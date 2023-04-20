«Нарушений не усматривается»: НГС изучил выводы полиции и Минобразования по истокам конфликта в гимназии № 10

Корреспондент НГС не смог получить комментарий от Светланы Маниной. При звонке на ее личный телефон включался автоответчик. На оставленную просьбу журналиста перезвонить и прокомментировать ситуацию никто не отреагировал.



Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А» , за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование: огородить класс от любых действий Светланы Маниной.

