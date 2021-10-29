«Как дети могут учиться в таких халупах»! Школы заставляют делать таблички для слабовидящих, но не делают ремонт

Доступная среда в городе не всегда является реально доступной и нужной тем самым слоям населения, для которых она предназначена. Так правильно ли распределены средства, которые должны делать среду лучше? Директор компании, которая уже лет пять изготавливает вывески и таблички для слабовидящих со шрифтом Брайля, Марина Ульева объяснила, почему подход чиновников к исполнению федеральных проектов очень циничен. Далее — от первого лица.
«Доступная среда» — это социальная программа, которая направлена на создание полноценных условий для интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь.
Начнем с того, что поскольку процент слабовидящих все-таки мал, то в действительности такие таблички нужны относительно небольшому количеству учреждений. В этом году мы столкнулись с тем, что прокуроры побывали в селах Новосибирской области — в школах, сельских Домах культуры, детсадах. Когда мы увидели внешний вид этих заведений, то глубоко убедились в особо циничном подходе государственных органов. Даже не хочу видеть, как эти школы выглядят внутри! Но предписание на необходимость наличия тактильных табличек они получили — а в основном их заказывают именно после получения предписания. Причем очевидно, что прокурорские проверки проходят планово, по районам.
Для примера — в Кыштовском районе проживает менее 10 тысяч жителей, там 23 школы. У меня нет данных о том, сколько всего в районе слабовидящих детей. Но, по словам директоров четырех школ из разных сел, у них нет ни одного такого учащегося.
Мы участвовали в проекте «Почты России» и обеспечивали ее новые отделения тактильными табличками со шрифтом Брайля. Именно тогда мы выяснили, что только около 7% слабовидящих владеют навыками чтения этого шрифта. Если в областном центре не удается обучить людей этому навыку, то можете представить, что творится с обучением в селах нашей области? К счастью, слабовидящих в этих селах мало или совсем нет. Но также и нет сколько-нибудь приличного финансирования. Однако это не избавляет районные администрации, администрации школ и сельских клубов, откуда мы получали заказы на изготовление таких вывесок, под страхом штрафов находить деньги для изготовления необходимых по программе изделий.
На самом ли деле нужна «доступная среда»?
В рамках этой программы появились пандусы и дорожные переходы для передвижения на инвалидных колясках, лифты в медучреждениях и других местах «общего пользования», например в библиотеках. В 2016 году мы участвовали в изготовлении оформления библиотеки в Затоне. Она находится на первом этаже жилого дома. Вход, конечно, не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. В библиотеке сделали подъемник. Поскольку людей в инвалидных колясках там не появилось, лифт пока не эксплуатируется. В рамках ремонта покупка подъемника была весьма весомой затратой. С одной стороны — хорошо, что появилась такая потенциальная возможность для жителей микрорайона. С другой — нет никаких данных о численности проживающих там жителей с ограниченными возможностями. Да даже если и есть такие, то не их наличие определяет, нужно ли в данном конкретном случае строить лифт.
Изготавливать таблички со шрифтом Брайля достаточно трудно, поэтому они стоят минимум в три раза дороже обычных. Посмотрев на фото входной зоны школ, можно увидеть, что всем им не помешал бы хотя бы косметический ремонт, изготовление простых, но новых вывесок и учебных пособий. Я совершенно не против улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. Мне просто не нравится формальный подход к этому делу, для галочки, под угрозой прокурорских штрафов.
Я что-то не помню государственную программу по обустройству и поддержке сельских (и не только) школ. Детей там мало, затраты на их обучение (на одного человека) даже выше, чем в городе. Так давайте думать, куда правильнее вложить государевы деньги, чтобы удалось выучить этих ребятишек в человеческих условиях. Может, тогда и уезжать будут поменьше и возвращаться в села после профессионального обучения. Можно во главу угла исполнения и применения любых государственных программ ставить анализ о целесообразности их применения, а уж потом пусть приходят прокуроры, если нет других рычагов управления.
Понятно, что эти деньги, выделенные районными администрациями, директора нашли бы куда потратить с большей эффективностью. Однако есть государственная программа и есть стражи, контролирующие ее исполнение. Меня поразило, как городского жителя, как дети могут учиться в таких халупах, куда смотрят депутаты разных областных и выше уровней и Министерство образования НСО! А потом я узнала, что учредителями школ являются районные администрации. Подозреваю, что с очень скромными бюджетами. Но ведь так не должно быть! Всеобщее образование гарантировано гражданам Конституцией. Понимаю, что там не прописаны стандарты учреждений образования. Но если принимать программу для 1,5 миллиона слабовидящих граждан России, то, может, сначала нужно принять программу содержания и оснащения учреждений образования для подавляющего большинства ребятишек с внятными, государственными источниками финансирования? Может быть, космосом займемся чуть позднее? Как там в песне: «Есть у нас еще дома дела»?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции