В BlaBlaBar избили его бывшего директора Андрея Васина — возбуждено уголовное дело

На новогодних праздниках в новосибирском ночном клубе BlaBlaBar компания мужчин избила бывшего директора заведения Андрея Васина.
Инцидент произошел 6 января, сообщил в редакцию НГС источник, знакомый с ситуацией. На вечеринке произошел конфликт между бывшим директором BlaBlaBar Андреем Васиным и группой мужчин из числа постоянных посетителей. По словам собеседника редакции, компания посетителей известна персоналу своим агрессивным поведением по отношению к другим клиентам.
— В результате Васин получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится в горбольнице. Написано заявление в полицию, — отметил источник.
Андрей Васин несколько звонков корреспондента НГС сбросил, включив автоответчик.
Начальник службы безопасности BlaBlaBar Максим Калюжный подтвердил факт конфликта 6 января, но его подробности раскрывать отказался.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование продолжается.
В августе 2019 года Андрей Васин рассказывал НГС об амбициозных планах открытия BlaBlaBar в Новосибирске. За несколько лет он сумел вывести заведение в ранг одного из самых посещаемых в городе. В августе 2021 года оставил пост директора, переключившись на другие проекты.