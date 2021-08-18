Аукцион по строительству школы № 54 приостановили из-за жалобы фирмы «Джули»

В Новосибирске пожаловались на итоги аукциона по строительству школы
Мэрия Новосибирска не может заключить контракт на строительство школы
Старое здание школы на Крылова, 18, построенное в
По данным сервиса «Контур.Фокус», РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» учредили в мае 1993 года. Генеральный директор фирмы — Михаил Ильич Голубев. Выручка компании в 2020 году составила 674,9 млн рублей, чистая прибыль — 43,2 млн рублей. «Новосибирскгражданстрой» выигрывал аукционы на реконструкцию Театра Афанасьева, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы
— Контрактом предусмотрен комплекс строительно-монтажных работ: разработка котлована, устройство фундаментов, возведение стен здания, перекрытий, лестничных маршей, остекление, — говорилось в сообщении департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
По состоянию на 18 августа контракт с подрядчиком не заключен. На результаты торгов подала жалобу екатеринбургская компания «Джули».
— Заказчик, установив требование о подтверждении опыта участника закупки сопоставимого характера и объема только по государственным и муниципальным контрактам из реестра контрактов, исключая опыт по договорам гражданско-правового характера, заключенным в обычной хозяйственной деятельности, необоснованно установил ограничение конкуренции по отношению к ее участникам, — говорится в тексте жалобы, размещенной в системе «Контур.Закупки».
Представитель компании «Джули» не смог прокомментировать ситуацию в разговоре с журналистом НГС. Он сослался на то, что в 8 утра «голова не соображает», а все нарушения, которые обнаружила фирма, описаны в тексте жалобы.
ООО «Джули» занимается торговлей продуктами, машинами, оборудованием и электромонтажными работами. Выручка в прошлом году составила 22,9 млн рублей, чистая прибыль — 46 тысяч рублей. Компания не участвовала в госзакупках. Об этом сообщает «Контур.Фокус».
— Действительно, есть жалоба. Мэрия направила запрос в УФАС, но еще не получила официального ответа по сути жалобы. Соответственно, пока о дальнейших действиях муниципалитета или задержке сроков говорить рано, — пояснил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Как ранее сообщали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, здание школы планируют ввести в эксплуатацию 1 сентября 2023 года.
Старое здание школы вызывало опасения у учителей еще в 2019 году. Зимой детям приходилось заниматься там в верхней одежде, а окна полностью заклеивали пленкой. Корреспонденты побывали в старой школе — посмотрите, какой она была.