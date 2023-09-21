«Настроилась, оделась — а тут такое»: полмиллиона рублей требует гостья с BlaBlaBar — ее не пустили в клуб

В Дзержинском районном суде назначено предварительное заседание по иску жительницы Новосибирска Оксаны Хоменко к BlaBlaBar. Она требует с ночного клуба полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда: со слов женщины ее трижды безосновательно не пустили в заведение.
— До мая этого года я неоднократно посещала BlaBlaBar. Но потом меня не пустили в бар 13 и 20 мая, а также 30 июня. Как сказал охранник, «без объяснения причин». Я была в трезвом состоянии и прилично одета. Меня это очень оскорбило очень: в социальных сетях я видела приглашение на вечеринки, настроилась, оделась — а тут такое! Книгу отзывов и предложений мне предоставили только после подачи официальной претензии, — рассказала НГС Хоменко.
НГС обратился за комментарием в BlaBlaBar (владелец бренда — ООО «БББ Новосибирск», директор — Евгений Жуйко).
— Мы получали от неё письменную претензию, и также дали ей письменный ответ. После в адрес ООО «BBB Новосибирск»» претензий не поступало, и о данном иске узнали только сегодня благодаря СМИ. Поэтому мы будем знакомиться с материалами дела в ближайший понедельник, 25 сентября. Уже после этого мы готовы дать вам развернутый комментарий, — сообщил НГС официальный представитель «БББ Новосибирск».
Оксана Хоменко предоставила НГС ответ ночного клуба на ее претензию.
— Со слов службы безопасности, Вы были в состоянии опьянения, вели себя вызывающе, выражали недовольство в некорректной форме. Правилами поведения «ВВВ» установлено, что в случае перечисленных выше признаков, гостю будет отказано в доступе. В случае несогласия или неудовлетворенностью ответом, у Вас есть право для обращения в суд, — говорится в ответе ночного клуба от 27 июня на претензию от 30 мая.
Предварительное судебное заседание по иску Хоменко назначено на 20 ноября.
12 апреля сибирячка обвинила охранника новосибирского BlaBlaBar в нападении на гостя.