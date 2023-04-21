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Прокуратура внесла представление мэру из-за забастовки в элитной гимназии — что не устроило силовиков

Ситуация находится на контроле

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Дети не ходят на занятия уже неделю

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Прокуратура Новосибирска внесла представление мэру из-за конфликта в элитной гимназии № 10. Забастовка 3-го «А» началась с понедельника, 17 апреля. Класс практически в полном составе, за исключением одного ребенка, не ходит на учебу.

Таким образом родители школьников решили заступиться за свою учительницу и привлечь внимание к школьному конфликту, который не решается местными властями больше года.

— Установлено, что департаментом образования мэрии Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений, — сообщили в областной прокуратуре.

НГС внимательно следил за инцидентом с самого начала и собрал все подробности первой настолько долгой школьной акции протеста.

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КонфликтЗабастовкаПрокуратура Новосибирской областиШкола
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