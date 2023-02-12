«Однажды подарили часы за 1,5 миллиона»: танцовщица рассказала, что на самом деле происходит в стриптиз-клубах

Наши омские коллеги из NGS55.RU провели ночь в стриптиз-клубе и узнали, как там всё устроено, сколько зарабатывают танцовщицы и правда ли, что после нескольких лет работы они видят мужчин насквозь.
Время 20:00, а в основном зале стриптиз-клуба обстановка уже интимная. Единственный источник света здесь — розовая подсветка по периметру подиума для танцовщиц. Официантки в форме горничных протирают бокалы, две студентки-танцовщицы разместились на красных креслах и разложили на пол стрипы — обувь на высоченном каблуке и платформе: решают, в каких лучше идти сегодня на сцену.
— Возьми четверки (речь о высоте каблука 23 сантиметра. — Прим. ред.).
— Нет, мне в них неудобно. Натирают.
— Тогда тройки.
Мимо, словно молнии, хаотично проносятся другие девчонки: кто в платье, кто в нижнем белье, кто с голой грудью, прикрывая ее рукой. Через час двери заведения откроются для гостей, нужно быть при полном параде. Наша героиня — симпатичная девушка с точеной фигурой. У нее темные волосы, карие глаза. Свое имя, даже сценическое, говорить не хочет. Точный возраст — тоже. Сообщает, что ей примерно 30. Для удобства повествования будем называть ее Алексой. Она из семьи военного: родители думают, что дочь работает на подтанцовке в ночном клубе.
— Старшему поколению сложно понять современные профессии — для них это что-то нереспектабельное. Они предполагают, что я могу быть обнаженной, но всех нюансов не знают, — объясняет девушка.
Алекса заходит в гримерку, чтобы переодеться и слегка подправить макияж — косметику нанесла дома. Но подготовленными сюда приходят далеко не все.
— Есть пудра? — обращается одна из девушек на вид лет 18 к подруге. — А то я после универа быстро собиралась.
Для тех, кто приходит сюда после учебы или основной работы, организовали полноценную ванную комнату с душем, туалетом и сушилкой для белья — на ней уже нет места. Обязательное правило для танцовщиц стриптиза — ухоженный и опрятный внешний вид.
Карина, Сицилия, Милена... Наша героиня находит среди десятков подписанных экзотическими именами шкафчиков свой и достает костюм для работы (если его можно так назвать) — маленькое черное платье, которое едва прикрывает ягодицы. Надевает стрипы. К работе готова.
Алекса в стриптизе около 10 лет. Со школы занималась бальными танцами, художественной гимнастикой, в студенческие годы подрабатывала в go-go. Первый опыт танцовщицы эротического жанра получила в омском клубе «Атлантида». Трюкам на пилоне ее обучил штатный хореограф.
— Сцена для меня — дело привычное. Первое время было волнение только из-за обнажения. Это было единственным, что мне было непривычно делать. Помню, были опасения на счет того, как работать с мужчинами, которые приходят в заведение. Нужно было прокачивать коммуникационные навыки, — вспоминает Алекса.
По контракту она работала танцовщицей стриптиза за границей — в Таиланде, Сингапуре, Южной Африке, Германии, Испании, на Карибских островах. Всех мест и не перечислить. На время пандемии сделала перерыв, а четыре месяца назад устроилась в этот клуб.
Ведущий проверяет аппаратуру. Объявляет в микрофон, кто из девчонок пойдет на сцену первым номером, кто вторым. Предупреждает заранее, чтобы они были наготове. На выходе из гримерки бросается в глаза листок с заголовком «Нарушения».
— За что у нас чаще всего штрафы? — смеясь, обращается Алекса к девушке в золотистом вечернем платье.
— За опоздания! — не задумываясь, отвечает коллега. — Если до 20:45 не придешь — отдашь 500 рублей.
Но это не самое дорогое наказание. Невыход на работу, дедовщина и сплетни, грубость к гостям клуба, неуважительное отношение к руководству «стоят» 3 тысячи рублей. За воровство, обман гостей и оказание интимных услуг — 10 тысяч и за дверь. Алекса говорит, что, несмотря на большой перечень штрафов, девчонки «нарываются» на них редко.
— Нам нельзя встречаться с гостями вне клуба, да и в этом нет смысла. Мне проще снова пригласить мужчину в наше заведение и пообщаться. Смысл рисковать ради чашки кофе? Скрывать что-то от руководства — тоже. Всегда есть риск потерять работу. Зачем нам это нужно? — рассуждает танцовщица.
