НГС побывал на необычном выпускном балу — рассматриваем наряды гостей фешен-вечеринки

— Мы убеждены, что нет возрастных ограничений для красивой походки. У нас обучаются модели от 4 до 80 лет. Они приходят, занимаются, меняются — это очень вдохновляет, — говорит Любовь Ухалова.

Так, сибирячка Ирина Булгакова начала модельную карьеру в 60 лет.

