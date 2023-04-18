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В новосибирской гимназии школьники устроили забастовку и не вышли на учебу — так класс защищает своего учителя

Родители третьеклассников обвинили маму одной из учениц в травле классного руководителя

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В гимназии № 10 забастовка: ученики 3-го «А» не вышли на учебу

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В новосибирской гимназии № 10 класс третьеклассников не вышел на учебу из-за поведения матери одной из учениц — предпринимательницы Светланы Маниной. Родители детей требуют от руководства школы принять меры для урегулирования конфликта, который длится полтора года.

Как рассказали родители корреспонденту НГС, Манина, у которой дочь учится в этом же классе, якобы долгое время подвергает буллингу их учителя. Родители неоднократно жаловались на происходящее в их классе в различные органы, но ситуация не меняется. В пятницу, 14 апреля, родители предупредили о забастовке коллективным письмом руководство школы и соответствующие отделы в мэрии и новосибирском правительстве. На учебу 17 и 18 апреля не вышел весь класс в количестве 24 человек, за исключением дочери Светланы Маниной.

— Мы отправили письма в Министерство образования, департамент образования и копию — директору школы. Наши требования сводятся к тому, что мы не хотим учиться с дочерью Маниной в классе из-за того, что делает ее мама. Соответственно, предлагаем варианты: либо организовать 4-й «Д» [в следующем году], чтобы мы все в него перешли, либо как-то убрать этого человека из гимназии. Также мы недовольны тем, как этот конфликт урегулирует директор гимназии. Мы считаем, что она потакает Маниной и стоит на ее стороне, — рассказала журналисту НГС Ася Самарина — одна из родителей учеников класса, объявившего забастовку.

— Уже на протяжении почти полутора лет Манина Светлана Владимировна откровенно занимается травлей учителя — Братковой Наталии Владимировны, незаконно требует ее отстранения от классного руководства вопреки интересам всего класса, оскорбляет ее в социальных сетях, пишет непрекращающиеся и необоснованные жалобы по надуманным основаниям на учителя в различные инстанции. <…> Также Манина С. В. на протяжении всего времени оказывает серьезное психологическое воздействие на родителей и детей класса. Манина С. В. врывается в школу, на уроки, устраивает скандалы и выясняет отношения с учителем на глазах у детей нашего класса. <…> Манина С. В. активно распространяет в своих социальных сетях информацию о жизни класса и о той «борьбе», которую она по надуманным основаниям ведет с классным руководителем. Также в своих сообщениях ложно ссылается на полную поддержку родителей, делает заявления от их имени. <…> Манина С. В. подходит к нашим детям на улице, угрожает «разборками» в правоохранительных органах, — сообщается в письме, которое подписали родители учеников 3-го «А».

Конфликт предпринимательницы с учителем Натальей Братковой продолжается с начала 2022 года. Манина, как рассказывали журналисту родители детей, своим поведением не дает нормально идти учебному процессу и вынуждает Браткову уволиться многочисленными жалобами на нее и на остальных, кто встает на защиту педагога.

— Если родитель, действуя в интересах своей дочери, недоволен классом, родителями, детьми, классным руководителем, это же логично, что ребенка можно перевести в другой класс или школу, и всё будет замечательно, — заметила Ася Самарина.

Родители школьников 3-го «А» не собираются останавливаться на забастовке и планируют организовать еще и митинг.

Корреспондент НГС отправил запрос по конфликту в мэрию и новосибирское правительство. На момент публикации ответы не поступили. В гимназии не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие директора.

Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

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