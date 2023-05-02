Анна Кикина и 8 сибиряков стали почетными жителями Новосибирска — кого еще наградили депутаты

9 уроженцам Новосибирска присвоили звание «Почетный житель города». Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Как говорится в постановлении, по решению Совета депутатов города Новосибирска звание присвоили:
- космонавту-испытателю Анне Кикиной;
- директору «Гимназии
№ 1» Виктору Косьяненко;
- директору Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирине Минх;
- президенту Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадиму Репину;
- советнику директора Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» Виталию Томилову;
- председателю контрольно-счетной палаты города Новосибирска Геннадию Шилохвостову;
- художественному руководителю общества с ограниченной ответственностью «Киностудия Азия-фильм» Владимиру Эйснеру.
— Присвоить звание «Почетный житель города» посмертно Галущаку Борису Савельевичу, директору Новосибирского приборостроительного завода имени
Ранее Андрей Травников присвоил почетное звание работникам культуры Новосибирской области.