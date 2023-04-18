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Проблема

Надежда Болтенко привлечет силовиков к конфликту в гимназии № 10 — третьеклассники устроили там забастовку

Детский омбудсмен Новосибирской области решил провести совещание с представителями прокуратуры и СК

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В гимназии № 10 идет забастовка третьеклассников: 3-й «А» класс почти в полном составе, за исключением одной ученицы, с понедельника не вышел на учебу

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Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отреагировала в своем официальном телеграм-канале «Надежда Болтенко. Детский омбудсмен НСО» на конфликт в гимназии № 10, который идет с начала 2022 года и довел до забастовки третьеклассников.

Родители учеников 3-го «А» пошли на эту крайнюю меру, чтобы привлечь внимание к травле, которую, по их словам, устраивает учителю мама одной из школьниц — предпринимательница Светлана Манина.

Детский омбудсмен заметила, что на протяжении 2022 года она неоднократно обращалась в департамент образования мэрии и инициировала проведение рабочей встречи в прокуратуре по этому конфликту, но ситуация не поменялась.

— Направлен запрос в Министерство образования Новосибирской области и в областную прокуратуру с целью урегулирования конфликтной ситуации и восстановления прав обучающихся в гимназии на качественное образование в благоприятной для их развития обстановке, — сообщается в телеграм-канале Болтенко.

19 апреля, уточняется в телеграм-канале, Надежда Болтенко проведет совещание с представителями прокуратуры, Следственного комитета, департамента и министерства образования.

Сегодня утром НГС рассказал о забастовке третьеклассников, которая началась в гимназии № 10 в понедельник, 17 апреля. В школу на учебу не пришел весь класс, кроме дочери Светланы Маниной. Родители учеников 3-го «А» категорически заявили корреспонденту НГС, что забастовка будет продолжаться, пока власти окончательно не решат этот конфликт.

Светлана Манина — предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование о ее бизнесе: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

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