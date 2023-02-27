Духи не успеют выпить? Почему нельзя отмечать день рождения заранее — 3 объяснения от предков

Мы не уверены, что стоит близко к сердцу принимать все суеверия и приметы, в том числе касающиеся вашего главного праздника в году. Но всё же интересно, почему считается, что день рождения нужно отмечать не раньше и не позже, а точно в срок? В этом разбирались наши коллеги из Wday.ru.
В древние времена считалось, что в годовщину появления человека на свет его приходят защитить и уберечь от всех земных проблем добрые духи. Они укрепляют именинника и ставят перед ним новые задачи на будущий год, разделяют радость и также отмечают праздник. Поэтому, если праздник назначить раньше, они не успеют выпить хмельную чашу и сильно оскорбятся. А чего ждать от обиженных духов? Конечно же, всевозможных несчастий весь следующий год. Кстати, это действительно и в том случае, если праздник отметить позже.
Это плохая идея еще и потому, что досрочным празднованием можно навлечь на себя серьезную болезнь или даже привлечь смерть. Когда человек торопится отметить свой день рождения, он торопит и свой последний день на земле. Так считали наши предки и советовали не пренебрегать поверьем.
Кроме того, если всё же вы пошли на риск, то готовьтесь к новому подводному камню. Он таится в поздравлениях, которые вам озвучат в псевдо день рождения. Пожелания несут в себе настолько сильную энергетику, что чаще всего сбываются. Если среди родственников, друзей или коллег окажется завистник, то вы будете уязвимы для негатива, который обязательно примагнитится к вам. Ведь рядом с вами нет высших сил, как в день рождения.
Как ученые объясняют другие народные приметы
Когда не было ни интернета, ни даже книг, людям негде было взять объяснения тех или иных явлений. Наука стала бурно развиваться лишь пару веков назад, а до того человечество опиралось на данные, которые передали им предки. В этом багаже были в том числе и народные приметы. Люди наблюдали за окружающим миром, замечали закономерности и делали выводы. Чаще всего приметы касались прогноза погоды, болезней, эпидемий. И позже некоторые из этих выводов были проверены наукой и подтверждены. Конечно, слепо верить в приметы не стоит. Но интересно понимать, откуда у них «растут ноги». Мы обсудили некоторые поверья, в которых были уверены наши предки, с врачом, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
Беременным нельзя шить и вязать
Считалось, что если будущая мать будет рукодельничать, ребенок в пуповине запутается. У этого поверья есть медицинское объяснение.
Люди жили в тесных домах, не было электричества. Днем все женщины, включая беременных, занимались хозяйством. На шитье и вязание оставался вечер. Рукоделием занимались при свете лучины в уголке, согнувшись в три погибели.
Духота, неудобное положение и угарный газ от лучины — эти факторы способствовали гипоксии плаценты и матки. Ребенок начинал активнее шевелиться, чтоб усилить приток кислорода. И не исключено, что при резких движениях плода пуповина может обвить шею. Но сейчас, когда мы живем в комфортных условиях, эта примета не работает.
Кошки ложатся туда, где болит
И эту примету ученые объяснили. Животные любят теплые места. А зона, где есть воспаление или повреждение тканей, обычно теплее из-за притока крови. Поэтому кошки ложатся на это место погреться.
Кстати, если есть боли в спине или ушибы, кошки могут быть «грелками». Это и правда поможет.
Не садись на «теплую» постель
Это первые попытки изолировать больного, который может заразить других членов семьи. Люди замечали — если посидеть на постели, где недавно лежал больной с лихорадкой, можно тоже заболеть, взять его болезнь себе. И это логично. Обычно лихорадят инфекционные больные, выделяющие вирусы или бактерии. Посидев на их постели, вполне можно подцепить их инфекцию.
Сегодня мы так изолируем больных при ковиде, гриппе или простуде.
Разбилось зеркало — к несчастью
Раньше зеркала покрывали слоем ртути, а поверх наносили защиту, которая не давала ртути испаряться и стекать. И когда зеркало разбивалось, пары ртути начинали испаряться, что приводило к отравлению людей в доме. Проявления могли быть тяжелыми, ведь ртути было много — отсюда и примета.
Не давать ребенку рыбу до первого слова
Если ребенка кормить рыбой до того, как он заговорит (примерно в год с небольшим), то он станет рыбой и онемеет. Вроде бы глупость, но есть тут и рациональное зерно.
Сегодня мы знаем, что рыба — аллергенный продукт. У детей при ее употреблении могут появляться серьезные кожные высыпания. И из-за корок и мокнутий они могут быть похожи на чешую.
Но что с онемением? Тут тоже есть объяснение — если ребенок долго и тяжело болеет, он отстает в развитии. Поэтому кожные дерматозы, а также влияние паразитов, которые часто встречаются в рыбе, вполне могли тормозить нервно-психическое развитие. Дети позже начинали говорить, что принимали за немоту.
Черная кошка перешла дорогу — день не удастся
Еще одна примета, связанная с кошками: черная кошка перебежала дорогу — к беде. И тут есть несколько объяснений.
Кошки — охотницы, они могут принести в дом добычу. Черную кошку с уловом разглядеть в темноте непросто. И если это будет, например, ядовитая змея, которую кошка лишь чуть придушила, это риск укуса ползучим гадом для человека.
Другая версия — в средние века чуму и другие болезни переносили крысы и мыши либо блохи, которые обитали на животных. Добыча, которую кошки приносили домой, могла стать источником смертельной болезни.
Кроме того, в древности бешеных животных было намного больше, чем сейчас. А черных кошек заметить в темноте сложнее — отсюда и пошла нелюбовь к ним.
Почему нельзя желать приятного аппетита?
Эта фраза не связана с приметами, а скорее с непониманием истинного смысла слов в выражении. Давайте разбираться. Аппетит — это чувство голода, желание насытиться. Как это чувство может быть хорошим или плохим, а уж тем более приятным?
— С запретом в Советском Союзе молиться перед едой это выражение пришло на смену «Отче наш». И не несет никакой смысловой нагрузки, — считает международный эксперт по этикету Альбина Хоглова.
Мы позаимствовали его у французов, они говорят bon appetit. Надо сказать, что французские формулы в России всегда считали чем-то утонченным и изысканным. Интересно, что сами французы желают приятного аппетита далеко не во всех случаях.
Логика такая: если семья собралась ужинать за одним столом, делать акцент на поглощении пищи считается неприличным. В этом случае можно сказать: «Угощайтесь» или «Надеюсь, вам понравится угощение». Строго говоря, пожелать bon appetit может только шеф-повар гостям своего ресторана. Также сказать так может человек, который приготовил блюдо специально для вас, например мама. А вот если мы желаем приятного аппетита своим коллегам, то тем самым вторгаемся в их приватную зону, нарушая границы личности и нормы приличия.
Будь здоров
Важным моментом соблюдения этикета является реакция на чих — не надо кричать на весь офис: «Будь здоров!», если в дальнем углу кто-то чихнул. Человеку и так может быть неловко. А тому, кто чихает, лучше говорить: «Простите».
Специалист по этикету Екатерина Сартакова рассказывала для NGS.RU, что по правилам этикета чих нужно оставлять без внимания, не стоит замечать реакцию организма. Поэтому лучше не ждать, что вам скажут: «Будь здоров», а сразу извиниться перед окружающими.
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