Духи не успеют выпить? Почему нельзя отмечать день рождения заранее — 3 объяснения от предков

Это плохая идея еще и потому, что досрочным празднованием можно навлечь на себя серьезную болезнь или даже привлечь смерть. Когда человек торопится отметить свой день рождения, он торопит и свой последний день на земле. Так считали наши предки и советовали не пренебрегать поверьем.

Кроме того, если всё же вы пошли на риск, то готовьтесь к новому подводному камню. Он таится в поздравлениях, которые вам озвучат в псевдо день рождения. Пожелания несут в себе настолько сильную энергетику, что чаще всего сбываются. Если среди родственников, друзей или коллег окажется завистник, то вы будете уязвимы для негатива, который обязательно примагнитится к вам. Ведь рядом с вами нет высших сил, как в день рождения.