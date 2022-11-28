Морозы в -42 градуса: больше тысячи детей в Новосибирской области не попали в школы с утра

В Новосибирской области из-за морозов отменили частично или полностью подвоз детей в школы. Об этом сообщает ТУАД.
— Подвоз школьников отменен в Искитимском, Колыванском, Сузунском, Коченевском, Черепановском, Тогучинском районах. Больше всего детей не подвезено в Искитимском районе — 681, в Колыванском — 18, в Сузунском — 114 (подвоз полностью отменен), Коченевском — 239, Черепановском — 212, Тогучинском — 117, — поделились цифрами в пресс-службе ТУАД.
Всего не подвезен 1381 школьник из 89 населенных пунктов в 47 школ.
— Основная причина — мороз
Когда морозы ослабнут в регионе, вы можете узнать здесь.