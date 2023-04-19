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Проблема

«Нарушает право детей на образование»: в мэрии Новосибирска высказались о забастовке в элитной гимназии

Учитель, которого защищают на акции протеста школьники, ушла на больничный

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Третьеклассники гимназии № 10 и их родители встали на защиту своего учителя от предпринимательницы Светланы Маниной — матери одной из школьниц

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В Департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили корреспонденту НГС, что не получали от родителей извещение о забастовке в 3-м «А» классе гимназии № 10 в понедельник, 17 апреля. Информацию чиновники получили через директора Ольгу Шойдину и заявили, что действия родителей нарушают права детей на образование.

— С 13 апреля 2023 года учитель 3-го «А» класса (Наталья Браткова. — Прим. ред.) временно нетрудоспособен, образовательной организацией осуществлена замена учителя, уроки проводятся очно в соответствии с расписанием занятий. 17 апреля 2023 года на уроках в 3-м «А» классе присутствовал один обучающийся. Остальные дети на занятиях отсутствовали. Отсутствие детей на занятиях без уважительной причины по инициативе родителей (законных представителей) нарушает права детей на получение образования, — прокомментировали в мэрии.

Между тем родители предоставили корреспонденту НГС фотографию с коллективным обращением, которое завизировано штампом общественной приемной мэра Новосибирска 14 апреля 2023 года.

Фрагмент обращения родителей с предупреждением о забастовке, которое было завизировано в мэрии еще <nobr class="_">14 апреля</nobr>. В распоряжении НГС имеется полная копия документа

Фрагмент обращения родителей с предупреждением о забастовке, которое было завизировано в мэрии еще 14 апреля. В распоряжении НГС имеется полная копия документа

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В мэрии также уточнили, что директору гимназии № 10 Ольге Шойдиной «даны рекомендации по урегулированию ситуации с целью соблюдения прав всех участников образовательных отношений в соответствии с действующим законодательством».

Напомним, с 17 апреля 3-й «А» класс гимназии № 10 почти в полном составе ушел на бессрочную забастовку до полного урегулирования конфликта между классом и преподавателем Натальей Братковой с одной стороны и известной предпринимательницей Светланой Маниной, у которой в этом классе учится дочь, с другой. Как рассказали журналисту родители учеников этого класса, Манина на протяжении почти полутора лет подвергает травле их учителя, а власти, несмотря на многочисленные жалобы, пресечь поведение бизнес-леди никак не могут. На второй день забастовки отреагировала детский омбудсмен Надежда Болтенко, решившая провести собрание по поводу конфликта с представителями СК и прокуратуры.

Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

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