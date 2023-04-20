«Нарушений не усматривается»: НГС изучил выводы полиции и Минобразования по истокам конфликта в гимназии № 10

Корреспондент НГС изучил два документа, касающихся самого начала конфликта между предпринимательницей Светланой Маниной — мамой одной из учащихся гимназии
Ответ Минобразования
Одна официальная бумага датирована 23 декабря 2022 года. Это ответ из Министерства образования Новосибирской области, отправленный учительнице Наталье Братковой. В письме рассказывается о проведенном совещании министра образования Сергея Федорчука с чиновниками разных уровней и всевозможных рабочих встречах, в том числе с директором гимназии
— На данной встрече (17 ноября 2022 года. — Прим. ред.) принято совместное решение об урегулировании ситуации до конца 2022 года. В вашей деятельности как классного руководителя
Ответ полиции
Другой документ является официальным ответом на адвокатский запрос Екатерины Таргонской — родителя одного из учеников
— В данном событии (из-за которого разгорелся конфликт. — Прим. ред.) отсутствуют признаки преступления и какого-либо административного правонарушения, — сообщает начальник отдела полиции
Корреспондент НГС не смог получить комментарий от Светланы Маниной. При звонке на ее личный телефон включался автоответчик. На оставленную просьбу журналиста перезвонить и прокомментировать ситуацию никто не отреагировал.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем
Первой на забастовку отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, которая провела собрание с силовиками и чиновниками. Совещание завершилось неясным результатом. В департаменте образования мэрии в ответе на запрос НГС предупредили родителей, что они своими действиями могут нарушить закон. Из Министерства образования Новосибирской области на момент публикации материала ответ на запрос не поступил.
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.