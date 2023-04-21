Забастовка гимназистов: как класс в элитной школе Новосибирска устроил акцию протеста — погасить ее не могут власти и силовики

В понедельник, 17 апреля, 3-й «А» класс элитной гимназии № 10 практически в полном составе не вышел на учебу в поддержку своего учителя и классного руководителя Натальи Братковой. Забастовка продолжается.



А что случилось? Начало

Родители школьников, принявшие решение о забастовке, утверждают, что устали от неразрешенного конфликта между предпринимательницей Светланой Маниной, у которой в классе учится ребенок, и их классным руководителем Натальей Братковой. В конфликт, длящийся уже больше года, оказались втянуты все дети и взрослые. Родители считают, что в их классе идет настоящая травля преподавателя.

