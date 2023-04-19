«Ситуация непростая». Надежда Болтенко обсудила конфликт в гимназии № 10 с силовиками и чиновниками

Сегодня, 19 апреля, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко провела совещание с представителями СК, прокуратуры, департамента образования мэрии Новосибирска и Министерства образования Новосибирской области. Они обсудили ситуацию с забастовкой в гимназии
— По итогам совещания выработаны предложения, которые будут направлены в адрес департамента и Министерства образования, а также в адрес администрации гимназии. Ситуация непростая, и работа над ней будет продолжена, — сообщается в официальном телеграм-канале детского омбудсмена по Новосибирской области.
Какие именно предложения были выработаны на совещании, корреспондент НГС уточнить не смог: в приемной Надежды Болтенко к телефону никто не подошел.
Напомним, с 17 апреля 3-й «А» класс гимназии
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.