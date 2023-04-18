В новосибирской гимназии школьники устроили забастовку и не вышли на учебу — так класс защищает своего учителя

— Уже на протяжении почти полутора лет Манина Светлана Владимировна откровенно занимается травлей учителя — Братковой Наталии Владимировны, незаконно требует ее отстранения от классного руководства вопреки интересам всего класса, оскорбляет ее в социальных сетях, пишет непрекращающиеся и необоснованные жалобы по надуманным основаниям на учителя в различные инстанции. <…> Также Манина С. В. на протяжении всего времени оказывает серьезное психологическое воздействие на родителей и детей класса. Манина С. В. врывается в школу, на уроки, устраивает скандалы и выясняет отношения с учителем на глазах у детей нашего класса. <…> Манина С. В. активно распространяет в своих социальных сетях информацию о жизни класса и о той «борьбе», которую она по надуманным основаниям ведет с классным руководителем. Также в своих сообщениях ложно ссылается на полную поддержку родителей, делает заявления от их имени. <…> Манина С. В. подходит к нашим детям на улице, угрожает «разборками» в правоохранительных органах, — сообщается в письме, которое подписали родители учеников 3-го «А».

