Новый конкурс в «Антигламуре»: посетительница снова села на лицо мужчине — на этот раз она была в одежде. Видео

В Новосибирске на видео сняли развратный конкурс, который прошел в ночном клубе «Антигламур». На кадрах, которые опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», видно, как девушка на сцене села на лицо мужчине.
На кадрах видно, что на сцене находятся четыре человека, один из которых — ведущий. Девушка села на лицо посетителю клуба, после чего в заведении начался отсчет 10 секунд, во время которых сибирячка находилась на мужчине. Ведущий сообщил девушке, что ей нужно издавать непристойные звуки.
НГС позвонил в клуб «Антигламур» с просьбой прокомментировать ситуацию. Представитель заведения подтвердила, что конкурс произошел в клубе накануне, 12 июля. Он не был согласован с руководством заведения.
— У нас конкурсов вчера вообще не должно было быть никаких. Ведущий, который вчера был, самопроизвольно это сделал, — сообщили в клубе. — Он выставил в своих соцсетях видео с извинениями к руководству.
Журналист НГС попытался уточнить в заведении контакты ведущего, чтобы связаться с ним в рамках подготовки публикации. В заведении не смогли назвать имя специалиста.
В конце июня новосибирцы сняли на видео конкурс, который также якобы произошел в клубе «Антигламур». В заведении девушка сняла штаны и села обнаженная мужчине на лицо.