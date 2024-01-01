«Голая» вечеринка Ивлеевой, пластика Бони за 19 миллионов рублей, алкоголизм МакSим: главные звездные скандалы в 2023-м

MSK1.RU вспомнил самые громкие звездные скандалы прошлого года.



«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой

Пожалуй, самое обсуждаемое в СМИ событие — вечеринка Насти Ивлеевой в стиле Almost Naked («почти голые») в московском клубе Mutabor. Шум вокруг скандального мероприятия блогерши не утихает до сих пор. О ней уже высказались многие общественники, также о своих впечатлениях о полуголой тусовке рассказали побывавшие на ней звёзды отечественного шоу-бизнеса — Лолита, Джиган и Ксения Собчак.