«С ней так нельзя было поступать»: архитектора возмутил проект новой школы в центре Новосибирска

Проект школы
На строительной площадке школы
«Реконструкция» школы
Школа
Это было ценное для города здание. Нам не удалось его отстоять: многочисленные встречи с первым заместителем губернатора, с мэрией города, с депутатом — всё попусту. Чиновники спекулировали отрицательным заключением государственной инспекции: «Здесь черным по белому написано, что этот объект не имеет архитектурно-художественной ценности!» Государственная инспекция в ответ на наши заявления о выявлении объекта культурного наследия бездоказательно отрицала его значимость, обосновывая уже ранее принятое решение о сносе.
Что же до барельефов, начальник инспекции Медведева утверждала, что их можно снять. На наши запросы после сноса школы об участи барельефов она же ответила, что их судьба неизвестна, но их сканирование выполнено, а сканы находятся в НГУАДИ. Но что из себя представляют эти сканы? Ведь барельефы 85 лет не реставрировались: набел не снимался, а сколы не восстанавливались. Изготовление новых барельефов по этому скану, я думаю, будет очень проблематичным. Да и концепция уничтожения подлинника и замены его цифровой поделкой представляется очень сомнительной.
Школа
Как архитекторы мы понимали, что школе надо развиваться, трансформироваться в будущее. Но слишком ценен объект 1935 года и в архитектурном, и в мемориальном плане. В этом здании размещалась первая трудовая политехническая школа им. И. В. Мичурина, которая награждена грамотами ВСНХ (Высший совет народного хозяйства. — Прим. ред.). В честь концептуально новой школы часть улицы Серебренниковской была переименована в Мичурина. В Великую Отечественную войну здесь размещался госпиталь.
Архитектурная практика располагает разными приемами трансформации зданий. Но принципиально их два: реконструировать или перепрофилировать здание, например, в дом творчества, отреставрировав его центральный фасад. А вот реконструкция могла быть осуществлена разными способами. Можно было возвести новую четырехэтажную пристройку на месте снесенной пристройки 1968 года. Можно было сохранить фасады здания и встроить их в принципиально новый объем. Мы с архитектором Вячеславом Никольским и студенткой Сибстрина Юлией Мальцевой выполнили такой проект для
Несовременный проект
Тот проект, который был выполнен в 2015 году для этой школы, — из каталога проектной документации для повторного применения, сформированного Минстроем России. В этот каталог включены некогда реализованные экономичные проекты.
Очень жаль, что к решению вопроса о строительстве школы мэрия подошла с прямолинейной чиновничьей простотой, без попыток осмыслить актуальные тенденции в образовательном процессе. Надо признать, что школы из советского прошлого постепенно устаревают. Причем скорость старения нарастает. За последние десятилетия не столько увеличилось количество метров квадратных на человека в классе, сколько изменились требования к общественным пространствам школы. Сегодня совершенно необязательно иметь актовый зал, но нужно крупное помещение, где бы вся школа могла собраться на линейке. Такую функцию выполняет двухсветный холл, так называемый атриум. Все школы сейчас проектируют с атриумом. Лестница в них используется как трибуна, на которой можно и посидеть, например.
Также существенно выросла норма метража на ученика других общественных пространств: рекреаций, библиотек. Школьная библиотека — это не только книжки. Раньше библиотека — это стол в проеме двери, за которым стоят полки с книгами, доступными лишь библиотекарю. А сейчас библиотека — это оборудованные компьютерами столы, интернет.
Сейчас проекты школ устаревают стремительно. Что уж говорить о проектах повторного применения, устаревших уже в момент публикации. А сейчас по проекту, которому около 10 лет, который ООО «ГенИнжПроект» привязал к площадке школы в 2015 году, начнут строить, а в будущем — сдавать. В центре города мы могли себе позволить построить хорошую школу.
В 30-х годах, когда строилась эта школа, она была в тренде — с трудовым обучением, с трудовым воспитанием. Первая трудовая политехническая школа им. И. В. Мичурина была первой во всём регионе. Новосибирск тогда был столицей Западно-Сибирского края. Там были идеи, которые закладывались в планировку участка и школы, в ее декоративно-художественное оформление и образовательную программу. Новая школа, которая возводится на сносе исторической, не несет особых идей. Такая школа проектной численностью 299 учащихся могла быть построена в маленьком городе или поселке.
Я считаю, если мы строим новое в исторической среде, оно должно соответствовать и времени, и градостроительной ситуации, но главное, соответствовать месту и усиливать его идентичность. Квартал по периметру сформирован зданиями, построенными в 1930–
В проекте новой школы стены утеплены по фасаду минераловатными плитами, с облицовкой металлическими кассетами. Похоже, что на рисунке здания в паспорте металлические кассеты заменены на керамогранит. Как будет на самом деле, остается только догадываться.
Я категорически против этих дешевых вентилируемых фасадов, особенно для этого красного места. Нет ничего лучше облицовочного кирпича, штукатурки на стены, наконец. У нас реконструкция школ часто превращается в замену оштукатуренных фасадов на вентилируемые.
Как обшивают школу керамогранитом? Сначала делают металлические алюминиевые профили, потом накладывают утеплитель, затем фиксируют плитку. Со временем клеммы, поддерживающие плитку, теряют прочность, плитка падает, вдребезги разбивается, оголяя стекловату и бетонные конструкции.
Выводы
Архитектура не может не трансформироваться, здания стремятся соответствовать времени. Нельзя их тотально превращать в памятники. Но в то же время необходимо сохранять преемственность, чтобы происходило устойчивое развитие. У нас как делают: «Мы сейчас всё разрушим, снесем и поставим свое новое». Так это делать было нельзя. Школа была заслуженной. Она обладала исторической и архитектурной ценностью. С ней так нельзя было поступать. Сделали несовременно, сделали некрасиво, сделали непатриотично. Вообще сделали плохо.
Фасад школы, вывешенный на забор стройки, откровенно плох. И это не только субъективное мнение. Даже люди, не испорченные архитектурным образованием, хорошо это понимают. Это отразилось гневным шквалом в социальной сети, когда были опубликованы вывешенные на забор фасады. Мне кажется, что это низший уровень профессионального падения. Особенно этот немасштабный и стилистически чуждый фасаду барельеф.
Мы с архитектором Вячеславом Никольским, являясь членами Новосибирского отделения ВООПИиК, пытались отстоять здание школы 1935 года, пытались пригласить мэрию к организации проведения архитектурного конкурса на новую школу с сохранением классических фасадов. И, наконец, нами была предпринята еще одна попытка, чтобы спасти ситуацию, — провести архитектурный конкурс на фасады здания с целью вписать их в исторический квартал. Депутату Сергею Бойко, отвечающему в мэрии за этот округ, было сделано предложение поддержать конкурс. Мяч — на стороне депутата. Уже нельзя изменить проект, но еще можно успеть поправить фасады.
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