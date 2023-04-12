«Получил удар в спину и подножку»: сибирячка обвинила охранника BlaBlaBar в нападении на гостя

Вера объяснила, что охранник изначально грубил посетителям и на замечания на свое поведение реагировал болезненно. Покинуть бар компания решила в 2 часа ночи, посетители оделись в гардеробе и пошли на выход.

— Рядом с дверью выхода стоял тот самый охранник, которому было сделано замечание. Мы немного замешкались у зеркала, а наш друг пошел к входной двери, где тут же получил удар в спину и подножку, — описывает ситуацию Вера.