Учебную неделю в новосибирских школах будут начинать с исполнения гимна

С нового учебного года в новосибирских школах по понедельникам будут поднимать флаг России и исполнять государственный гимн. Также с учениками будут проводить классный час, посвященный истории страны и обсуждению традиционных ценностей.

— Исполнение гимна станет обязательным в начале недели, поднятие флага также. У нас будут «Разговоры о важном» — это еще одна новая норма. Суть этого «классного часа» заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего Отечества, культурой нашего народа, теми задачами, которые перед нами стоят. С ценностями, о которых нужно говорить, — традиционные ценности, семейное воспитание, историческое прошлое, любовь к Отечеству, семье, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время интервью НГС.

