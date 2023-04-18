Надежда Болтенко привлечет силовиков к конфликту в гимназии № 10 — третьеклассники устроили там забастовку

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отреагировала в своем официальном телеграм-канале «Надежда Болтенко. Детский омбудсмен НСО» на конфликт в гимназии
Родители учеников 3-го «А» пошли на эту крайнюю меру, чтобы привлечь внимание к травле, которую, по их словам, устраивает учителю мама одной из школьниц — предпринимательница Светлана Манина.
Детский омбудсмен заметила, что на протяжении 2022 года она неоднократно обращалась в департамент образования мэрии и инициировала проведение рабочей встречи в прокуратуре по этому конфликту, но ситуация не поменялась.
— Направлен запрос в Министерство образования Новосибирской области и в областную прокуратуру с целью урегулирования конфликтной ситуации и восстановления прав обучающихся в гимназии на качественное образование в благоприятной для их развития обстановке, — сообщается в телеграм-канале Болтенко.
19 апреля, уточняется в телеграм-канале, Надежда Болтенко проведет совещание с представителями прокуратуры, Следственного комитета, департамента и министерства образования.
Сегодня утром НГС рассказал о забастовке третьеклассников, которая началась в гимназии
Светлана Манина — предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование о ее бизнесе: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.