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Ученики новосибирского лицея подняли флаг России в 30-градусный мороз — это вызвало споры

В торжественном мероприятии участвовали 8-классники

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Директор лицея отметила, что ученики гордятся участием в церемонии поднятия флага

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Утром понедельника, 28 ноября, в тридцатиградусный мороз школьники лицея № 159 поднимали флаг России на улице. Инцидент оценили неоднозначно: некоторые очевидцы возмутились ситуацией на сервисе отзывов «Фламп».

— Сегодня утром в -29 градусов мороза около лицея на улице наблюдалась несколькими родителями ситуация: около шести учеников в 07:40 стояли на улице, держали флаг и на них ужасным голосом кричал (слово подойдет даже «орал») учитель. При этом ни директора, ни замдиректора на улице в -29 на морозе не находилось, а сидели в теплых кабинетах. Уважаемый директор Горбачева Т. В., можно было собрать в самом лицее линейку и торжественно пронести флаг по коридору и т. д. Но не в -29 градусов, — написал автор отзыва.

После этого на сервисе нашлись как те, кто согласился с точкой зрения автора сообщения, так и те, кто посчитал, что ситуация нормальная.

Директор учреждения Татьяна Горбачева объяснила корреспонденту НГС, что в патриотическом мероприятии участвовали как дети, так и руководящий состав учреждения, в том числе и она сама.

До 28 ноября педагоги обсуждали с родителями 8-классников возможность переноса церемонии поднятия флага в стены лицея из-за холодов.

— Классный руководитель написал в родительский чат, что в понедельник будет церемония. Если готовы, чтобы событие произошло на улице, то тепло одевайте детей. Если нет, то чтобы они пришли в парадной форме, — сказала директор.

По словам директора, линейка в этот день шла четыре минуты. После проведения торжественной церемонии детей отвели в столовую, чтобы напоить чаем. На вопрос, возможно ли перенести мероприятие в стены лицея во время сильных морозов, специалист ответила, что такое уже происходило. Так, 26 ноября торжественная церемония спуска флага России с флагштока проходила в здании образовательного учреждения. В линейке участвовали учащиеся 6-го класса.

— Дети так к этому относятся не по-современному хорошо. Я переживала за эту процедуру, как она будет проходить, — рассказала Татьяна Горбачева. — В субботу у меня был эпизод с командиром знаменной группы из 8-го класса. Звонят его родители, говорят, что мальчик заболел, температура 38,8, а он плачет и просит отвезти в лицей, чтобы он провел церемонию. Его привезли, он гордый стоит, что не уйдет и все проведет.

На сайте «Фламп» появились сообщения и в защиту морозной церемонии и лицея.

— Я — мама ребенка, который подымал флаг вчера у лицея № 159. По рассказам сына, у него полный восторг от мероприятия, ни слова о том, что они замерзли, не услышала. Какое чувство гордости у детей. А после всего детей напоили горячим чаем. О том, что не присутствовал педагогический состав, тоже неправда, — написала женщина.

Накануне, 28 ноября, НГС рассказывал, что из-за сильных морозов больше тысячи детей в Новосибирской области не попали в школы с утра. Температура воздуха в районах области опускалась до -42 градусов.

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