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Тариф на вывоз мусора в Новосибирске снизят с 1 декабря

Стоимость услуги упадет на 13,7%

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Снизить тариф получилось после проверки прокуратуры

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С 1 декабря в Новосибирске снизят стоимость вывоза мусора. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, после проверки регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» выявлены необоснованные расходы по транспортировке ТКО. Сумма расходов составила более 2,1 миллиарда рублей.

В результате департамент по тарифам снизил стоимость вывоза мусора на 13,7%. Соответствующий документ появился на сайте департамента.

В документе указано, что с 1 декабря 2022 года тариф на вывоз ТКО составит 398,80 руб./куб. м (ранее 462,48 руб./куб. м).

НГС отправил запрос в «Экологию-Новосибирск», на момент публикации ответа не поступило.

Информация о возможном снижении тарифа появилась на прошлой неделе. О всех изменениях тарифов на коммуналку в этом году мы писали здесь.

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