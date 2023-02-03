Элитный роддом бесплатно принял роды у многодетной мамы — на свет появилась 10-я дочка

Известная в Новосибирске многодетная мама Зинаида Иост родила 10-го ребенка — девочку назвали Зиной, как маму. Отец семейства впервые принял участие в парных родах.
— Я под впечатлением, прекрасным, потому что с мужем первый раз рожали, а это оказалось самым нужным в такие моменты, чтобы он был рядом. Хоть я и рожаю быстро, но поняла, что его мне не хватало все предыдущие разы, — делится впечатлениями многодетная мама.
У Зины уже есть дочери с именами Вера, Надежда, Любовь, София и Дарья. Женщина хотела назвать Зиной шестого ребенка, но родился мальчик — Захар, а потом пошла троица девчонок.
— Получается, давняя задумка была не реализована. Имя редкое, ждать от детей, что они моих внуков назовут, как меня, — ну зачем? Я и сама еще могу так назвать. Александр Александрович у нас уже есть, — говорит Зина. — Плюс дата рождения — 23.02.23 — число моего рождения тоже 23, и родилась она, как и я, в районе двух ночи. Как тут не назвать Зиной? Если бы дочь родилась 14 февраля, как стояла ПДР, в день нашего знакомства с мужем, то назвали бы Валентиной, у мужа маму так зовут.
Малышка Зина родилась в элитном роддоме Новосибирска. Ведение беременности там стоит от 30 000 рублей до 110 000 рублей, в зависимости от пакета услуг, стоимость родов — от 145 000 рублей. Зине, как многодетной маме, предоставили бесплатный сервис.
— Такой добрый жест клиника сделала в поддержку нашей многодетной семьи, за что я им безмерно благодарна, потому что после предыдущих родов здесь я мечтала вернуться сюда, лучшего места нет для родов, — говорит Зина.
В 2021 году Зина рожала девятую дочь Любу — она сравнила роды в платном и бесплатном роддомах.
Летом НГС побывал в гостях у семьи Иостов и посмотрел на дом, о котором так мечтала многодетная мама.