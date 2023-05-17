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Женщина года и молодой директор: сколько зарабатывают самые богатые руководители школ Новосибирска. Ищите своего

Мы изучили зарплаты директоров в пяти городских районах

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НГС изучил зарплаты самых высокооплачиваемых директоров

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НГС продолжает изучать данные, которые опубликовала мэрия Новосибирска о среднемесячных зарплатах директоров школ за 2022 год. Уровень заработка самых высокооплачиваемых руководителей учреждений Ленинского, Кировского, Дзержинского и Калининского района варьируется от 101 до 132 тысячи рублей, а среди директоров Первомайского района не нашлось никого с зарплатой выше 100 тысяч. Читайте в материале, сколько получают директора, среди них есть молодой директор школы и победительница конкурса «Женщина года».

Ленинский район

В Ленинском районе самые высокооплачиваемые директора получают в районе <nobr class="_">123 тысяч</nobr> рублей в месяц

В Ленинском районе самые высокооплачиваемые директора получают в районе 123 тысяч рублей в месяц

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У самых высокооплачиваемых директоров Ленинского района зарплата примерно одинаковая. Больше всех получает руководитель классической гимназии № 17 Нина Кляшторная — в среднем в месяц зарабатывает почти 123,4 тысячи рублей.

Сначала Нина была учителем русского языка и литературы в сельской школе Черепановского района, после стала ее директором. Там, как вспоминает сама Нина, она заготавливала дрова для учреждения. Общий стаж руководителя — 19 лет. Нина получила награду «Заслуженный учитель России».

Чуть меньше зарабатывает молодой директор школы № 215 Александр Шульга, его средняя зарплата в месяц составляет 123,2 тысячи рублей. Раньше молодой директор преподавал историю и обществознание в гимназии № 1 и выиграл в конкурсе «Новой школе — современный учитель».

Пару лет назад в школе произошел скандал: 9-летнюю девочку отказались зачислять в учреждение после переезда. Отказ в школе объясняли переполненностью, но когда журналист НГС пытался связаться с Александром Шульгой, тот от комментариев отказался и бросил трубку. Год назад в школе № 215 также сообщали о переполненности, количество обучающихся детей превышало норму в 2,5 раза. Всего в школе в микрорайоне Чистая Слобода обучались 2836 учеников, но учреждение рассчитано только на 1100 детей.

Буквально на 30 рублей меньше зарабатывает директор инженерного лицея НГТУ, зарплата Маргариты Безлепкиной составляет 123,2 тысячи рублей. Маргарита, как сообщается на сайте лицея, сама училась в НЭТИ на инженера-экономиста. В лицее она работает со дня основания — 25 лет, а директором — 19 лет.

У Маргариты есть ряд необычных наград, например, она стала победителем конкурса «Женщина года — 2010» в номинации «Сердце отдаю детям», а в 2023 году ее имя занесли в Книгу почета Ленинского района за достижения в работе. Лицей регулярно попадает в рейтинги лучших школ Новосибирска.

В 2022 году вокруг учреждения разгорелся скандал: корпус детского сада решили отдать под начальную школу учреждения НГТУ. Родители дошкольников были против, но в мэрии говорили, что мест в школе не хватает, а в детском саду детей мало.

Кировский район

В изученных нами школах в пяти районах Новосибирска самая большая зарплата у директора учреждения в Кировском районе

В изученных нами школах в пяти районах Новосибирска самая большая зарплата у директора учреждения в Кировском районе

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Самой богатой среди директоров школ Кировского района стала Елена Третьякова, которая руководит школой № 217. Средняя зарплата Елены за месяц составила 132,5 тысячи рублей.

Ранее Елена руководила школой № 196, также в Кировском районе города, и была ведущим специалистом управления образования администрации района. По словам источника НГС, в школе также работали ее сестра и муж сестры. Новую школу № 217, которую возглавила Елена, открыли совсем недавно.

