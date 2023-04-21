Прокуратура внесла представление мэру из-за забастовки в элитной гимназии — что не устроило силовиков

Прокуратура Новосибирска внесла представление мэру из-за конфликта в элитной гимназии
Таким образом родители школьников решили заступиться за свою учительницу и привлечь внимание к школьному конфликту, который не решается местными властями больше года.
— Установлено, что департаментом образования мэрии Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений, — сообщили в областной прокуратуре.
НГС внимательно следил за инцидентом с самого начала и собрал все подробности первой настолько долгой школьной акции протеста.