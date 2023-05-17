Женщина года и молодой директор: сколько зарабатывают самые богатые руководители школ Новосибирска. Ищите своего

Год назад ученики 4-го класса «И» на месяц остались без классного руководителя. Их учительница уволилась, а нового педагога найти не получалось, предметам детей обучали разные учителя. Родители просили оставить прежнего педагога и уверяли, что ее вынудили уволиться, на что директор заявила, что решение уже приняли, а педагог сама написала заявление.

Немного меньше зарабатывает директор лицея № 176 , зарплата Марины Корневой составила 122,9 тысячи рублей в месяц. Директор рассказывала на радио, что руководить тогда еще школой, а не лицеем начала в 2004 году, а через два года учреждению присвоили звание лицея.