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«Они "худший класс в ее жизни"»: родители учеников новой школы пожаловались на плохое образование и отсутствие уроков

Новосибирцы жалуются во все инстанции, но ответов не получают

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Родители надеялись, что в современной школе будут лучше обучать детей, но пока недовольны качеством образования

Родители надеялись, что в современной школе будут лучше обучать детей, но пока недовольны качеством образования

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Родители учеников школы на Родниках жалуются на качество образования

В новосибирской школе № 218 разгорелся скандал — по словам родителей, их детей не из профильных классов учат хуже и недодают знания по некоторым предметам, а классная руководительница второй месяц находится на больничном. Родители жалуются во все инстанции, но не находят ответа. Алексей Глебкин, отец одного из детей, написал гневную колонку о работе новой школы, которая, по словам родителей, притесняет учеников обычных классов. Далее — от первого лица.

Постараюсь коротко описать ситуацию, сложившуюся в 5 «Г» классе школы № 218. Когда школа только открылась, она была широко разрекламирована — на общем собрании красочно рассказывали, что в школе всё есть, что будет чуть ли не свой Технопарк с различными научными классами, робототехникой и так далее. Многие наши дети перевелись сюда из школы № 211, в основном потому, что новая школа ближе к дому. Опять же было заманчиво продолжить обучение в такой «современной» школе. По итогам учебы в 4-м классе детей распределили по профильным классам (математический, языковой и гуманитарный). Тех, кто не прошел экзаменационный отбор, поместили в два обычных класса. Здесь тоже есть вопросы, насколько адекватно оценивался уровень знаний. Оценивать и принимать решение по одной контрольной работе — как-то спорно. На очередном собрании открыто объявили, что школа делает упор на «одаренных» детей, но мы не придали этому значения. По факту же получилось, что наших детей обучают, как нам кажется, по остаточному принципу.

Началось всё с того, что группа детей начала периодически срывать уроки и администрация школы никаких действий не предпринимала, чтобы урегулировать ситуацию и навести порядок. Наоборот, один учитель сказал детям, что они «худший класс в ее жизни», а учитель математики просто отказалась вести уроки в нашем классе. Половину первой четверти математику преподавали от случая к случаю разные учителя, при этом в профильных классах математика шла и идет исправно, как положено по программе. У нас же ее просто убирали из расписания, и всё.

Родители пытаются самостоятельно разбираться в ситуации

Родители пытаются самостоятельно разбираться в ситуации

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Родители пытались как-то решить ситуацию через классного руководителя, но она с конца сентября ушла на больничный, где и находится по настоящее время. Соответственно, обратная связь со школой пропала полностью — замещающие классного руководителя никак не вмешивались в ситуацию в классе, просто пустили всё на самотек. Дети оказались предоставлены сами себе. Мы и ходили к директору, и писали завучу, но нас просто игнорировали или кормили обещаниями. Даже оценки по предметам мы с горем пополам смогли выбить только в конце четверти, когда уже было практически нереально исправить долги по предметам. Оценки за четверть вообще непонятны — по части предметов или нет оценок, или 1–2 за всю четверть. Что тут говорить — электронный дневник, в котором раньше родители могли посмотреть оценки, у нашего класса не работает с самого начала года, и никто не торопится провести работу и обеспечить доступ. Только 8 ноября пообещали, что дневник заработает. Не прошло и полгода.

Между тем ситуация со срывом уроков никак не решилась. Сами дети нам жаловались, что просто невозможно получать знания, когда в классе стоит шум и полная вакханалия. Если возникала какая-либо ситуация, требующая помощи или совета, дети обращались к учителям, но в ответ слышали: «Это ваши проблемы». В итоге активная часть родителей составила письмо в отдел образования, прокуратуру и ПДН с просьбой разобраться в ситуации. Пока внятного ответа от вышеназванных инстанций нет, говорят, что проводится проверка.

Родители жалуются на нерадивых учеников и директора, которого, по их мнению, стоит отстранить от должности

Родители жалуются на нерадивых учеников и директора, которого, по их мнению, стоит отстранить от должности

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Отдельная история — с обещаниями про кружки робототехники. Для наших детей из «обычных» классов их нет. Говорят, что это часть образовательной программы по технологии, но сейчас по технологии и мальчики, и девочки изучают устройство швейной машинки и виды вышивки. Очень странно, но тут даже больше вопрос к Министерству образования о том, как составляется программа по этому предмету. Элементарно нет даже уроков информатики, предусмотренных школьной программой. Детей разделили на две группы — у каждой группы информатика будет по полгода. Как за это время они должны освоить полноценную годовую программу по информатике, не очень понятно.

Мы пожаловались в СМИ. В тот же день администрация оповестила родителей, что планируется родительское собрание. Электронный дневник чудесным образом заработал, правда, у многих оценки за первую четверть перепутаны. То есть по факту на какой-то контакт с нами пошли только после обращения СМИ в школу. Ждем, что нам расскажут на собрании.

Автор НГС сделал запрос руководству школы, чтобы разобраться в ситуации. Сначала представитель школы согласился побеседовать на следующий день по телефону. Однако позже прислал письмо с просьбой сделать запрос в Министерство образования, сославшись на то, что они «являются муниципальным автономным образовательным учреждением, учредителем которого является Департамент образования мэрии города Новосибирска» и «общение со СМИ возможно только таким способом». Автор НГС сделал запрос в Министерство образования. Заместитель министра Щукин в ответе заметил, что с вопросами редакции следует обратиться непосредственно в образовательную организацию, так как они относятся к компетенции учреждения.

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