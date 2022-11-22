Тариф на вывоз мусора в Новосибирске снизят с 1 декабря

С 1 декабря в Новосибирске снизят стоимость вывоза мусора. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, после проверки регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» выявлены необоснованные расходы по транспортировке ТКО. Сумма расходов составила более 2,1 миллиарда рублей.
В результате департамент по тарифам снизил стоимость вывоза мусора на 13,7%. Соответствующий документ появился на сайте департамента.
В документе указано, что с 1 декабря 2022 года тариф на вывоз ТКО составит
НГС отправил запрос в «Экологию-Новосибирск», на момент публикации ответа не поступило.
Информация о возможном снижении тарифа появилась на прошлой неделе. О всех изменениях тарифов на коммуналку в этом году мы писали здесь.