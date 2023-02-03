Элитный роддом бесплатно принял роды у многодетной мамы — на свет появилась 10-я дочка

У Зины уже есть дочери с именами Вера, Надежда, Любовь, София и Дарья. Женщина хотела назвать Зиной шестого ребенка, но родился мальчик — Захар, а потом пошла троица девчонок.

— Получается, давняя задумка была не реализована. Имя редкое, ждать от детей, что они моих внуков назовут, как меня, — ну зачем? Я и сама еще могу так назвать. Александр Александрович у нас уже есть, — говорит Зина. — Плюс дата рождения — 23.02.23 — число моего рождения тоже 23, и родилась она, как и я, в районе двух ночи. Как тут не назвать Зиной? Если бы дочь родилась 14 февраля, как стояла ПДР, в день нашего знакомства с мужем, то назвали бы Валентиной, у мужа маму так зовут.