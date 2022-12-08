«Это незаконное обогащение»: депутат Заксобрания попросил силовиков обратить внимание на «Экологию-Новосибирск»

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко заявил, что на работу «Экологии-Новосибирск» должны обратить внимание правоохранительные органы. Депутат сказал об этом на комитете по строительству, ЖКХ и тарифному регулированию.
На том же заседании руководитель ведомства департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров напомнил о том, что удалось снизить тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Причиной стала проверка прокуратуры и ФСБ, которая выявила необоснованные расходы регионального оператора, компании «Экология-Новосибирск», на транспортировку отходов.
— По результатам указанной проверки выявлено, что на территории Новосибирской области в 2019, 2020 и 2021 году стоимость транспортирования за 1 куб субподрядными организациями была значительно ниже стоимости, учтённой в составе предельного единого тарифа на услуги регионального оператора с ТКО, — рассказал глава департамента. — Расходы на транспортирование, которые было предписано установить департаменту, были завышены. Указанное сформировало необоснованные расходы регионального оператора, которые подлежат исключению. Указанное повлекло снижение тарифа регионального оператора на 13,7%.
При этом депутат Заксобрания Вадим Агеенко отметил, что на регионального оператора должны обратить внимание правоохранительные органы.
— Для меня это незаконное обогащение регионального оператора. Около 900 миллионов было в 2019 году — я могу это доказать на конкретных цифрах и на конкретных перевозчиках на рабочей группе, — заявил Вадим Агеенко. — В 2021 году мы тоже сделали расчёты в связи с забастовкой, все материалы банкротного дела у меня есть, там «Экология-Новосибирск» честно отчитывается по деньгам, по банкам, по приходам. И там прекрасно видно, что только за 2021 год и только по 5 договорам это 1,1 миллиарда незаконного обогащения, которые региональный оператор не заплатил перевозчикам. Вы снижаете тариф — это понятно, но я думаю, что тут нужно реагировать правоохранительным органам. Хорошо, что ими заинтересовалась прокуратура и ФСБ.
Также на этой неделе стало известно, что экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» Ларису Анисимову заподозрили в личных перелётах бизнес-классом за счёт компании — общая сумма составила более 900 тысяч рублей.
Весной вокруг «Экологии-Новосибирск» развернулся скандал: тогда водители мусоровозов объявили забастовку, а город тонул в мусоре. Власти всерьёз рассматривали возможность лишить компанию статуса регионального оператора.