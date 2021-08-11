В центре Новосибирска продают «статусную» квартиру с кинозалом за 20 млн — мы узнали, кто ею владеет

В Новосибирске за 20 миллионов продают статусную квартиру с кинотеатром
Элитную квартиру в многоэтажном доме на улице Шевченко в Новосибирске выставили на продажу 9 августа. Объявление появилось на сайте N1. За 200-метровое жилье с кинотеатром и тремя лоджиями владелец просит 20 миллионов рублей.
Что есть в квартире
— Квартира со статусом «Заходи и живи!». Для ремонта были использованы: цельная мраморная плита (привезенная из Индии) для кухни и прихожей, австрийская паркетная доска из ценных пород дерева, 4 вида испанской плитки для мозаики пола совмещенной с кабинетом лоджии, биокамин и репродукция картины Вермеера, выполненная масляными красками на стенах лоджии, галька для другой лоджии, привезенная из мест силы Горного Алтая, — говорится в объявлении.
Посмотреть жилье в любое время, если верить объявлению, нельзя. Но для будущих покупателей организовали специально два дня показов.
Кто владелец квартиры
Единственным собственником квартиры, согласно данным из ЕГРН, является Леонтьева Анна Михайловна. Она же — руководитель средней общеобразовательной школы
На сайте школы
В 2015 году школа
Издание Academ.info вспоминает и другой скандал, связанный с руководителем школы:
— Весной 2016 года внезапно посреди учебного года (грубо нарушив инструкцию мэрии) начали ремонт в помещении музея минералов «Самоцвет». По стечению обстоятельств это произошло тогда, когда администрация школы узнала о намерении съемочной группы снимать фильм о музее и его создателе. Журналисты застали абсолютно пустую комнату: ни одного камня, экспоната не увидели. Директор школы обещала в своем официальном письме провести ремонт и пригласить всех на открытие музея. Прошло полгода. Об открытии ничего не известно, нет информации и о том, где находится коллекция, стоимость которой может составлять миллионы рублей. Собственник коллекции — государство в лице школы
Анна Леонтьева не стала отвечать на вопросы корреспондента НГС о своем жилье.
Согласно сведениям о доходах руководителей образовательных учреждений Новосибирска, за прошлый год Анна Леонтьева заработала 1,06 млн рублей. Ей принадлежат квартира площадью
Среднемесячная заработная плата Анны Леонтьевой в 2020 году составляла 77,5 тысячи рублей.
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