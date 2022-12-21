НГС побывал на необычном выпускном балу — рассматриваем наряды гостей фешен-вечеринки

Большой выпускной моделей прошел в Новосибирске — выпускницы всех возрастов, начиная от 4 лет и старше 55, собрались по такому случаю в белом зале кинотеатра им. В. Маяковского. Праздник принадлежал самому крупному модельному агентству в Сибири — Global Russian Models. НГС побывал на мероприятии, посмотрел показ и награждение моделей — смотрим, как это было.
Модельная школа Global Russian Models существует уже 15 лет и обучает моделей всех возрастов, ее директором является Любовь Ухалова. За время работы школы преподаватели успели выпустить огромное количество моделей и королев красоты, которые сумели построить успешные карьеры по всему миру и добиться высоких титулов.
Так, выпускница школы Натали Каролин была выбрана самой красивой сибирячкой на конкурсе красоты «Миссис Россия 2022». Натали работает детским стилистом, у нее двое детей. В категории 25+ для замужних женщин с детьми она получила титул «Миссис Сибири», и «Миссис поэзия» — за стихотворение о рождении дочки.
— Я с детства занималась в модельной школе и участвовала в различных показах и конкурсах красоты. Но пришло время строить семью, выходить замуж и обустраивать уютное гнездышко. Но уходя с подиума, я обещала себе когда-нибудь вернуться. Это случилось 12 лет спустя. Я увидела объявление, что школа Global Russian Models набирает моделей 25+. Сразу же позвонила по телефону, и снова всё закрутилось — обучение, показы, кастинги, — вспоминает Натали. Как уточнила Натали, новый титул дает ей право принимать участие в масштабных мероприятиях Сибири и быть членом жюри различных конкурсов.
— Ключевое направление нашего агентства — сотрудничество с ведущими мировыми агентствами. Это позволяет нашим моделям создать свою успешную карьеру не только в России, но и за границей. Модели из агентства принимают участие в мировых показах Dior, YSL, Givenchy, Giorgio Armani, KENZO и других брендов, — говорит Любовь Ухалова.
К примеру, в 2019 году школьница София Штейнберг приняла участие в показе новой коллекции известнейшего итальянского дома моды Prada. Показ прошел в рамках Недели моды в Милане. По данным Daily Mail, помимо Софии в показе приняли участие такие известные модели, как Джиджи Хадид, Кара Делевинь, а также 17-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер.
Как пояснила директор модельного агентства Global Russian Models, которое представляло Софию в Новосибирске, Любовь Ухалова, за последние 10 лет никому из Новосибирска еще не удавалось принять участие в показе подобного уровня. Сейчас София уже окончила школу и продолжает карьеру модели.
В рамках Новосибирска модели Global Russian Models постоянно снимаются для Pelican, Lukse, Marmalato, Max Mara, Shik. О своих успехах на этом поприще НГС рассказывала глухонемая модель Анастасия Федорченко — девушка отметила, что моделинг для нее больше хобби, она с удовольствием принимает участие в съемках для новосибирских брендов.
— Для меня не помеха, что там только слышащие люди, а чем я хуже них? Ничем. Я не профессиональная модель, пришла в сферу из интереса, любопытства, люблю пробовать что-то новое. Там нужно научиться быть раскрепощенной, свободной — мне нравится. Моя глухота никак не сказывается на занятиях. Если мне что-то непонятно, я могу письменно попросить рассказать мне. Девочки, которые слышат, помогают мне, показывают, как двигаться, я смотрю на них и делаю так же, это несложно, — делится Настя. В 2020 году сибирячка приняла участие в особом конкурсе красоты для глухих и слабослышащих людей «Тихая красота».
В школе есть три возрастных блока: дети (4–10 лет), подростки (10–20 лет), модели 25+. Так же есть курсы повышения квалификации (для тех, кто обучался в других школах, но ожидания не оправдались).
— Мы убеждены, что нет возрастных ограничений для красивой походки. У нас обучаются модели от 4 до 80 лет. Они приходят, занимаются, меняются — это очень вдохновляет, — говорит Любовь Ухалова.
Так, сибирячка Ирина Булгакова начала модельную карьеру в 60 лет.
— Почему я захотела быть моделью сейчас? Начиналось это просто как игра — долгая зима, длинные вечера, канал World Fashion Channel… «А почему нет?» — подумала я. Для меня быть моделью — это как психотренинг. Удовольствие, потому что ты работаешь над собой и видишь, что жизнь-то не кончилась и ещё как не кончилась, она продолжается, — говорит Ирина Булгакова.
В 70 лет о модельной карьере задумалась и Галина Новак, началось всё с простой фотосессии.
— Идея появилась после того, как младший внук Никита добавил мое фото в свой профиль. Фотография набрала сотни «лайков» и комментариев. Никита сказал: «Ты у нас, бабушка, такая обаятельная и привлекательная! Надо бы устроить фотосессию». Он позвонил своим знакомым из модельного бизнеса, рассказал про меня, — рассказывает Галина Новак.
Стоимость обучения в модельной школе варьируется от 5000 до
— Каждый наш выпускной — большой праздник для выпускников и их родителей. Ранее наши выпускные проходили по-домашнему (в небольшом кругу). Но мы расширяемся. В этом году открыли филиал в Академгородке, — говорит Любовь Ухалова.
— Стоит отметить, что это второй наш грандиозный выпускной: большое количество партнеров, большая площадка, невероятные гости (помимо родителей). Мы спросили у каждого учащегося, что он хочет видеть на своем выпускном, и попытались все их мечты реализовать, — продолжает директор модельного агентства.
В этом году школа выпустила 74 ученика из Новосибирска и Академгородка: из них: 21 ребенок, 41 подросток и 12 взрослых.
— Также была представлена группа взрослых девушек, занимающихся в «Театре Мод» при нашем модельном агентстве, — добавляет Любовь Ухалова.
— Каждый наш ученик — уникален по-своему. После трех месяцев обучения очень видна трансформация: появляется ровная осанка, уверенность в себе. Главное — новые знакомства и интерес учеников продвигаться в сфере моделинга дальше. Но если говорить о съемках, то некоторые ученики уже во время обучения принимали участие в рекламных съемках и даже получили свою первую зарплату, — хвалит учеников Любовь Ухалова.
По словам директора, в модельную школу девушки и женщины приходят с разными задачами — кто-то просто для себя, а кто-то хочет дальше развиваться в моделинге. После выпуска все модели добавляются в чаты кастингов, где первые узнают о различных мероприятиях, съемках, а дальше сами высылают свои фотографии и проходят отбор на съемки, показы.
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