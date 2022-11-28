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Морозы в -42 градуса: больше тысячи детей в Новосибирской области не попали в школы с утра

Из-за погоды был отменен подвоз детей

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Всего не подвезен 1381 школьник из 89 населенных пунктов в 47 школ

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В Новосибирской области из-за морозов отменили частично или полностью подвоз детей в школы. Об этом сообщает ТУАД.

— Подвоз школьников отменен в Искитимском, Колыванском, Сузунском, Коченевском, Черепановском, Тогучинском районах. Больше всего детей не подвезено в Искитимском районе — 681, в Колыванском — 18, в Сузунском — 114 (подвоз полностью отменен), Коченевском — 239, Черепановском — 212, Тогучинском — 117, — поделились цифрами в пресс-службе ТУАД.

Всего не подвезен 1381 школьник из 89 населенных пунктов в 47 школ.

— Основная причина — мороз -38... -42 градуса на 06:00–07:00 утра. Везде техника исправна, проезд обеспечен, — добавили в ведомстве.

Когда морозы ослабнут в регионе, вы можете узнать здесь.

МорозыОтмена занятийШколаПодвоз в школу
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