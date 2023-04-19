Текст обращения родителей 3 «А»

Уважаемые Сергей Владимирович и Рамиль Миргазянович! Начиная с января 2022 года, после инцидента на школьной площадке, в нашем классе 3 «А» гимназии № 10, осуществляется непрерывное психологическое истязание детей, родителей и классного руководителя 3 «А» класса одним человеком — Маниной Светланой Владимировной, законным представителем ученицы нашего класса <…>.



Уже на протяжении почти полутора лет Манина Светлана Владимировна откровенно занимается травлей учителя — Братковой Наталии Владимировны — незаконно требует ее отстранения от классного руководства вопреки интересам всего класса, оскорбляет ее в социальных сетях, пишет непрекращающиеся и необоснованные жалобы по надуманным основаниям на учителя в различные инстанции. Наталия Владимировна уже истощена как морально, так и физически.

