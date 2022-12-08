«Это незаконное обогащение»: депутат Заксобрания попросил силовиков обратить внимание на «Экологию-Новосибирск»

— Для меня это незаконное обогащение регионального оператора. Около 900 миллионов было в 2019 году — я могу это доказать на конкретных цифрах и на конкретных перевозчиках на рабочей группе, — заявил Вадим Агеенко. — В 2021 году мы тоже сделали расчёты в связи с забастовкой, все материалы банкротного дела у меня есть, там «Экология-Новосибирск» честно отчитывается по деньгам, по банкам, по приходам. И там прекрасно видно, что только за 2021 год и только по 5 договорам это 1,1 миллиарда незаконного обогащения, которые региональный оператор не заплатил перевозчикам. Вы снижаете тариф — это понятно, но я думаю, что тут нужно реагировать правоохранительным органам. Хорошо, что ими заинтересовалась прокуратура и ФСБ.

