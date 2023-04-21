Забастовка гимназистов: как класс в элитной школе Новосибирска устроил акцию протеста — погасить ее не могут власти и силовики

Забастовка — явление в России довольно редкое, особенно в последнее время. А забастовка школьников, можно сказать, вещь вообще уникальная. И, пожалуй, еще ни разу в истории современной России школьники не бастовали так долго, как происходит это сейчас в Новосибирске. В элитной гимназии
В понедельник, 17 апреля, 3-й «А» класс элитной гимназии
А что случилось? Начало
Родители школьников, принявшие решение о забастовке, утверждают, что устали от неразрешенного конфликта между предпринимательницей Светланой Маниной, у которой в классе учится ребенок, и их классным руководителем Натальей Братковой. В конфликт, длящийся уже больше года, оказались втянуты все дети и взрослые. Родители считают, что в их классе идет настоящая травля преподавателя.
В силу определенных российских законов НГС в настоящее время не может детально описать первопричину конфликта между Маниной и Братковой, который начался в январе 2022 года, потому что в этой истории замешан несовершеннолетний ребенок.
На протяжении всего времени родители писали многочисленные жалобы и заявления во все соответствующие инстанции: руководству гимназии, в департамент образования мэрии, Министерство образования НСО, детскому омбудсмену Надежде Болтенко, в полицию, прокуратуру, общались с местной опекой… Но ни к какому результату это не привело. Конфликт в конце учебного 2023 года разгорелся с новой силой. Тогда родители пошли на крайнюю меру — забастовку. Так они хотят привлечь внимание к проблеме и решить ее кардинально.
Первая реакция на второй день
Первой на забастовку отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. В ее официальном телеграм-канале 18 апреля — на второй день акции протеста — появилось сообщение, что на протяжении 2022 года она неоднократно обращалась в департамент образования мэрии и инициировала проведение рабочей встречи в прокуратуре по этому конфликту, но ситуация не поменялась.
— Направлен запрос в Министерство образования Новосибирской области и в областную прокуратуру с целью урегулирования конфликтной ситуации и восстановления прав обучающихся в гимназии на качественное образование в благоприятной для их развития обстановке, — сообщается в телеграм-канале Болтенко.
Болтенко уточнила, что 19 апреля она намерена провести по школьному ЧП совещание с представителями прокуратуры, СК, департамента и Министерства образования. И провела. Правда, какое конкретно решение выработали собравшиеся у Болтенко, в ее телеграм-канале так и не рассказали.
— По итогам совещания выработаны предложения, которые будут направлены в адрес департамента и Министерства образования, а также в адрес администрации гимназии. Ситуация непростая, и работа над ней будет продолжена, — говорится в телеграм-канале детского омбудсмена.
Не смогли раскрыть тайну совещания у Болтенко и в ее приемной — там просто не брали трубку. Уже позже родители учеников 3-го «А» рассказали корреспонденту НГС, что на встрече силовиков и чиновников обсуждали вариант расставания с директором гимназии
Конфуз чиновников мэрии
Следующими после Надежды Болтенко в публичной плоскости прокомментировали забастовку чиновники департамента образования мэрии Новосибирска. Комментарий был получен корреспондентом НГС через два дня в ответ на запрос, сделанный в первый день акции протеста.
Возможно, эта спешка — обычно чиновникам требуется больше времени на ответ — привела к некоторому конфузу. В департаменте образования сообщили, что не получали предупреждение об акции протеста, на что родители учеников бастующего класса продемонстрировали свое обращение, которое было завизировано в приемной мэра еще 14 апреля.
По поводу самого инцидента в мэрии пояснили, что учительница и классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова с 13 апреля 2023 года находится на больничном, а забастовка может нарушить закон.
— 17 апреля 2023 года на уроках в 3-м «А» классе присутствовал один обучающийся. Остальные дети (24 школьника. — Прим. ред.) на занятиях отсутствовали. Отсутствие детей на занятиях без уважительной причины по инициативе родителей — законных представителей — нарушает права детей на получение образования, — сообщили журналисту в мэрии.