Она направляется в гостевой зал, где располагается на диване в полузакрытой шторами кабинке, вытянув ноги. Другие делают то же: кто-то, уютно обернувшись в плед, смотрит фильм в телефоне, кто-то занял место у бара — болтают. Все в ожидании гостей. Всего в этом стриптиз-клубе работает 30 танцовщиц. Большая часть из них — студентки, но есть и дамы семейные, с мужьями и детьми. Для одних это просто подработка, для других основная и единственная работа — как у Алексы.
— Я не чувствую, что здесь работаю. Я прихожу тусоваться, а мне за это платят деньги, — улыбается девушка. — Мы работаем с 9 вечера до 6 утра. Потом я прихожу домой, через час-полтора ложусь спать. Просыпаюсь в обед. С 14:00 до 18:00 делаю свои дела и начинаю плавно собираться на работу. Я сама выбираю себе смены на неделе. Могу отработать
Она пробовала устраиваться на дневную работу — продавцом-консультантом в магазин дорогой обуви, хостес в ресторане гостиницы международной сети, но ее хватало ненадолго. Такие занятия быстро надоедали и казались скучными, раздражали строгие рамки. Да и заработная плата оставляла желать лучшего. Девушка долго не решается назвать сумму заработка в месяц, говорит, что многое зависит от профессионализма танцовщицы и количества смен. Однако чуть позже ее оборона дает трещину, и она называет примерную зарплату в месяц: плюс-минус 100 тысяч рублей. Она складывается из чаевых и приватных танцев.
— В разумных пределах я ни в чем себе не отказываю. У меня есть квартира, которую я купила на заработки с танцев, машина. Я объездила полмира. Ношу дизайнерскую одежду. Не готовлю. Мне делали дорогие подарки — ювелирные украшения, шубы. Однажды подарили часы за 1,5 миллиона рублей. Я трачу около 30 тысяч в месяц на косметику и бьюти-процедуры — уколы красоты, ногти, массаж. Несколько лет назад я сделала грудь за 200 тысяч рублей, — Алекса гордо демонстрирует результат работы пластического хирурга, выпрямляя спину.
Наш диалог резко прерывает звуковой сигнал. Девчонки, как обезумевшие, резко вскакивают с диванов, сворачивают пледы и несутся в гримерную комнату. За ними подрывается и Алекса. Это означает, что пришли первые гости. В зал заходит небольшая группа взрослых мужчин. Они сразу направляются в кабинку. Кажется, они здесь не в первый раз.
Алекса рассказала, что в клубе можно встретить представителей разных профессий — бизнесменов, банкиров, врачей, ведущих праздников и даже преподавателей вузов. Однако их всех объединяет желание пообщаться и посмотреть на красивые обнаженные женские тела, а также толстый кошелек. Девушка не скрывает: стриптиз-клуб — заведение для состоятельных людей. Одна только гостевая зона стоит 10 тысяч рублей, не считая входного билета. Конечно, сюда заглядывают гости и с ограниченным бюджетом, например, студенты или компания парней, празднующих мальчишник. Девушки никого не обделяют вниманием.
— Мужчины сюда приходят за праздником и хорошим настроением. Часто они рассказывают, что в заведениях другого типа им тяжело знакомиться. У многих девушек странная реакция и приходится часто слышать отказы. Поэтому они приходят сюда. Здесь минимальный процент, что их отвергнут.
Звучит первый трек. На подиум, по очереди сменяя друг друга, выходят девушки. Каждая исполняет по два танца. Первый — в платье, второй в одних трусах с оголенной грудью. К 11 часам вечера гостей пришло относительно немного: заняли три стола. Основная масса подтянется примерно к часу ночи. Видно, что некоторые танцовщицы экономят энергию — им нужно распределять силы между сценой и гостями, так как смена длится девять часов. Трюки на пилоне исполняет не каждая. По некоторым видно, что они в стриптизе недавно — заметны шаткие движения и неуверенность во взгляде. Модельной внешностью тоже обладают далеко не все. Хорошая фигура — не главный критерий для этой работы. У молодых и неопытных студенток больше шансов попасть в стриптиз.
