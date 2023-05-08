Зарплата, как в IT: сколько зарабатывают самые богатые директора школ в Новосибирске и что о них известно

Мэрия Новосибирска опубликовала данные среднемесячных зарплат директоров школ за 2022 год. НГС изучил уровень заработка руководителей трех районов города и узнал, кто получает больше всех. Один из директоров за месяц смогла заработать больше 180 тысяч рублей, несколько богачей состоят в партии «Единая Россия», а кто-то даже является кавалером французского ордена Академических пальм. Что известно о самых богатых руководителях школ — читайте в материале НГС.
Самые богатые директора Советского района
Больше всех директоров не только в Советском районе, но и в Новосибирске зарабатывает руководитель центра-гимназии
Ирина Путинцева — почетный работник общего образования России и заслуженный работник образования Новосибирской области. Прежде она была депутатом горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия». Сейчас, по данным сайта партии, занимает должность секретаря местной общественной приемной Советского района.
«Горностай» считается престижной школой, при этом по итогам 2022 года она занимает в российском рейтинге 200 лучших школ
Значительно меньше заработала директор лицея «Интеграл» Анна Леонтьева — в среднем чуть больше 132 тысяч рублей за месяц.
НГС узнал, что директору лицея (ранее школа
Анна Леонтьева, согласно сервису «Контур.Фокус», учредила автономную некоммерческую организацию «Сибирский институт Франкофонии». На сайте лицея указано, что директор — кавалер ордена Академических пальм (Франция) и многократный победитель различных конкурсов. Например, в 2016 году она выиграла всероссийский конкурс «Директор школы» в номинации «Директор-новатор».
Третье место с небольшим отрывом в несколько тысяч занял директор лицея
Недавно для лицея построили новый корпус. На первых трех этажах — начальная школа, на четвертом этаже разместили лаборатории для старшеклассников. В здании есть два спортзала, бассейн и актовый зал. Из-за строительства нового здания могли снести мемориальные деревья, которые посадили 1988 году в память об учениках школы:
Самые богатые директора Центрального округа
Самую высокую зарплату из руководителей школ Центрального округа получил директор гимназии
Стаж Виктора Косьяненко в сфере образования почти 60 лет, а в роли директора — 34 года. Как рассказывал в интервью сам руководитель, в гимназию он пришел в 1988 году. Но сначала за компанию с друзьями вместо педагогического института поступил в медицинский: три месяца проучился на врача и бросил — понял, что медицина ему не подходит. В 18 лет у будущего директора уже было музыкальное образование, поэтому он пошел работать учителем музыки в одну из школ Ленинского района. Параллельно учился на заочном отделении в Иркутском пединституте иностранных языков, после чего стал учителем немецкого. По данным сайта гимназии, директор преподает немецкий язык.
У Виктора Косьяненко есть ряд наград и званий: например, в 2017 году он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а сейчас ему могут присвоить звание «Почетный житель города».
Немного больше 145 тысяч рублей за месяц в среднем получила директор лицея
Пару лет назад родители обвинили элитный лицей в очередях в туалет и столовую. По их мнению, школа не справляется с потоком людей, но во время проверки в школе очередей не заметили. Также родители пожаловались, что дети вынуждены учиться в столовой из-за отсутствия свободных классов для проведения уроков, но руководство это также опровергло.
Третье место среди богатых директоров округа заняла Татьяна Горбачева: она руководит лицеем
Татьяна Горбачева окончила Латвийский государственный университет по специальности «история» и НГУЭУ по специальности «менеджмент в образовании». Кроме должности директора школы, Татьяна Горбачева занимает пост регионального координатора проекта «Новая школа» от партии «Единая Россия». По идее авторов, проект помогает детям получать равное образование.
В прошлом году ученики лицея поднимали флаг России на улице в тридцатиградусный мороз. Тогда директор объяснила, что родители могли решить, где провести линейку: одеть ребенка потеплее или же привести в школу в парадной форме, чтобы провести церемонию в здании школы. Линейка, по словам Татьяны Горбачевой, длилась
Самые богатые директора Октябрьского района
Директор гимназии
Пять лет назад гимназия выпустила рекордное число медалистов. Здесь детям преподают уроки нравственности, человековедение, технологию инновационного мышления, технологию профессиональной карьеры. Благодаря директору в школе появился фонтан: его разместили под лестницей.
Среднемесячная зарплата руководителя лицея
В июне прошлого года лицей снесли, на его месте построят новое здание на 975 мест. В новой школе появятся три спортивных зала, бассейн, лаборатории химии, физики, биологии и актовый зал на 500 мест. На время строительства учеников распределили в другие школы.
Директор самой переполненной школы в Плющихинском жилмассиве
Как рассказывал НГС директор школы, где обучается 3500 человек, а занятия ведут 130 учителей, он сам никогда не думал стать учителем. Александр учился в НГПУ на историческом факультете, параллельно работал в торговле. Но после практики в лагере понял, что работа с детьми приносит ему удовольствие. Будущий директор пошел работать сразу в две школы учителем истории и обществознания, но всегда мечтал стать руководителем. Он сам ходатайствовал о назначении в новую школу.
Недавно НГС писал о том, что в гимназии
Конфликт, по словам родителей, длится около полутора лет, всё это время они писали в различные инстанции, но проблема так и не решалась. НГС подробно рассказал, как проходит забастовка учеников. К проблеме подключилась детский омбудсмен, прокуратура внесла представление мэру Новосибирска о непринятии мер по урегулированию ситуации. Теперь детей перевели на дистанционное обучение.