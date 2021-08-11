В центре Новосибирска продают «статусную» квартиру с кинозалом за 20 млн — мы узнали, кто ею владеет

Элитную квартиру в многоэтажном доме на улице Шевченко в Новосибирске выставили на продажу 9 августа. Объявление появилось на сайте N1. За 200-метровое жилье с кинотеатром и тремя лоджиями владелец просит 20 миллионов рублей.

Что есть в квартире

— Квартира со статусом «Заходи и живи!». Для ремонта были использованы: цельная мраморная плита (привезенная из Индии) для кухни и прихожей, австрийская паркетная доска из ценных пород дерева, 4 вида испанской плитки для мозаики пола совмещенной с кабинетом лоджии, биокамин и репродукция картины Вермеера, выполненная масляными красками на стенах лоджии, галька для другой лоджии, привезенная из мест силы Горного Алтая, — говорится в объявлении.

