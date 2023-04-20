Родителей бастующего 3-го «А» новосибирской гимназии попросили вернуть детей на занятия в пятницу

До выполнения главного из своих требований родители выводить на учебу детей отказались.



— Во-первых, наши требования вполне серьезные. Мы не просто так тут вышли поотдыхать. А во-вторых, мы реально боимся за безопасность и психологическое состояние наших детей. И вчера мы достаточно много озвучили фактов. Боимся из-за неадекватных поступков, описание которых передано в соответствующие органы, — заметила Самарина.

