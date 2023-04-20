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«Нарушений не усматривается»: НГС изучил выводы полиции и Минобразования по истокам конфликта в гимназии № 10

Оказалось, что проверки прошли еще в конце прошлого года

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В гимназии № 10 учащиеся 3-го «А» класса 17 апреля ушли на забастовку в поддержку своего учителя

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Корреспондент НГС изучил два документа, касающихся самого начала конфликта между предпринимательницей Светланой Маниной — мамой одной из учащихся гимназии № 10 — и учительницей младших классов Натальей Братковой. Выяснилось, что проверки по конфликту проводила и полиция, и Министерство образования и они не нашли никаких нарушений в действиях педагога.

Ответ Минобразования

Официальный ответ Минобразования Новосибирской области от <nobr class="_">23 декабря</nobr> <nobr class="_">2022 года</nobr>

Официальный ответ Минобразования Новосибирской области от 23 декабря 2022 года

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Одна официальная бумага датирована 23 декабря 2022 года. Это ответ из Министерства образования Новосибирской области, отправленный учительнице Наталье Братковой. В письме рассказывается о проведенном совещании министра образования Сергея Федорчука с чиновниками разных уровней и всевозможных рабочих встречах, в том числе с директором гимназии № 10 Ольгой Шойдиной и Светланой Маниной.

— На данной встрече (17 ноября 2022 года. — Прим. ред.) принято совместное решение об урегулировании ситуации до конца 2022 года. В вашей деятельности как классного руководителя 3-го «А» нарушений не усматривается, — сообщает в письме заместитель министра образования Владимир Щукин.

Ответ полиции

Официальный ответ УМВД по Новосибирску от <nobr class="_">20 сентября</nobr> <nobr class="_">2022 года</nobr>

Официальный ответ УМВД по Новосибирску от 20 сентября 2022 года

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Другой документ является официальным ответом на адвокатский запрос Екатерины Таргонской — родителя одного из учеников 3-го «А». Бумага датирована 20 сентября 2022 года, получена она из управления МВД России по Новосибирску. В ней сообщается результат полицейской проверки по заявлению Светланы Маниной о возможном правонарушении.

— В данном событии (из-за которого разгорелся конфликт. — Прим. ред.) отсутствуют признаки преступления и какого-либо административного правонарушения, — сообщает начальник отдела полиции № 2 «Железнодорожный» Иван Кондратенко.

Корреспондент НГС не смог получить комментарий от Светланы Маниной. При звонке на ее личный телефон включался автоответчик. На оставленную просьбу журналиста перезвонить и прокомментировать ситуацию никто не отреагировал.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование: огородить класс от любых действий Светланы Маниной.

Первой на забастовку отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, которая провела собрание с силовиками и чиновниками. Совещание завершилось неясным результатом. В департаменте образования мэрии в ответе на запрос НГС предупредили родителей, что они своими действиями могут нарушить закон. Из Министерства образования Новосибирской области на момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

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