Ученики новосибирского лицея подняли флаг России в 30-градусный мороз — это вызвало споры

Утром понедельника, 28 ноября, в тридцатиградусный мороз школьники лицея
— Сегодня утром в -29 градусов мороза около лицея на улице наблюдалась несколькими родителями ситуация: около шести учеников в 07:40 стояли на улице, держали флаг и на них ужасным голосом кричал (слово подойдет даже «орал») учитель. При этом ни директора, ни замдиректора на улице в -29 на морозе не находилось, а сидели в теплых кабинетах. Уважаемый директор Горбачева Т. В., можно было собрать в самом лицее линейку и торжественно пронести флаг по коридору и т. д. Но не в -29 градусов, — написал автор отзыва.
После этого на сервисе нашлись как те, кто согласился с точкой зрения автора сообщения, так и те, кто посчитал, что ситуация нормальная.
Директор учреждения Татьяна Горбачева объяснила корреспонденту НГС, что в патриотическом мероприятии участвовали как дети, так и руководящий состав учреждения, в том числе и она сама.
До 28 ноября педагоги обсуждали с родителями
— Классный руководитель написал в родительский чат, что в понедельник будет церемония. Если готовы, чтобы событие произошло на улице, то тепло одевайте детей. Если нет, то чтобы они пришли в парадной форме, — сказала директор.
По словам директора, линейка в этот день шла четыре минуты. После проведения торжественной церемонии детей отвели в столовую, чтобы напоить чаем. На вопрос, возможно ли перенести мероприятие в стены лицея во время сильных морозов, специалист ответила, что такое уже происходило. Так, 26 ноября торжественная церемония спуска флага России с флагштока проходила в здании образовательного учреждения. В линейке участвовали учащиеся
— Дети так к этому относятся не по-современному хорошо. Я переживала за эту процедуру, как она будет проходить, — рассказала Татьяна Горбачева. — В субботу у меня был эпизод с командиром знаменной группы из
На сайте «Фламп» появились сообщения и в защиту морозной церемонии и лицея.
— Я — мама ребенка, который подымал флаг вчера у лицея
Накануне, 28 ноября, НГС рассказывал, что из-за сильных морозов больше тысячи детей в Новосибирской области не попали в школы с утра. Температура воздуха в районах области опускалась до -42 градусов.