Учебную неделю в новосибирских школах будут начинать с исполнения гимна
На классных часах детям расскажут об истории страны и традиционных ценностях
С нового учебного года в новосибирских школах по понедельникам будут поднимать флаг России и исполнять государственный гимн. Также с учениками будут проводить классный час, посвященный истории страны и обсуждению традиционных ценностей.
— Исполнение гимна станет обязательным в начале недели, поднятие флага также. У нас будут «Разговоры о важном» — это еще одна новая норма. Суть этого «классного часа» заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего Отечества, культурой нашего народа, теми задачами, которые перед нами стоят. С ценностями, о которых нужно говорить, — традиционные ценности, семейное воспитание, историческое прошлое, любовь к Отечеству, семье, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время интервью НГС.
Глава минобра рассказал, что власти региона выделили почти 26 миллионов рублей на закупку комплектов патриотической символики. Их направят во все 880 школ региона, кроме самых маленьких, и учреждения среднего профессионального образования.
Сергей Федорчук ответил на вопросы редакции и читателей НГС в прямом эфире. Всё самое важное из интервью мы собрали в нашей онлайн-трансляции.