«Они "худший класс в ее жизни"»: родители учеников новой школы пожаловались на плохое образование и отсутствие уроков

Родители учеников школы на Родниках жалуются на качество образования
В новосибирской школе
Постараюсь коротко описать ситуацию, сложившуюся в
Началось всё с того, что группа детей начала периодически срывать уроки и администрация школы никаких действий не предпринимала, чтобы урегулировать ситуацию и навести порядок. Наоборот, один учитель сказал детям, что они «худший класс в ее жизни», а учитель математики просто отказалась вести уроки в нашем классе. Половину первой четверти математику преподавали от случая к случаю разные учителя, при этом в профильных классах математика шла и идет исправно, как положено по программе. У нас же ее просто убирали из расписания, и всё.
Родители пытались как-то решить ситуацию через классного руководителя, но она с конца сентября ушла на больничный, где и находится по настоящее время. Соответственно, обратная связь со школой пропала полностью — замещающие классного руководителя никак не вмешивались в ситуацию в классе, просто пустили всё на самотек. Дети оказались предоставлены сами себе. Мы и ходили к директору, и писали завучу, но нас просто игнорировали или кормили обещаниями. Даже оценки по предметам мы с горем пополам смогли выбить только в конце четверти, когда уже было практически нереально исправить долги по предметам. Оценки за четверть вообще непонятны — по части предметов или нет оценок, или
Между тем ситуация со срывом уроков никак не решилась. Сами дети нам жаловались, что просто невозможно получать знания, когда в классе стоит шум и полная вакханалия. Если возникала какая-либо ситуация, требующая помощи или совета, дети обращались к учителям, но в ответ слышали: «Это ваши проблемы». В итоге активная часть родителей составила письмо в отдел образования, прокуратуру и ПДН с просьбой разобраться в ситуации. Пока внятного ответа от вышеназванных инстанций нет, говорят, что проводится проверка.
Отдельная история — с обещаниями про кружки робототехники. Для наших детей из «обычных» классов их нет. Говорят, что это часть образовательной программы по технологии, но сейчас по технологии и мальчики, и девочки изучают устройство швейной машинки и виды вышивки. Очень странно, но тут даже больше вопрос к Министерству образования о том, как составляется программа по этому предмету. Элементарно нет даже уроков информатики, предусмотренных школьной программой. Детей разделили на две группы — у каждой группы информатика будет по полгода. Как за это время они должны освоить полноценную годовую программу по информатике, не очень понятно.
Мы пожаловались в СМИ. В тот же день администрация оповестила родителей, что планируется родительское собрание. Электронный дневник чудесным образом заработал, правда, у многих оценки за первую четверть перепутаны. То есть по факту на какой-то контакт с нами пошли только после обращения СМИ в школу. Ждем, что нам расскажут на собрании.
Автор НГС сделал запрос руководству школы, чтобы разобраться в ситуации. Сначала представитель школы согласился побеседовать на следующий день по телефону. Однако позже прислал письмо с просьбой сделать запрос в Министерство образования, сославшись на то, что они «являются муниципальным автономным образовательным учреждением, учредителем которого является Департамент образования мэрии города Новосибирска» и «общение со СМИ возможно только таким способом». Автор НГС сделал запрос в Министерство образования. Заместитель министра Щукин в ответе заметил, что с вопросами редакции следует обратиться непосредственно в образовательную организацию, так как они относятся к компетенции учреждения.
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