Год назад ученики 4-го класса «И» на месяц остались без классного руководителя. Их учительница уволилась, а нового педагога найти не получалось, предметам детей обучали разные учителя. Родители просили оставить прежнего педагога и уверяли, что ее вынудили уволиться, на что директор заявила, что решение уже приняли, а педагог сама написала заявление.

Немного меньше зарабатывает директор лицея № 176, зарплата Марины Корневой составила 122,9 тысячи рублей в месяц. Директор рассказывала на радио, что руководить тогда еще школой, а не лицеем начала в 2004 году, а через два года учреждению присвоили звание лицея.

В школе № 176 также не обошлось без конфликта. Мать четвероклассника подала иск к классному руководителю, женщина утверждала, что учитель побила ее ребенка. Мальчик действительно оказался сложным, с ним на уроки приходила бабушка и контролировала поведение ребенка. Юрист учительницы утверждала, что мальчик сначала набросился на детей, а после — на педагога. После очередного удара по учительнице мальчик не устоял на ногах и упал, педагог свела его руки крест-накрест и прижала ребенка к полу. Мальчик же утверждал, что учительница прыгала на нем, била и пинала.

После инцидента в школу пришла проверка, которая не нашла нарушений. Еще спустя время все обвинения с учительницы сняли.

Замыкает тройку богачей директор лицея информационных технологий с зарплатой в 110,2 тысячи рублей. Татьяна Ивченко — педагог математики высшей категории, она окончила НГПУ по специальности «учитель математики, информатики и вычислительной техники».

Дзержинский район

Почти у всех хорошо зарабатывающих директоров Дзержинского района есть звание отличника народного просвещения

Почти у всех хорошо зарабатывающих директоров Дзержинского района есть звание отличника народного просвещения

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В Дзержинском районе самым высокооплачиваемым руководителем стала директор гимназии № 15 Елена Станкевич, ее заработок составил 111,8 тысячи рублей. У Елены, по данным сайта учреждения, есть звание «Отличник народного просвещения», она учитель истории и обществознания, в гимназии № 15 работает 26 лет.

В 2021 году в учреждение нагрянула полиция из-за информации о стрельбе, которую распространили в школьных чатах. Тревога оказалась ложной.

Немного меньше заработал директор лицея № 113, зарплата Татьяны Ануфриевой составила 106 тысяч рублей. В учреждении она работает уже 13 лет. Руководитель училась в НГПУ по специальности «учитель начальных классов». У нее также есть почетная грамота Министерства России и звание отличника просвещения, а учреждение часто попадает в рейтинги лучших школ.

В 2017 году учительницу математики школы № 133 обвинили в том, что она подрабатывает в эскорте. По словам учительницы, ее оклеветали и шантажировали. Тогда директор Татьяна Ануфриева сообщила, что до последнего будет бороться за честь и достоинство педагога.

Калининский район

В школах города периодически случаются скандалы, связанные с учителями и детьми

В школах города периодически случаются скандалы, связанные с учителями и детьми

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В Калининском районе больше всего за месяц в прошлом году зарабатывала директор лицея № 81 Алевтина Ятайкина, ее средняя зарплата составила 121,4 тысячи рублей. Алевтина — учитель математики, в 1983 году она окончила Нижнетагильский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики и физики». В 2010 году получила звание «Заслуженный учитель России».

Директор школы № 218 Ирина Трунова получила значительно меньше — 106,8 тысяч рублей.

Недавно в школе в драке пострадал 12-летний мальчик с диагнозом «эпилепсия», драку, по словам мамы, начал одноклассник. После случившегося делом заинтересовались следователи. В 2021 году родители пожаловались, что детей не из профильных классов учат хуже и они недополучают знания по предметам.

Меньше всего из тройки лидеров заработал руководитель школы № 34 Сергей Тимошенко — в среднем в месяц он получает 101,5 тысячи рублей. Сергей окончил НГПУ в 1988 году по специальности «история и обществознание».

До этого мы показывали, сколько зарабатывают директора других районов Новосибирска. Несколько руководителей состоят в партии «Единая Россия», а кто-то даже является кавалером французского ордена Академических пальм.

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