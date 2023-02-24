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Супружеская пара устроила публичную гендер-пати: для чего им понадобилось колесо обозрения на набережной

На мероприятие могли попасть все прохожие

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Перед тем как раскрыть пол ребенка, колесо меняло цвета

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В Новосибирске семейная пара Артем и Кристина Поляковы узнали пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной. Пол ребенка раскрыло колесо обозрения: аттракцион показал родителям цвет, который символизирует гендерную принадлежность.

Мероприятие прошло вечером 24 февраля. Никто из присутствующих не знал заранее, кто будет у пары — мальчик или девочка. Посвящен раньше всех оказался сотрудник колеса обозрения — ему отдали конверт, на котором указано, кого ждут будущие родителям.

— Идея была: либо Оперный театр, либо что-то другое светящееся. В итоге решили, что колесо обозрения. Договорились с директором, что у нас будут куча друзей, видеограф, — рассказал корреспонденту НГС Артем Поляков. — Хотим, чтобы это событие запомнилось. Помимо гендер-пати, у Кристины сегодня день рождения.

По словам Артема, их браку с Кристиной два года, но познакомились они еще в школе. Пара основала общий бизнес — сеть клиник эстетической косметологии и гинекологии Red Clinic.

— Мы знакомы с первого класса, но долго не общались. И в итоге встретились, получается, уже четвертый год. Основали общий бизнес, поженились. Один ребенок у Кристины уже есть, мы его растим, — отметил Артем.

Знакомые и друзья будущих родителей собрались на Михайловской набережной к 19:30, после чего колесо обозрения спросило у присутствующих пол ребенка. Через несколько минут аттракцион загорелся голубым цветом — оказалось, что пара ждет мальчика. Действие на набережной смог застать и НГС — предлагаем нашим читателям посмотреть видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елизавета Шаталова / NGS. RU

В начале февраля элитный роддом бесплатно принял роды у многодетной мамы — у нее родился 10-й ребенок.

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