11 августа среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 7/10
usd 73.60
eur 86.36
Тема дня8-летний мальчик умер после падения с велосипеда

Все новости

Все новости

В центре Новосибирска продают «статусную» квартиру с кинозалом за 20 млн — мы узнали, кто ею владеет

Здесь есть репродукция картины Вермеера, биокамин и галька, которую привезли из мест силы Горного Алтая

2 622
41Обсудить

Поделиться

Квартира находится в доме комфорткласса на Шевченко, 15. Продавец в объявлении называет ее «статусной» и «продуманной»

Квартира находится в доме комфорткласса на Шевченко, 15. Продавец в объявлении называет ее «статусной» и «продуманной»

Поделиться

В Новосибирске за 20 миллионов продают статусную квартиру с кинотеатром

Элитную квартиру в многоэтажном доме на улице Шевченко в Новосибирске выставили на продажу 9 августа. Объявление появилось на сайте N1. За 200-метровое жилье с кинотеатром и тремя лоджиями владелец просит 20 миллионов рублей.

Что есть в квартире

— Квартира со статусом «Заходи и живи!». Для ремонта были использованы: цельная мраморная плита (привезенная из Индии) для кухни и прихожей, австрийская паркетная доска из ценных пород дерева, 4 вида испанской плитки для мозаики пола совмещенной с кабинетом лоджии, биокамин и репродукция картины Вермеера, выполненная масляными красками на стенах лоджии, галька для другой лоджии, привезенная из мест силы Горного Алтая, — говорится в объявлении.

Пол, судя по всему, имеет особое значение для владельцев дома: в гостевой комнате, например, покрытие из португальской пробки

Пол, судя по всему, имеет особое значение для владельцев дома: в гостевой комнате, например, покрытие из португальской пробки

Поделиться

«Спальня с окнами в пол и французским балконом с мебелью Selva (Италия) в сочетании с немецкими встроенными шкафами RAUFF остается шикарной и удобной», — указывается в объявлении. Продавец специально делает акцент на мебели — вся она импортного производства

«Спальня с окнами в пол и французским балконом с мебелью Selva (Италия) в сочетании с немецкими встроенными шкафами RAUFF остается шикарной и удобной», — указывается в объявлении. Продавец специально делает акцент на мебели — вся она импортного производства

Поделиться

Так выглядит кабинет в квартире. Направо — лоджия с той самой репродукцией картины Вермеера

Так выглядит кабинет в квартире. Направо — лоджия с той самой репродукцией картины Вермеера

Поделиться

Тут же биокамин и окна в пол

Тут же биокамин и окна в пол

Поделиться

А это кинотеатр с немецкими встроенными шкафами. Хотя хозяева явно отдают предпочтение производителям из Италии и Испании

А это кинотеатр с немецкими встроенными шкафами. Хотя хозяева явно отдают предпочтение производителям из Италии и Испании

Поделиться

Мраморную плиту для оформления кухни и прихожей специально привезли из Индии

Мраморную плиту для оформления кухни и прихожей специально привезли из Индии

Поделиться

И снова возвращаемся в кабинет, где расположена целая коллекция кубков и наград

И снова возвращаемся в кабинет, где расположена целая коллекция кубков и наград

Поделиться

Посмотреть жилье в любое время, если верить объявлению, нельзя. Но для будущих покупателей организовали специально два дня показов.

Кто владелец квартиры

Единственным собственником квартиры, согласно данным из ЕГРН, является Леонтьева Анна Михайловна. Она же — руководитель средней общеобразовательной школы № 162 с углубленным изучением французского языка в Академгородке и учредитель автономной некоммерческой организации «Сибирский институт Франкофонии». Ее имя фигурирует в списке из 113 участников товарищества собственников недвижимости «Вертикаль» на Шевченко, 15. Как минимум до 2015 года Анна Леонтьева входила в список участников ТСЖ «Горизонталь» на Шевченко, 17. В 2015 году это ТСЖ было ликвидировано.

На сайте школы № 162 говорится, что Анна Леонтьева — кавалер ордена Академических пальм (Франция), а также многократный победитель различных конкурсов. В 2013 году она выиграла IX Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» в номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» в области образования, менеджмента, а в 2016 году стала победителем Всероссийского конкурса «Директор школы» в номинации «Директор-новатор».

В 2015 году школа № 162 попала в эпицентр скандала — одна из учительниц заклеивала первоклашкам рты строительным скотчем.

Издание Academ.info вспоминает и другой скандал, связанный с руководителем школы:

— Весной 2016 года внезапно посреди учебного года (грубо нарушив инструкцию мэрии) начали ремонт в помещении музея минералов «Самоцвет». По стечению обстоятельств это произошло тогда, когда администрация школы узнала о намерении съемочной группы снимать фильм о музее и его создателе. Журналисты застали абсолютно пустую комнату: ни одного камня, экспоната не увидели. Директор школы обещала в своем официальном письме провести ремонт и пригласить всех на открытие музея. Прошло полгода. Об открытии ничего не известно, нет информации и о том, где находится коллекция, стоимость которой может составлять миллионы рублей. Собственник коллекции — государство в лице школы № 162.

Анна Леонтьева не стала отвечать на вопросы корреспондента НГС о своем жилье.

Согласно сведениям о доходах руководителей образовательных учреждений Новосибирска, за прошлый год Анна Леонтьева заработала 1,06 млн рублей. Ей принадлежат квартира площадью 220,6 кв. м, доля в квартире площадью 63,2 кв. м, машино-место и автомобиль «Фольксваген-Тигуан» 2020 года выпуска. Ее супруг за год заработал 2,37 млн рублей, он — собственник квартиры площадью 25,4 кв. м.

Среднемесячная заработная плата Анны Леонтьевой в 2020 году составляла 77,5 тысячи рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На прошлой неделе мы показывали, как выглядит шикарное поместье экс-министра цифрового развития Новосибирской области Анатолия Дюбанова. На большом участке закрытого коттеджного поселка расположились трехэтажный особняк, огромный сад с прудом, ротонда и теннисный корт.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

элитная недвижимостьэлитная квартира
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Интересно посмотреть элитные дома и квартиры Новосибирска? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...