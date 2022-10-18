Жителей Акедемгородка возмутило громкое исполнение гимна по утрам в школе

Жители домов в районе образовательного центра «Горностай», расположенного в Академгородке по адресу улица Вяземская, 4, возмутились громким исполнением государственного гимна. Гимн в школе звучит каждый понедельник в 08:30 утра из громкоговорителей на школьном дворе.



Об этом жители сообщили в закрытой группе «Академгородок» одной из соцсетей и подтвердили корреспонденту НГС по телефону. Публикация в «Акадегородке» набрала около сотни лайков.

