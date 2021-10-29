«Как дети могут учиться в таких халупах»! Школы заставляют делать таблички для слабовидящих, но не делают ремонт

Начнем с того, что поскольку процент слабовидящих все-таки мал, то в действительности такие таблички нужны относительно небольшому количеству учреждений. В этом году мы столкнулись с тем, что прокуроры побывали в селах Новосибирской области — в школах, сельских Домах культуры, детсадах. Когда мы увидели внешний вид этих заведений, то глубоко убедились в особо циничном подходе государственных органов. Даже не хочу видеть, как эти школы выглядят внутри! Но предписание на необходимость наличия тактильных табличек они получили — а в основном их заказывают именно после получения предписания. Причем очевидно, что прокурорские проверки проходят планово, по районам.

Для примера — в Кыштовском районе проживает менее 10 тысяч жителей, там 23 школы. У меня нет данных о том, сколько всего в районе слабовидящих детей. Но, по словам директоров четырех школ из разных сел, у них нет ни одного такого учащегося.

Мы участвовали в проекте «Почты России» и обеспечивали ее новые отделения тактильными табличками со шрифтом Брайля. Именно тогда мы выяснили, что только около 7% слабовидящих владеют навыками чтения этого шрифта. Если в областном центре не удается обучить людей этому навыку, то можете представить, что творится с обучением в селах нашей области? К счастью, слабовидящих в этих селах мало или совсем нет. Но также и нет сколько-нибудь приличного финансирования. Однако это не избавляет районные администрации, администрации школ и сельских клубов, откуда мы получали заказы на изготовление таких вывесок, под страхом штрафов находить деньги для изготовления необходимых по программе изделий.

