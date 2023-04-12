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Тема дняКонфликт с охранником в баре
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«Получил удар в спину и подножку»: сибирячка обвинила охранника BlaBlaBar в нападении на гостя

Инцидент произошел ночью

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Сибирячка объяснила, что охранник изначально грубил посетителям, а на замечания на свое поведение реагировал болезненно

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Охранника BlaBlaBar в Новосибирске обвинили в нападении на посетителя — отзыв с описанием ситуации появился на сервисе Flamp. Пользовательница с ником Вера сообщила, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 апреля.

Вера объяснила, что охранник изначально грубил посетителям и на замечания на свое поведение реагировал болезненно. Покинуть бар компания решила в 2 часа ночи, посетители оделись в гардеробе и пошли на выход.

— Рядом с дверью выхода стоял тот самый охранник, которому было сделано замечание. Мы немного замешкались у зеркала, а наш друг пошел к входной двери, где тут же получил удар в спину и подножку, — описывает ситуацию Вера.

Она утверждает, что у нее есть запись происшествия.

— Сделано было исподтишка и по-шакальи, схема выпровождения «вякающих» гостей явно отработана блестяще и одобрена начальником охраны, который далее молниеносно скрыл от нас своего сотрудника и максимально быстро старался удалить нас на улицу, — заявила девушка.

Она добавила, что травмы зафиксированы. Среди повреждений девушка перечислила сломанные руку, колено, передний зуб, травмы лица.

— Роняли специально так, чтобы удар лицом пришелся в закрытую дверь, — уверена автор отзыва. Она добавила, что адвокат по этой ситуации уже нанят.

Начальник службы безопасности бара Максим Калюжный на вопросы и просьбу корреспондента НГС прокомментировать ситуацию ответил кратко:

— Без комментариев.

Дозвониться до управляющей залом Ксении Четверговой на момент публикации не удалось. Запрос был отправлен письменно, сообщение сотрудницей прочитано.

Автор отзыва на просьбу корреспондента НГС связаться с редакцией — не ответила.

На новогодних праздниках в новосибирском ночном клубе BlaBlaBar компания мужчин избила бывшего директора заведения Андрея Васина.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление о конфликте бара поступило. Пострадавшему в драке выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, проводится проверка.

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