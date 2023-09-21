«Настроилась, оделась — а тут такое»: полмиллиона рублей требует гостья с BlaBlaBar — ее не пустили в клуб

— Со слов службы безопасности, Вы были в состоянии опьянения, вели себя вызывающе, выражали недовольство в некорректной форме. Правилами поведения «ВВВ» установлено, что в случае перечисленных выше признаков, гостю будет отказано в доступе. В случае несогласия или неудовлетворенностью ответом, у Вас есть право для обращения в суд, — говорится в ответе ночного клуба от 27 июня на претензию от 30 мая.

