НГС публикует текст обращения и требований родителей 3 «А» класса гимназии № 10, который был отправлен в департамент образования мэрии, новосибирское министерство образования и директору школы Ольге Шойдиной. Документ был передан в эти инстанции в пятницу, 14 апреля, перед забастовкой учеников.
Напомним, забастовка третьеклассников началась 17 апреля из-за длящегося более года конфликта между известной бизнес-леди Светланой Маниной — матери одного из учащихся этого класса — и преподавателем Натальей Братковой. В силу этических соображений, мы публикуем текст с небольшими купюрами, которые касаются ребенка Маниной. В некоторых местах курсивом вставлены пояснения.
Обращение адресовано министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку и руководителю департамента образования мэрии Рамилю Ахметгарееву, подписано родителями 3 «А».
Текст обращения родителей 3 «А»
Уважаемые Сергей Владимирович и Рамиль Миргазянович! Начиная с января 2022 года, после инцидента на школьной площадке, в нашем классе 3 «А» гимназии № 10, осуществляется непрерывное психологическое истязание детей, родителей и классного руководителя 3 «А» класса одним человеком — Маниной Светланой Владимировной, законным представителем ученицы нашего класса <…>.
Уже на протяжении почти полутора лет Манина Светлана Владимировна откровенно занимается травлей учителя — Братковой Наталии Владимировны — незаконно требует ее отстранения от классного руководства вопреки интересам всего класса, оскорбляет ее в социальных сетях, пишет непрекращающиеся и необоснованные жалобы по надуманным основаниям на учителя в различные инстанции. Наталия Владимировна уже истощена как морально, так и физически.
Также Манина С.В. на протяжении всего времени оказывает серьезное психологическое воздействие на родителей и детей класса. Манина С.В. врывается в школу, на уроки, устраивает скандалы и выясняет отношения с учителем на глазах у детей нашего класса.
Мы считаем, что Браткова Наталия Владимировна абсолютно и однозначно справляется со своими обязанностями. Мы удовлетворены объемом получаемой информации, требованиями к успеваемости. Нам нравится, как она формирует навыки и мотивирует учеников к развитию. Наши дети привязались и полюбили своего учителя. И эта открытая травля их любимого учителя на глазах у учеников вызывает в наших детях недоумение, стресс и может нанести психологическую травму.
Манина С. В. позволяет себе общаться с родителями в личных сообщениях, в общих чатах в выражениях, оскорбляющих честь и достоинство, а в отношении учителя и деловую репутацию.
Манина С. В. активно распространяет в своих социальных сетях информацию о жизни класса и о той «борьбе», которую она по надуманным основаниям ведет с классным руководителем. Также в своих сообщениях ложно ссылается на полную поддержку родителей, делает заявления от их имени.
Манина С. В. заявляет, что в нашем классе «орудует» банда детей, где дети из обычных семей, по ее мнению, травят детей из семей состоятельных. Тем самым она пытается посеять вражду между детьми, хотя наш класс является дружным.
Манина С. В. подходит к нашим детям на улице, угрожает «разборками» в правоохранительных органах, за то, что ее ребенка якобы толкают на переменах, оскорбляет детей. Родителями были написаны многочисленные жалобы в администрацию школы на которые реакции не последовало.
Манина С. В. требует у учителя ставить ее дочери <…> только 5-ки, в противном случае пишет жалобы в прокуратуру, в администрацию школы и прочие инстанции, обвиняя учителя в предвзятости.
В классе периодически на уроках присутствуют психологи, обстановка напряженная и страдает учебный процесс. Манина С. В. требует постоянного присутствия на уроках представителя департамента образования, что негативно сказывается на учебном процессе.
В устных беседах Манина С. В. открыто заявляет, что не может позволить себе проиграть, что лишний раз доказывает, по нашему субъективному мнению, что человеком руководят не забота о дочери, а внутренние психологические процессы <…>.
В последнее время так же участились ситуации с участием ее ребенка, ученицы нашего класса, выходящие за рамки дозволенного. Под негативным и неадекватным влиянием своей матери <…> начала агрессивно вести себя в школе.
Из этических соображений мы не публикуем список возможных нарушений, которые перечисляют родители.
