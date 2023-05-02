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Учеников бастующего класса в новосибирской гимназии перевели на дистант

Забастовка школьников длится уже третью неделю

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Конфликт учителя и мамы одной из учениц длится около полутора лет

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В Новосибирске учеников бастующего третьего «А» класса гимназии № 10 перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— В настоящее время ученики 3-го «А» класса приступили к обучению в заочной форме, в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий. Права детей на образование реализованы, — пояснил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Забастовка связана с конфликтом между предпринимательницей Светланой Маниной, матерью одной из учениц, и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой. Конфликт длится около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. Родители считают, что Манина долгое время подвергала буллингу учительницу и детей в классе.

17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование бастующих — огородить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

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