«Они "худший класс в ее жизни"»: родители учеников новой школы пожаловались на плохое образование и отсутствие уроков

В новосибирской школе № 218 разгорелся скандал — по словам родителей, их детей не из профильных классов учат хуже и недодают знания по некоторым предметам, а классная руководительница второй месяц находится на больничном. Родители жалуются во все инстанции, но не находят ответа. Алексей Глебкин, отец одного из детей, написал гневную колонку о работе новой школы, которая, по словам родителей, притесняет учеников обычных классов. Далее — от первого лица.

Постараюсь коротко описать ситуацию, сложившуюся в 5 «Г » классе школы № 218 . Когда школа только открылась, она была широко разрекламирована — на общем собрании красочно рассказывали, что в школе всё есть, что будет чуть ли не свой Технопарк с различными научными классами, робототехникой и так далее. Многие наши дети перевелись сюда из школы № 211 , в основном потому, что новая школа ближе к дому. Опять же было заманчиво продолжить обучение в такой «современной» школе. По итогам учебы в 4-м классе детей распределили по профильным классам (математический, языковой и гуманитарный). Тех, кто не прошел экзаменационный отбор, поместили в два обычных класса. Здесь тоже есть вопросы, насколько адекватно оценивался уровень знаний. Оценивать и принимать решение по одной контрольной работе — как-то спорно. На очередном собрании открыто объявили, что школа делает упор на «одаренных» детей, но мы не придали этому значения. По факту же получилось, что наших детей обучают, как нам кажется, по остаточному принципу.