Были написаны множество заявлений в администрацию школы. К сожалению, проведены лишь беседы в присутствии психолога гимназии. О просьбе поставить ребенка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних получили отказ в устной форме от заместителя по воспитательной работе.
Обращаем внимание, что на сегодняшний день администрацией школы защищаются не интересы ребенка, а нездоровые и незаконные амбиции ее матери Маниной С. В., для которой дочь и ее травма не более чем инструмент в выдуманной ею же войне с классным руководителем и всем классом.
<…>
Мы неоднократно обращались за помощью как в министерство образования, так и в департамент образования с криком о помощи. В ответ на наши обращения 17 ноября 2022 года с Маниной С. В. состоялась рабочая встреча при прокуроре города Новосибирска Сивак Р. А., с участием уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Болтенко Н. Н., заместителем начальника департамента образования мэрии Новосибирска Кащенко Е. Ю, заместителем начальника управления кадрового и организационно-правового обеспечения в сфере образования мэрии города Новосибирска — начальником отдела правового обеспечения Сотниковой Н. Б., директора образовательной организации Шойдиной О. С. На данной встрече принято совместное решение об урегулировании ситуации до конца 2022 года.
Но несмотря на это беспрецедентная травля и истязание классного руководителя, учеников нашего класса со стороны Маниной С. В. только усилились и перешли все мыслимые и немыслимые границы. Администрация в лице директора Шойдиной О. С. показала свою полную несостоятельность и беспомощность в решении данной проблемы. Более того, директор полностью потакает Маниной С. В., раздает ей обещания уволить учителя. Вызывает возмущение тот факт, что на 110-летие 10-й гимназии единственный сотрудник, который не получил никакой грамоты, благодарности, оказалась Браткова Наталия Владимировна. Мы расцениваем это действие как целенаправленное унижение нашего учителя.
Неприемлемые действия Шойдиной О. С. влекут за собой разрушение системы организации образования, годами выстраиваемой предыдущими сильными руководителями гимназии. Неспособность решить вопрос, неспособность защитить учителей, потакание сумасшедшим выходкам и требованиям Маниной С. В., игнорирование интересов огромного числа родителей, детей, педагогов, привело к тому, что учителя обходят «Десятку» стороной, а те, кто сейчас есть — уходят от бессилия. Не выдержав морального напряжения уходит с поста завуча начальной школы прекрасный педагог и руководитель — Зайцева Светлана Александровна. На грани нервного срыва наш замечательный учитель Браткова Наталия Владимировна. Классное руководство нашего класса не готов брать ни один педагог среднего звена после выпуска из начального звена. И это только начало.
Мы, родители учеников 3 «А» класса считаем, что директор Шойдина О.С. не справляется со своей работой, не соответствует занимаемой должности. Просим провести ее аттестацию и проверку на профпригодность.
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Требуем принять все меры по защите как физического, так и психического здоровья наших детей, ведь ситуация в классе перерастает в разряд общественно опасных. Манина С. В. злоупотребляет своими родительскими правами и пробелами в действующем законодательстве, манипулируя администрацией школы и департаментом образования.
Требуем прекратить постоянные проверки наших детей и присутствие посторонних лиц во время уроков без нашего согласия.
Требуем решить вопрос о переводе ребенка в другой класс или другое образовательное учреждение, или перевести ее на домашнее или индивидуальное обучение на постоянной основе в интересах всего 3 «А» класса. Требуем оградить наш класс от <…> — как ученицы 3 «А» класса и Маниной Светланы Владимировны — как участника образовательного процесса и законного представителя <…>.
Как альтернативу — требуем создать на следующий учебный год отдельный класс 4 «Д», в который родителям будет предоставлена возможность перейти и продолжить обучение под руководством Братковой Наталии Владимировны без вышеуказанных членов учебного процесса.
В связи с вышеизложенным и ввиду опасности, нависшей над нашими детьми мы, родители учеников 3 «А» класса заявляем о забастовке и официально отказываемся выводить детей в школу с 17 апреля 2023 года до разрешения вопроса о выводе <…> из класса. Мы заявляем, что обратились с уведомлением о проведении митинга по вопросу беспредельной ситуации в гимназии № 10 с освещением в СМИ.
Прокомментировали свою позицию по поводу начавшейся школьной забастовки детский омбудсмен Новосибирской области и мэрия Новосибирска.
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.