«Нарушает право детей на образование»: в мэрии Новосибирска высказались о забастовке в элитной гимназии

В Департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили корреспонденту НГС, что не получали от родителей извещение о забастовке в
— С 13 апреля 2023 года учитель
Между тем родители предоставили корреспонденту НГС фотографию с коллективным обращением, которое завизировано штампом общественной приемной мэра Новосибирска
В мэрии также уточнили, что директору гимназии
Напомним, с 17 апреля
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.