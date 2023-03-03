СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 75.47
eur 80.19
Тема дняКак узнать на улице представителей субкультур
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Засунули в черный мешок и вынесли из зала: сибирячку украли во время празднования дня рождения

Репортаж с необычной вечеринки, где каждую минуту происходило что-то шокирующее

326

Как сибирская Круэлла отметила день рождения

Поделиться

В последний день февраля самая эпатажная женщина города отмечала свой день рождения. Сибирской Круэлле исполнился 41 год, по такому случаю она решила устроить публичное празднование с яркими перформансами и неожиданными гостями — к такому зрители точно не были готовы. Поздравить Ольгу Платонову пришли ее семья, друзья, коллеги и партнеры. Корреспонденты НГС тоже присоединились к поздравлениям — смотрим фото с вечеринки, где каждую минуту происходило что-то интригующее.

Каждый выход на публику у эпатажного блогера — это шоу. Прийти на двух ногах — для Ольги Платоновой слишком скучно. Верхом на верблюде мы ее уже видели, на этот раз именинница решила явиться на праздник, оседлав Пегаса — сказочную лошадь. Спецэффектов добавил сильный ветер, который красиво раздувал крылья.

Проезжающим мимо было на что посмотреть

Проезжающим мимо было на что посмотреть

Поделиться

— Пегас — потому что я умею мечтать, продолжаю верить в сказку, в джина, в волшебную лампу, — говорит Ольга Платонова. — Мои мечты исполняются, что бы я не загадала. Я настоящая, несу добро людям, поэтому вселенная слышит меня и помогает мне.

Первый образ, в котором появилась перед гостями сибирская Круэлла

Первый образ, в котором появилась перед гостями сибирская Круэлла

Поделиться

Сибирячка хотела устроить публичный праздник еще в прошлом году на сорокалетие, но не позволили обстоятельства. В этом же всё сложилось намного удачнее — поздравить Платонову пришли около сотни человек: семья, друзья, коллеги и партнеры.

В параллельный мир сразу с порога

В параллельный мир сразу с порога

Поделиться

Гостей на входе встречали персонажи в масках чумного доктора, всех вошедших просили посмотреть в зеркало — странно, но раз надо, то посмотрим.

Что будет дальше?

Что будет дальше?

Поделиться

На каждом кусочке пространства что-то происходило — мим на ходулях, зеркальный бык, ангел: снимать и фотографировать всё срочно.

— Камеры ваших телефонов всегда должны быть включенными, — предупредила Оля. А разве можно по-другому на блогерской тусовке?

Всё пространство было одной большой фотозоной

Всё пространство было одной большой фотозоной

Поделиться

Атмосфера темного зала лофта погружала в таинство и мягко окутывала — на пару часов вы будто выпадаете из реальности и становитесь частью некоего сообщества, которым правит маскарад.

Желаете бокальчик?

Желаете бокальчик?

Поделиться

Вечеринка в стиле Ольги Платоновой — это шоу, театр, фешен, шлейфы, перья, короны, стразы, блестки.

— Богема, чтобы всё было красиво, — говорит блогер.

Блестки и стразы? Ни слова больше

Блестки и стразы? Ни слова больше

Поделиться

Удивлять и эпатировать — то, что отлично умеет делать Оля: встав из-за стола, уверенной походкой она пошла к сцене под звон разбившейся посуды — потянувшаяся вслед скатерть оказалась длинным шлейфом — кажется, это отсылка к фильму Круэлла?

Бьем всё, на счастье

Бьем всё, на счастье

Поделиться

Уборка — тоже часть программы: под песню группы Queen I want to break free девушка в образе Фредди Меркьюри лихо размахивала шваброй.

Признавайтесь, хотя бы раз изображали Фредди под эту песню?

Признавайтесь, хотя бы раз изображали Фредди под эту песню?

Поделиться

По периметру зала были расставлены самые эффектные костюмы, в которых появлялась на публике Ольга Платонова — львица, римская воительница, китель с масонскими орденами — ценный экспонат в коллекции костюмера, имя которого блогер держит в секрете.

Этот китель Ольга Платонова надевала на Народную премию НГС в 2021 году

Этот китель Ольга Платонова надевала на Народную премию НГС в 2021 году

Поделиться

На создание образов Ольгу вдохновляют вселенная, космос, что-то инопланетное, футуристичное, стилистика фестиваля Burning Man — на персонажей этого события она равняется в своих воплощениях.

