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Проблема

«Ситуация непростая». Надежда Болтенко обсудила конфликт в гимназии № 10 с силовиками и чиновниками

Забастовка третьеклассников в элитной гимназии № 10 идет уже третий день

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Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко встретилась с чиновниками и силовиками и решила, что ситуация с конфликтом в 10-й гимназии непростая

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Сегодня, 19 апреля, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко провела совещание с представителями СК, прокуратуры, департамента образования мэрии Новосибирска и Министерства образования Новосибирской области. Они обсудили ситуацию с забастовкой в гимназии № 10, где целый класс не ходит на уроки из-за конфликта с мамой одной из школьниц.

— По итогам совещания выработаны предложения, которые будут направлены в адрес департамента и Министерства образования, а также в адрес администрации гимназии. Ситуация непростая, и работа над ней будет продолжена, — сообщается в официальном телеграм-канале детского омбудсмена по Новосибирской области.

Какие именно предложения были выработаны на совещании, корреспондент НГС уточнить не смог: в приемной Надежды Болтенко к телефону никто не подошел.

Напомним, с 17 апреля 3-й «А» класс гимназии № 10 ушел на бессрочную забастовку до полного урегулирования конфликта между классом и преподавателем Натальей Братковой с одной стороны и известной предпринимательницей Светланой Маниной, у которой в этом классе учится дочь, с другой. Как рассказали журналисту родители учеников, Манина на протяжении почти полутора лет подвергает травле их учителя, а власти, несмотря на многочисленные жалобы, пресечь поведение бизнес-леди не могут. На второй день забастовки отреагировала детский омбудсмен Надежда Болтенко, решившая провести собрание по поводу конфликта с представителями СК и прокуратуры. А позже свой комментарий дали в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

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