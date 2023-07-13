Новый конкурс в «Антигламуре»: посетительница снова села на лицо мужчине — на этот раз она была в одежде. Видео

На кадрах видно, что на сцене находятся четыре человека, один из которых — ведущий. Девушка села на лицо посетителю клуба, после чего в заведении начался отсчет 10 секунд, во время которых сибирячка находилась на мужчине. Ведущий сообщил девушке, что ей нужно издавать непристойные звуки.

