Зарплата, как в IT: сколько зарабатывают самые богатые директора школ в Новосибирске и что о них известно

Ирина Путинцева — почетный работник общего образования России и заслуженный работник образования Новосибирской области. Прежде она была депутатом горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия». Сейчас, по данным сайта партии, занимает должность секретаря местной общественной приемной Советского района.



«Горностай» считается престижной школой, при этом по итогам 2022 года она занимает в российском рейтинге 200 лучших школ 133-е место, а в рейтинге 20 лучших школ Сибирского федерального округа — 8-е . По утрам жителей соседних домов будил слишком громкий российский гимн — директор пообещала убавить звук.