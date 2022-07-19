В Новосибирске выросли тарифы на коммуналку: считаем на калькуляторе, сколько придется платить
Разбираемся на примере конкретной квартиры
В Новосибирске с 1 июля увеличились тарифы на коммунальные услуги. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников. Пока новосибирцы не получили платежки по новым ценам, НГС посчитал на конкретном примере, насколько больше придется платить.
На сколько увеличатся тарифы
Цены на электричество, холодную воду и вывоз ТКО увеличатся на 5,2%, за тепло и горячую воду — на 11,15% по сравнению с первым полугодием. Таким образом, плата за электричество составит 3,08 рубля за кВт/ч, за холодную воду — 21,4 рубля за кубометр, горячую — 131,04 рубля, отопление — 1673,89 рубля за Гкал. Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов также увеличится на 5,2% с 432,62 рубля, и составит 455,11 рубля. Для расчета платы за одного человека это число нужно умножить на норматив — 2,38 кубометра в год, а затем разделить на 12. Таким образом, плата составит 90,26 рубля.
Пример расчета
Для примера мы рассчитаем, сколько будет платить за коммунальные услуги один из журналистов нашей редакции.
В однокомнатной квартире площадью 33 квадрата 1977 года постройки в месяц на двоих уходит 5 кубов горячей и 11 кубов холодной воды, а также около 200 киловатт электричества.
Таким образом, за холодную воду придется платить около 235,4 рубля, за горячую — 655,2 рубля, за электрическую энергию — 616 рублей. Так как в квартире прописан один человек, то плата за вывоз ТКО составит 90,26 рубля.
При расчете стоимости отопления учитываются несколько факторов: наличие общедомового счетчика, год постройки, качество стен и площадь квартиры. В этом году у владельца уходило около 995 рублей. Мы просто прибавим к этому показателю 11,15%, чтобы понять, как примерно увеличится плата. Таким образом она составит около 1105,9 рубля.
Рост тарифов на отопление на отопление на 11,15% связан с переходом Новосибирска в ценовую зону. За счет увеличения платы в городе планируют заменить больше аварийных труб. Читайте в нашем разборе о том, как работает эта схема и сколько теплосетей в Новосибирске сильно изношены.