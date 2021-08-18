Аукцион по строительству школы № 54 приостановили из-за жалобы фирмы «Джули»

Мэрия Новосибирска не может заключить контракт на строительство школы № 54 на улице Крылова — фирма из Екатеринбурга пожаловалась на итоги аукциона. По мнению бизнесменов, сотрудники Управления капитального строительства Новосибирска необоснованно ограничили конкуренцию.

Старое здание школы на Крылова, 18, построенное в 1930-е годы, снесли в прошлом году. Этим летом на строительство нового помещения объявили торги. На работы готовы были потратить 129,8 миллиона рублей. 11 августа пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил, что строительством объекта займется ЗАО РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой».

