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В Новосибирске заключили контракт на строительство школы на Крылова после жалобы в УФАС

Контракт получил крупный подрядчик, известный по реконструкции Театра Афанасьева

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Школу планируют достроить в следующем году

Школу планируют достроить в следующем году

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В Новосибирске заключили контракт на строительство школы № 54

Мэрия Новосибирска подписала контракт на строительство здания школы № 54 в Центральном районе. Ранее на результаты аукциона подала жалобу компания «Джули» из Екатеринбурга, она направила ее в управление Федеральной антимонопольной службы. Из-за этого заключение договора откладывалось.

По данным сайта госзакупок, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» заключило договор с ЗАО ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой». Стоимость работ составляет 129 837 520,49 рубля.

По данным сервиса «Контур.Фокус», РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» учредили в мае 1993 года. Генеральный директор фирмы — Михаил Ильич Голубев. Выручка компании в 2020 году составила 674,9 млн рублей, чистая прибыль — 43,2 млн рублей. «Новосибирскгражданстрой» выигрывал аукционы на реконструкцию Театра Афанасьева, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы № 34 и корпуса для лицея № 130.

Подрядчик должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ, в том числе обустроить котлован, залить фундамент, возвести стены, перекрытия, лестничные марши, выполнить остекление. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, школу планируют ввести в эксплуатацию 1 сентября 2023 года.

Старое здание школы № 54 построили в 1930-х годах и начали сносить в 2020 году. Школа была переполнена, а ее состояние вызывало опасения у учителей. При этом новосибирские историки заявляли, что здание нужно сохранить из-за старинных барельефов, поэтому потребовали внести ее в список охраняемых объектов. Однако эксперты отказались признавать здание памятником. При этом барельефы отсканировали, чтобы разместить на новом здании школы.

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