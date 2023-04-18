Надежда Болтенко привлечет силовиков к конфликту в гимназии № 10 — третьеклассники устроили там забастовку

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отреагировала в своем официальном телеграм-канале «Надежда Болтенко. Детский омбудсмен НСО» на конфликт в гимназии № 10 , который идет с начала 2022 года и довел до забастовки третьеклассников.

