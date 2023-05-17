Женщина года и молодой директор: сколько зарабатывают самые богатые руководители школ Новосибирска. Ищите своего

НГС продолжает изучать данные, которые опубликовала мэрия Новосибирска о среднемесячных зарплатах директоров школ за 2022 год. Уровень заработка самых высокооплачиваемых руководителей учреждений Ленинского, Кировского, Дзержинского и Калининского района варьируется от 101 до 132 тысячи рублей, а среди директоров Первомайского района не нашлось никого с зарплатой выше 100 тысяч. Читайте в материале, сколько получают директора, среди них есть молодой директор школы и победительница конкурса «Женщина года».
Ленинский район
У самых высокооплачиваемых директоров Ленинского района зарплата примерно одинаковая. Больше всех получает руководитель классической гимназии
Сначала Нина была учителем русского языка и литературы в сельской школе Черепановского района, после стала ее директором. Там, как вспоминает сама Нина, она заготавливала дрова для учреждения. Общий стаж руководителя — 19 лет. Нина получила награду «Заслуженный учитель России».
Чуть меньше зарабатывает молодой директор школы
Пару лет назад в школе произошел скандал:
Буквально на 30 рублей меньше зарабатывает директор инженерного лицея НГТУ, зарплата Маргариты Безлепкиной составляет 123,2 тысячи рублей. Маргарита, как сообщается на сайте лицея, сама училась в НЭТИ на инженера-экономиста. В лицее она работает со дня основания — 25 лет, а директором — 19 лет.
У Маргариты есть ряд необычных наград, например, она стала победителем конкурса «Женщина года — 2010» в номинации «Сердце отдаю детям», а в 2023 году ее имя занесли в Книгу почета Ленинского района за достижения в работе. Лицей регулярно попадает в рейтинги лучших школ Новосибирска.
В 2022 году вокруг учреждения разгорелся скандал: корпус детского сада решили отдать под начальную школу учреждения НГТУ. Родители дошкольников были против, но в мэрии говорили, что мест в школе не хватает, а в детском саду детей мало.
Кировский район
Самой богатой среди директоров школ Кировского района стала Елена Третьякова, которая руководит школой
Ранее Елена руководила школой
Год назад ученики 4-го класса «И» на месяц остались без классного руководителя. Их учительница уволилась, а нового педагога найти не получалось, предметам детей обучали разные учителя. Родители просили оставить прежнего педагога и уверяли, что ее вынудили уволиться, на что директор заявила, что решение уже приняли, а педагог сама написала заявление.
Немного меньше зарабатывает директор лицея
В школе
После инцидента в школу пришла проверка, которая не нашла нарушений. Еще спустя время все обвинения с учительницы сняли.
Замыкает тройку богачей директор лицея информационных технологий с зарплатой в 110,2 тысячи рублей. Татьяна Ивченко — педагог математики высшей категории, она окончила НГПУ по специальности «учитель математики, информатики и вычислительной техники».
Дзержинский район
В Дзержинском районе самым высокооплачиваемым руководителем стала директор гимназии
В 2021 году в учреждение нагрянула полиция из-за информации о стрельбе, которую распространили в школьных чатах. Тревога оказалась ложной.
Немного меньше заработал директор лицея
В 2017 году учительницу математики школы
Калининский район
В Калининском районе больше всего за месяц в прошлом году зарабатывала директор лицея
Директор школы
Недавно в школе в драке пострадал 12-летний мальчик с диагнозом «эпилепсия», драку, по словам мамы, начал одноклассник. После случившегося делом заинтересовались следователи. В 2021 году родители пожаловались, что детей не из профильных классов учат хуже и они недополучают знания по предметам.
Меньше всего из тройки лидеров заработал руководитель школы
До этого мы показывали, сколько зарабатывают директора других районов Новосибирска. Несколько руководителей состоят в партии «Единая Россия», а кто-то даже является кавалером французского ордена Академических пальм.