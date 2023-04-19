«Ситуация непростая». Надежда Болтенко обсудила конфликт в гимназии № 10 с силовиками и чиновниками

Напомним, с 17 апреля 3-й «А» класс гимназии № 10 ушел на бессрочную забастовку до полного урегулирования конфликта между классом и преподавателем Натальей Братковой с одной стороны и известной предпринимательницей Светланой Маниной, у которой в этом классе учится дочь, с другой. Как рассказали журналисту родители учеников, Манина на протяжении почти полутора лет подвергает травле их учителя, а власти, несмотря на многочисленные жалобы, пресечь поведение бизнес-леди не могут. На второй день забастовки отреагировала детский омбудсмен Надежда Болтенко, решившая провести собрание по поводу конфликта с представителями СК и прокуратуры. А позже свой комментарий дали в департаменте образования мэрии Новосибирска.

