«Получил удар в спину и подножку»: сибирячка обвинила охранника BlaBlaBar в нападении на гостя

Охранника BlaBlaBar в Новосибирске обвинили в нападении на посетителя — отзыв с описанием ситуации появился на сервисе Flamp. Пользовательница с ником Вера сообщила, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 апреля.
Вера объяснила, что охранник изначально грубил посетителям и на замечания на свое поведение реагировал болезненно. Покинуть бар компания решила в 2 часа ночи, посетители оделись в гардеробе и пошли на выход.
— Рядом с дверью выхода стоял тот самый охранник, которому было сделано замечание. Мы немного замешкались у зеркала, а наш друг пошел к входной двери, где тут же получил удар в спину и подножку, — описывает ситуацию Вера.
Она утверждает, что у нее есть запись происшествия.
— Сделано было исподтишка и по-шакальи, схема выпровождения «вякающих» гостей явно отработана блестяще и одобрена начальником охраны, который далее молниеносно скрыл от нас своего сотрудника и максимально быстро старался удалить нас на улицу, — заявила девушка.
Она добавила, что травмы зафиксированы. Среди повреждений девушка перечислила сломанные руку, колено, передний зуб, травмы лица.
— Роняли специально так, чтобы удар лицом пришелся в закрытую дверь, — уверена автор отзыва. Она добавила, что адвокат по этой ситуации уже нанят.
Начальник службы безопасности бара Максим Калюжный на вопросы и просьбу корреспондента НГС прокомментировать ситуацию ответил кратко:
— Без комментариев.
Дозвониться до управляющей залом Ксении Четверговой на момент публикации не удалось. Запрос был отправлен письменно, сообщение сотрудницей прочитано.
Автор отзыва на просьбу корреспондента НГС связаться с редакцией — не ответила.
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