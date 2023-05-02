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Анна Кикина и 8 сибиряков стали почетными жителями Новосибирска — кого еще наградили депутаты

Два человека звание получили посмертно

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9 уроженцам Новосибирска присвоили звание «Почетный житель города». Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Как говорится в постановлении, по решению Совета депутатов города Новосибирска звание присвоили:

  • космонавту-испытателю Анне Кикиной;
  • директору «Гимназии № 1» Виктору Косьяненко;
  • директору Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирине Минх;
  • президенту Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадиму Репину;
  • советнику директора Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» Виталию Томилову;
  • председателю контрольно-счетной палаты города Новосибирска Геннадию Шилохвостову;
  • художественному руководителю общества с ограниченной ответственностью «Киностудия Азия-фильм» Владимиру Эйснеру.

— Присвоить звание «Почетный житель города» посмертно Галущаку Борису Савельевичу, директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина, и Кондратюку Юрию Васильевичу, одному из основоположников космонавтики, за большой вклад в становление и развитие космонавтики, — говорится в документе.

Ранее Андрей Травников присвоил почетное звание работникам культуры Новосибирской области.

ЗваниеПочетный житель городаНовосибирск
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