Крылья были не только у лошади

Крылья были не только у лошади

Поделиться

А вот и обладательница необычной обуви — ведущая мероприятий Виктория Локтина.

Виктории нравится находиться под прицелом камер

Виктории нравится находиться под прицелом камер

Поделиться

Гвоздем программы стали змеи — самые смелые позировали с питонами.

На фото Екатерина Арестова, королева Новосибирска и Сибири, получившая титул в 2021 году

На фото Екатерина Арестова, королева Новосибирска и Сибири, получившая титул в 2021 году

Поделиться

Тем временем иллюзиониста на сцене сменила группа — музыканты играли на ударных хит Майкла Джексона «Триллер», и Оля вместе с ними — их выступление явно добавило драйва мероприятию, на фокусах гости заскучали.

Зрелище получилось эффектным

Зрелище получилось эффектным

Поделиться

— Ни разу не репетировала, — признается Оля.

Каким будет следующий образ? Оля переоделась уже в третий раз

Каким будет следующий образ? Оля переоделась уже в третий раз

Поделиться

Ударников сменила женщина-кошка. Томно обливаясь молоком, она исполнила сексуальный танец на стуле.

Сумеете ли вы также сексуально пить молоко?

Сумеете ли вы также сексуально пить молоко?

Поделиться

Смена кадра — секси-кошка уступила место череде поздравлений от родственников и друзей. Неожиданно на сцену поднялись мужчины с обнаженными торсами, засунули именинницу в черный мешок и вынесли из зала — интересный перформанс, правда?

Вас когда-нибудь крали с собственного праздника?

Вас когда-нибудь крали с собственного праздника?

Поделиться

Оказалось, что сюрприз приготовила компания Mirrey Sport — на улице Олю и гостей ждало фаер-шоу. Если бы не ветер, зрелище получилось бы симпатичнее, но увы.

Жакет с изображениями ярких моментов из жизни блогера

Жакет с изображениями ярких моментов из жизни блогера

Поделиться

После Ольга снова переоделась в особенную для нее вещь — жакет выполнен по дизайну ее сына, который мечтает стать модельером. На жакете изображены все самые яркие моменты из жизни блогера и QR-коды для перехода в ее соцсети.

Ольга Платонова с мужем Максимом

Ольга Платонова с мужем Максимом

Поделиться

— Как это — быть мужем самой эпатажной девушки города?

— Сложно, но можно, — отвечает Максим и улыбается. На сцене мужчина вручил жене огромную охапку красных роз и признался в любви.

Поздравление от танцевального театра Shine

Поздравление от танцевального театра Shine

Поделиться

Красиво и эффектно поздравил блогера танцевальный театр Shine — они выкатили Платонову в зал в розовой тележке и устроили настоящее шоу. Среди звездных гостей был участник проекта «Танцы на ТНТ» Макс Галстян, а ведущий и певец Тимур Курбанов спел для королевы эпатажа две песни Филипа Киркорова.

— Каждый день новая роль, — пел Курбанов

— Каждый день новая роль, — пел Курбанов

Поделиться

Чтобы устроить такой праздник, Ольга Платонова вложила около 100 тысяч рублей, но многое было сделано для блогерской вечеринки по бартеру. Подарили Круэлле примерно триста тысяч.

Основная часть мероприятия завершилась выносом трехэтажного торта с изображением Платоновой в образе Круэллы.

Хештеги были повсюду

Хештеги были повсюду

Поделиться

— Я всё продумала до мелочей, отбирала участников для шоу в духе собеседования, очень переживала — это мое первое масштабное мероприятие. Всё прошло даже лучше, чем я планировала, — поделилась впечатлениями Ольга Платонова.

Что еще почитать

Духи не успеют выпить? Почему нельзя отмечать день рождения заранее — 3 объяснения от предков;

супружеская пара устроила публичную гендер-пати: для чего им понадобилось колесо обозрения на набережной;

НГС побывал на необычном выпускном балу — рассматриваем наряды гостей фешен-вечеринки.

По теме

ВечеринкаДень рожденияОльга ПлатоноваСибирская Круэлла
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter