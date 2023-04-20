Родителей бастующего 3-го «А» новосибирской гимназии попросили вернуть детей на занятия в пятницу

Директор новосибирской гимназии № 10 Ольга Шойдина, где идет забастовка учеников 3-го «А» класса, провела собрание с родителями. Она попыталась вернуть детей на учебу в пятницу, 21 апреля.
Помимо директора гимназии и родителей бастующего класса в собрании, которое длилось более двух часов, участвовали представители Министерства образования, отдела образования Центрального округа и ГЦРиЗ «Магистр». Главное требование: исключить взаимодействие учеников класса со стороной конфликта Светланой Маниной. Это, по мнению родителей, например, возможно в случае создания нового класса — «Д», куда из 3-го «А» перейдут все дети, кроме ребенка Маниной.
— Нам пообещали дать письменный ответ на наши требования до 24 апреля. И до 12 мая обязали нашего директора рассчитать экономическую возможность создания в гимназии четвертого класса. И тоже дать нам ответ в письменной форме. И еще мы высказались против того, чтобы на наших уроках сидели какие-то чужие люди. Потому что это уже длится почти полтора года. Психологи из «Магистра» сидят постоянно и что-то изучают, а наша учительница Наталья Браткова вынуждена постоянно отписываться им по своей программе, — рассказала одна из родителей Ася Самарина.
До выполнения главного из своих требований родители выводить на учебу детей отказались.
— Во-первых, наши требования вполне серьезные. Мы не просто так тут вышли поотдыхать. А во-вторых, мы реально боимся за безопасность и психологическое состояние наших детей. И вчера мы достаточно много озвучили фактов. Боимся из-за неадекватных поступков, описание которых передано в соответствующие органы, — заметила Самарина.
Корреспондент НГС ознакомился с фактами, испугавшими родителей, по которым уже написаны заявления в полицию. По этическим соображениям и в силу определенных российских законов описывать тут мы их не будем. Запись собрания, проходившего в гимназии
Сама Светлана Манина на звонки журналиста не ответила, а на оставленные на автоответчик просьбы перезвонить — не отреагировала.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование: огородить класс от любых действий Светланы Маниной.
Первой на забастовку отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, которая провела собрание с силовиками и чиновниками. Совещание завершилось неясным результатом. В департаменте образования мэрии в ответе на запрос НГС предупредили родителей, что они своими действиями могут нарушить закон. Из Министерства образования Новосибирской области на момент публикации материала ответ на запрос всё еще не поступил.
20 апреля НГС выложил официальные ответы из полиции и Министерства образования Новосибирской области, из которых следовало, что в действиях преподавателя Натальи Братковой нарушений не усматривается, а повода для возбуждения дела нет.
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.