— Когда я позвонила сюда, меня спросили, есть ли у меня опыт, какой рост, вес и возраст. Услышав, сколько мне лет, ответили, что перезвонят. Их это смутило, потому что обычно образ девушки за 30 представляется иначе. Я перезвонила через месяц и убавила цифру. Меня пригласили на собеседование и взяли на работу, — смеется Алекса.
Также она рассказала, что в стриптизе важно быть общительной и открытой.
— Бывает, приходят девчонки, которые не умеют общаться, не знают, как себя преподнести. Поработают недельку и понимают, что им здесь не место. Когда я подхожу к гостю и начинаю с ним знакомиться, то уже чувствую, есть коннект или нет. За столько лет я уже на автомате и могу буквально за 5 минут понять, стоит ли мне оставаться за этим столиком или нет.
Рассказ Алексы перебивает громкий голос ведущего. Он объявляет в микрофон ее выход. Девушка прямо из зоны отдыха идет к подиуму, танцует и слегка запыхавшаяся возвращается. Признается, что с возрастом усталость чувствуется сильнее.
— Если раньше я могла работать без выходных — мне хоть бы что, сейчас я уже столько не хочу. Усталость копится, и, конечно, это сказывается на нервной системе. Проблемы могут быть высосаны из пальца: тебя всё раздражает, бесит. Это то время, когда надо идти домой отдыхать, брать выходные, отпуск. Происходит обычное эмоционально выгорание. Для таких случаев у нас есть штатный психолог.
От всего уставшие бывают и гости. Алекса вспоминает одну историю, когда работала в другом клубе. Она общалась со столичными бизнесменами, которые, как она выражается, видали виды, и ни алкоголь, ни танцы, ни беседы им не приносили удовольствие.
— Один из них предложил сыграть в карты. Так я выиграла у него четыре раза и заработала 20 тысяч. Он был в шоке. Приходят такие кадры, которым всё надоело и всё не нравится, мол, давай удиви меня.
Мимо проходят новоиспеченные пары гостей и танцовщиц. Вероятно, возвращаются из бара, где выпивали коктейли, а возможно, и с привата. Индивидуальный танец здесь стоит три тысячи рублей и длится около 15 минут. Алекса заверяет: всё строго без интима, и напоминает про штрафы.
— Это шоу тет-а-тет. Там можно танцевать, общаться. За этим следит менеджер. Ну и какой интим за 3 тысячи? Максимум можно снять трусы, — заливается смехом девушка.
Несколько танцовщиц подсаживаются за столики к гостям, раскуривают вместе с ними кальян, ведут беседы. Возникают мысли: а что, если кто-то начнет приставать?
— Здесь, как и в обычной жизни: к тебе будут относиться так, как ты сама позволишь. Всегда есть охрана, если они видят проявление агрессии, то реагируют. Бывает, очень редко, что кто-то переберет с алкоголем и начинает хватать тебя за руки, например. Тут уже сама видишь, что не стоит туда больше подходить.
Общение с мужчинами у Алексы в клубе складывается хорошо. Опыт дает простор для разговоров. Многие находят ее интересной собеседницей, однако в ее личной жизни всё не так гладко. Из-за специфики ремесла она потеряла доверие к противоположному полу.
— Я не доверяю мужчинам. Есть мнение, что с танцовщицей гораздо проще завести отношения, но нет — сложнее. Если я начинаю с кем-то роман, то сразу говорю, где работаю. Лучше преподнести этот факт сразу и увидеть реакцию. Это честно. Правильно. Нет смысла что-то скрывать и тратить свое время не на того человека. Иногда сталкиваюсь с непониманием. Но я не виню людей, поскольку эта профессия обросла клише и стереотипами. Почему-то многие думают, что наша работа отличается. На самом деле нет. Всё как у всех. Бывали периоды, когда я оставляла работу и посвящала себя отношениям. Потом они заканчивалась, и меня тянуло обратно в праздную жизнь, — немного загрустила Алекса. — Когда стриптиз надоедает, многие девчонки уходят в бьюти-индустрию: делают ресницы, ногти, волосы. Кто-то открывает свой бутик одежды, становится хореографом, психологом или матерью. А я пока живу сегодняшним днем.
Звучит музыка промо. Начинается демонстрация всех девушек клуба и момент, когда можно получить специальное предложение от заведения. Например, скидку на приват. Танцовщицы разом взбираются на подиум и в доли секунды обнажают грудь. К сцене подтягиваются гости. Алексу замечают, и она уходит с новым знакомым в отдельную комнату, чтобы исполнить приватный танец.