Супружеская пара устроила публичную гендер-пати: для чего им понадобилось колесо обозрения на набережной

В Новосибирске семейная пара Артем и Кристина Поляковы узнали пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной. Пол ребенка раскрыло колесо обозрения: аттракцион показал родителям цвет, который символизирует гендерную принадлежность.
Мероприятие прошло вечером 24 февраля. Никто из присутствующих не знал заранее, кто будет у пары — мальчик или девочка. Посвящен раньше всех оказался сотрудник колеса обозрения — ему отдали конверт, на котором указано, кого ждут будущие родителям.
— Идея была: либо Оперный театр, либо что-то другое светящееся. В итоге решили, что колесо обозрения. Договорились с директором, что у нас будут куча друзей, видеограф, — рассказал корреспонденту НГС Артем Поляков. — Хотим, чтобы это событие запомнилось. Помимо гендер-пати, у Кристины сегодня день рождения.
По словам Артема, их браку с Кристиной два года, но познакомились они еще в школе. Пара основала общий бизнес — сеть клиник эстетической косметологии и гинекологии Red Clinic.
— Мы знакомы с первого класса, но долго не общались. И в итоге встретились, получается, уже четвертый год. Основали общий бизнес, поженились. Один ребенок у Кристины уже есть, мы его растим, — отметил Артем.
Знакомые и друзья будущих родителей собрались на Михайловской набережной к 19:30, после чего колесо обозрения спросило у присутствующих пол ребенка. Через несколько минут аттракцион загорелся голубым цветом — оказалось, что пара ждет мальчика. Действие на набережной смог застать и НГС — предлагаем нашим читателям посмотреть видео.
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