. Я прихожу тусоваться, а мне за это платят деньги, — улыбается девушка. — Мы работаем с 9 вечера до 6 утра. Потом я прихожу домой, через час-полтора ложусь спать. Просыпаюсь в обед. С 14:00 до 18:00 делаю свои дела и начинаю плавно собираться на работу. Я сама выбираю себе смены на неделе. Могу отработать 3–4 месяца, а потом на пару месяцев взять отпуск. Гибкий график ни в какое сравнение с обычной работой не идет, — уверена омичка.