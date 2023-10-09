Сибирячка станцевала топлес на стойке в ночном клубе — провокационное видео (18+)

Сибирячка станцевала топлес на барной стойке в баре Nebar в Новосибирске — раскрепощенную девушку сняли другие гости. Видео выложили в Телеграм-канале «АСТ-54 Black», и оно вызвало долгое обсуждение среди подписчиков.
Танец девушка исполнила в ночном клубе на улице Ядринцевской. Раздеться на стойке ей помогла подруга. Танец вызвал бурную реакцию у зала, который криками подбадривал ее. Девушка размахивала снятым с себя лифчиком.
Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни считают, что каждый вправе отдыхать так, как хочется, другие порицают подобные танцы.
В правилах Nebar нет запрета на оголение. Корреспондент НГС не дозвонилась по указанному телефону, трубку никто не взял и написала вопросы в официальной группе заведения во «ВКонтакте».
В конце июня новосибирцы сняли на видео конкурс, который произошел в другом ночном клубе. В заведении девушка сняла штаны и села обнаженная мужчине на лицо.