Формулировка мэрии «один обучающийся» относилась к ребенку бизнес-леди Светланы Маниной, которая является одной из сторон конфликта и, естественно, в планы остальных родителей посвящена не была.
Вернись, я всё прощу
Вечером 19 апреля директор гимназии
Собрание длилось больше двух часов. Помимо директора учебного заведения и родителей, на встрече присутствовали представители Минобразования, отдела образования Центрального округа и ГЦРиЗ «Магистр» (психологи). Светлана Манина на это мероприятие приглашена не была.
Как рассказали корреспонденту НГС участвовавшие в собрании родители, с самого начала им стало понято, что озвученные забастовщиками требования сейчас выполнять никто не намерен. Тем не менее директор гимназии предложила бастующим всё же вывести своих детей на занятия в пятницу, 21 апреля.
Родители от такого предложения отказались и, в свою очередь, предложили чиновникам всё же подумать о выполнении озвученных требований. Главное: исключить взаимодействие учеников класса со стороной конфликта — Светланой Маниной. Это, по мнению родителей, например, возможно в случае создания нового класса — «Д», куда из 3-го «А» перейдут все дети, кроме ребенка предпринимательницы.
— Нам пообещали дать письменный ответ на наши требования до 24 апреля. И до 12 мая обязали нашего директора рассчитать экономическую возможность создания в гимназии четвертого класса. И тоже дать нам ответ в письменной форме. И еще мы высказались против того, чтобы на наших уроках сидели какие-то чужие люди, потому что это длится почти полтора года. Психологи из «Магистра» сидят и что-то изучают, а наша учительница Наталья Браткова вынуждена постоянно отписываться им по своей программе, — рассказала журналисту одна из родителей Ася Самарина.
Родители настроены до конца настаивать на главном требовании. Они уверяют, что боятся за безопасность и психологическое состояние своих детей. Противоположная сторона конфликта якобы ведет себя неадекватно.
Корреспондент НГС ознакомился с фактами, испугавшими родителей. По ним уже написаны заявления в полицию. По этическим соображениям и опять же в силу определенных российских законов пересказывать тут мы их не будем. Запись собрания, проходившего в гимназии
Вишенка на торте
На четвертый день забастовки — 20 апреля — НГС изучил и опубликовал два официальных документа, которые появились еще в конце 2022 года. Они касались самого начала конфликта между Маниной и Братковой и стали, если можно так выразиться, вишенкой на торте.
Выяснилось, что проверки по конфликту еще в прошлом году проводили и полиция, и Министерство образования. Ревизоры не нашли никаких нарушений в действиях педагога Натальи Братковой.
Ответ из Министерства образования Новосибирской области, отправленный Наталье Братковой, датирован 23 декабря 2022 года. В письме рассказывается о проведенном совещании министра образования Сергея Федорчука с чиновниками разных уровней и всевозможных рабочих встречах, в том числе с директором гимназии
— На встрече (17 ноября 2022 года. — Прим. ред.) принято совместное решение об урегулировании ситуации до конца 2022 года. В вашей деятельности как классного руководителя 3-го «А» нарушений не усматривается, — сообщает в письме заместитель министра образования Владимир Щукин.
Другой документ является официальным ответом на адвокатский запрос Екатерины Таргонской — родителя одного из учеников 3-го «А». Бумага датирована 20 сентября 2022 года, получена она из управления МВД России по Новосибирску. В ней сообщается результат полицейской проверки по заявлению Светланы Маниной о возможном правонарушении, случившемся в январе 2022 года.
— В событии (из-за которого разгорелся конфликт. — Прим. ред.) отсутствуют признаки преступления и какого-либо административного правонарушения, — сообщает начальник отдела полиции
На протяжении недели корреспондент НГС не смог получить комментарии от Светланы Маниной. При звонке на ее личный телефон постоянно включался автоответчик. На оставленные просьбы журналиста перезвонить и прокомментировать ситуацию никто не отреагировал.
Забастовка продолжается...
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные факты из биографии бизнес-леди. После этого в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора текста Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.