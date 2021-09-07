В Новосибирске заключили контракт на строительство школы на Крылова после жалобы в УФАС

В Новосибирске заключили контракт на строительство школы
Мэрия Новосибирска подписала контракт на строительство здания школы
По данным сайта госзакупок, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» заключило договор с ЗАО ремонтно-строительное управление
По данным сервиса «Контур.Фокус»,
Подрядчик должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ, в том числе обустроить котлован, залить фундамент, возвести стены, перекрытия, лестничные марши, выполнить остекление. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, школу планируют ввести в эксплуатацию
Старое здание школы