«Нарушает право детей на образование»: в мэрии Новосибирска высказались о забастовке в элитной гимназии

— С 13 апреля 2023 года учитель 3-го «А» класса (Наталья Браткова. — Прим. ред.) временно нетрудоспособен, образовательной организацией осуществлена замена учителя, уроки проводятся очно в соответствии с расписанием занятий. 17 апреля 2023 года на уроках в 3-м «А» классе присутствовал один обучающийся. Остальные дети на занятиях отсутствовали. Отсутствие детей на занятиях без уважительной причины по инициативе родителей (законных представителей) нарушает права детей на получение образования, — прокомментировали в мэрии.

