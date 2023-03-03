Засунули в черный мешок и вынесли из зала: сибирячку украли во время празднования дня рождения

В последний день февраля самая эпатажная женщина города отмечала свой день рождения. Сибирской Круэлле исполнился 41 год, по такому случаю она решила устроить публичное празднование с яркими перформансами и неожиданными гостями — к такому зрители точно не были готовы. Поздравить Ольгу Платонову пришли ее семья, друзья, коллеги и партнеры. Корреспонденты НГС тоже присоединились к поздравлениям — смотрим фото с вечеринки, где каждую минуту происходило что-то интригующее.
Каждый выход на публику у эпатажного блогера — это шоу. Прийти на двух ногах — для Ольги Платоновой слишком скучно. Верхом на верблюде мы ее уже видели, на этот раз именинница решила явиться на праздник, оседлав Пегаса — сказочную лошадь. Спецэффектов добавил сильный ветер, который красиво раздувал крылья.
— Пегас — потому что я умею мечтать, продолжаю верить в сказку, в джина, в волшебную лампу, — говорит Ольга Платонова. — Мои мечты исполняются, что бы я не загадала. Я настоящая, несу добро людям, поэтому вселенная слышит меня и помогает мне.
Сибирячка хотела устроить публичный праздник еще в прошлом году на сорокалетие, но не позволили обстоятельства. В этом же всё сложилось намного удачнее — поздравить Платонову пришли около сотни человек: семья, друзья, коллеги и партнеры.
Гостей на входе встречали персонажи в масках чумного доктора, всех вошедших просили посмотреть в зеркало — странно, но раз надо, то посмотрим.
На каждом кусочке пространства что-то происходило — мим на ходулях, зеркальный бык, ангел: снимать и фотографировать всё срочно.
— Камеры ваших телефонов всегда должны быть включенными, — предупредила Оля. А разве можно по-другому на блогерской тусовке?
Атмосфера темного зала лофта погружала в таинство и мягко окутывала — на пару часов вы будто выпадаете из реальности и становитесь частью некоего сообщества, которым правит маскарад.
Вечеринка в стиле Ольги Платоновой — это шоу, театр, фешен, шлейфы, перья, короны, стразы, блестки.
— Богема, чтобы всё было красиво, — говорит блогер.
Удивлять и эпатировать — то, что отлично умеет делать Оля: встав из-за стола, уверенной походкой она пошла к сцене под звон разбившейся посуды — потянувшаяся вслед скатерть оказалась длинным шлейфом — кажется, это отсылка к фильму Круэлла?
Уборка — тоже часть программы: под песню группы Queen I want to break free девушка в образе Фредди Меркьюри лихо размахивала шваброй.
По периметру зала были расставлены самые эффектные костюмы, в которых появлялась на публике Ольга Платонова — львица, римская воительница, китель с масонскими орденами — ценный экспонат в коллекции костюмера, имя которого блогер держит в секрете.
На создание образов Ольгу вдохновляют вселенная, космос, что-то инопланетное, футуристичное, стилистика фестиваля Burning Man — на персонажей этого события она равняется в своих воплощениях.
А вот и обладательница необычной обуви — ведущая мероприятий Виктория Локтина.
Гвоздем программы стали змеи — самые смелые позировали с питонами.
Тем временем иллюзиониста на сцене сменила группа — музыканты играли на ударных хит Майкла Джексона «Триллер», и Оля вместе с ними — их выступление явно добавило драйва мероприятию, на фокусах гости заскучали.
— Ни разу не репетировала, — признается Оля.
Ударников сменила женщина-кошка. Томно обливаясь молоком, она исполнила сексуальный танец на стуле.
Смена кадра — секси-кошка уступила место череде поздравлений от родственников и друзей. Неожиданно на сцену поднялись мужчины с обнаженными торсами, засунули именинницу в черный мешок и вынесли из зала — интересный перформанс, правда?
Оказалось, что сюрприз приготовила компания Mirrey Sport — на улице Олю и гостей ждало фаер-шоу. Если бы не ветер, зрелище получилось бы симпатичнее, но увы.
После Ольга снова переоделась в особенную для нее вещь — жакет выполнен по дизайну ее сына, который мечтает стать модельером. На жакете изображены все самые яркие моменты из жизни блогера и QR-коды для перехода в ее соцсети.
— Как это — быть мужем самой эпатажной девушки города?
— Сложно, но можно, — отвечает Максим и улыбается. На сцене мужчина вручил жене огромную охапку красных роз и признался в любви.
Красиво и эффектно поздравил блогера танцевальный театр Shine — они выкатили Платонову в зал в розовой тележке и устроили настоящее шоу. Среди звездных гостей был участник проекта «Танцы на ТНТ» Макс Галстян, а ведущий и певец Тимур Курбанов спел для королевы эпатажа две песни Филипа Киркорова.
Чтобы устроить такой праздник, Ольга Платонова вложила около 100 тысяч рублей, но многое было сделано для блогерской вечеринки по бартеру. Подарили Круэлле примерно триста тысяч.
Основная часть мероприятия завершилась выносом трехэтажного торта с изображением Платоновой в образе Круэллы.
— Я всё продумала до мелочей, отбирала участников для шоу в духе собеседования, очень переживала — это мое первое масштабное мероприятие. Всё прошло даже лучше, чем я планировала, — поделилась впечатлениями Ольга Платонова.
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