«С ней так нельзя было поступать»: архитектора возмутил проект новой школы в центре Новосибирска

«Реконструкция» школы

Школа № 54 до сноса состояла из двух частей. Один объем был выполнен в 1968 году из силикатного кирпича. И он как раз был в худшем техническом состоянии, в нем не было ничего ценного. Объем 1935 года был построен качественнее. В принципе, он устарел не столько физически, сколько морально. Очень ценным для нашего города была эта историческая часть школы, имевшая классицистский фасад с коринфскими пилястрами и установленными на этом фасаде барельефами, авторство над которыми эксперты относили известному скульптору, ученице Родена и автору барельефов под портиком Театра оперы и балета — Вере Штейн.

Это было ценное для города здание. Нам не удалось его отстоять: многочисленные встречи с первым заместителем губернатора, с мэрией города, с депутатом — всё попусту. Чиновники спекулировали отрицательным заключением государственной инспекции: «Здесь черным по белому написано, что этот объект не имеет архитектурно-художественной ценности!» Государственная инспекция в ответ на наши заявления о выявлении объекта культурного наследия бездоказательно отрицала его значимость, обосновывая уже ранее принятое решение о сносе.