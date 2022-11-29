Ученики новосибирского лицея подняли флаг России в 30-градусный мороз — это вызвало споры

После этого на сервисе нашлись как те, кто согласился с точкой зрения автора сообщения, так и те, кто посчитал, что ситуация нормальная.

Директор учреждения Татьяна Горбачева объяснила корреспонденту НГС, что в патриотическом мероприятии участвовали как дети, так и руководящий состав учреждения, в том числе и она сама.



До 28 ноября педагоги обсуждали с родителями 8-классников возможность переноса церемонии поднятия флага в стены лицея из-за холодов.



— Классный руководитель написал в родительский чат, что в понедельник будет церемония. Если готовы, чтобы событие произошло на улице, то тепло одевайте детей. Если нет, то чтобы они пришли в парадной форме, — сказала директор.

