Жителей Акедемгородка возмутило громкое исполнение гимна по утрам в школе
Директор школы пообещала сделать звук тише, а зимой перенести уличные линейки внутрь здания
Жители домов в районе образовательного центра «Горностай», расположенного в Академгородке по адресу улица Вяземская, 4, возмутились громким исполнением государственного гимна. Гимн в школе звучит каждый понедельник в 08:30 утра из громкоговорителей на школьном дворе.
Об этом жители сообщили в закрытой группе «Академгородок» одной из соцсетей и подтвердили корреспонденту НГС по телефону. Публикация в «Акадегородке» набрала около сотни лайков.
— Я в школе уже очень давно не учусь, да и в 08:30 утра радости эти песнопения мало приносят. Почему это нужно делать на такой громкости? Почему мероприятия нельзя совершать внутри школы? <…> Я уверена, что многие предпочитают проводить тихое и спокойное утро, а не под ор оркестра из колонок на весь микрорайон, — сообщает в соцсетях Анна Новикова.
Корреспонденту НГС удалось поговорить с одной из жительниц дома, расположенного непосредственно возле школы «Горностай».
— Хотелось бы, чтобы это не играло на всю улицу по утрам. Слышно, наверное, больше тем, кто на Полевой живет. Громкоговорители выходят на их дома. <…> Это очень шумно, играет в 08:30 утра, а кто-то еще спит в это время, — рассказала корреспонденту НГС жительница одного из домов на улице Арбузова.
Член управляющего совета ОЦ «Горностай» Светлана Гладкова пояснила корреспонденту НГС, что недовольство громким звуком донесено до руководства школы.
— Поскольку я в управляющем совете часто занимаюсь общением с жителями через соцсети, я донесла эту информацию до управляющего совета. Мы обсудили ситуацию и решили: единственное, что может сделать школа, это ограничиться прослушиванием гимна внутри школы. Меня попросили это передать в комментариях, что я и сделала. Но пока, как написали жители, в этот понедельник ничего не изменилось, — рассказала Гладкова.
Директор ОЦ «Горностай» Ирина Путинцева прокомментировала недовольство проживающих вокруг школы жителей.
— Гимн Российской Федерации звучит не только у нас, но и в военном училище. Тогда надо будет закрыть и нас, и военное училище, которое рядом находится. У них еще громче звучит. И вообще, наверное, звучит в шесть-семь утра, а у нас в 08:30. Пока осеннее время, мы сделали насколько возможно потише, но мы воспитываем детей тех жителей, которые жалуются, — детей, внуков. Пока погода такая [теплая], мы поднимаем флаг на улице. Естественно с 1 ноября будем делать это только в здании. Но к весне это будет вновь на улице. <…> Я вас уверяю, жалуются только два человека, а в школе 3500 детей обучается, то есть 7000 родителей. И все благодарны, — пояснила Путинцева.
Директор школы добавила, что это, вероятно, «принципиальное отношение людей, которые живут в Академгородке и которые равнодушны к тому, какое поколение растет». Правда, потом директор добавила, что такие же жалобы о громком звуке они получают и по поводу линеек 1 сентября, и по поводу последних звонков с выпускными вечерами, когда из динамиков так же играет музыка.
В конце августа НГС рассказал, что с нового учебного года в новосибирских школах по понедельникам будут поднимать флаг России и исполнять государственный гимн. Также с учениками будут проводить классный час, посвященный истории страны и обсуждению традиционных ценностей.