В Новосибирске выросли тарифы на коммуналку: считаем на калькуляторе, сколько придется платить

В Новосибирске с 1 июля увеличились тарифы на коммунальные услуги. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников. Пока новосибирцы не получили платежки по новым ценам, НГС посчитал на конкретном примере, насколько больше придется платить.



На сколько увеличатся тарифы

Цены на электричество, холодную воду и вывоз ТКО увеличатся на 5,2%, за тепло и горячую воду — на 11,15% по сравнению с первым полугодием. Таким образом, плата за электричество составит 3,08 рубля за кВт/ч, за холодную воду — 21,4 рубля за кубометр, горячую — 131,04 рубля, отопление — 1673,89 рубля за Гкал. Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов также увеличится на 5,2% с 432,62 рубля, и составит 455,11 рубля. Для расчета платы за одного человека это число нужно умножить на норматив — 2,38 кубометра в год, а затем разделить на 12. Таким образом, плата составит 90,26 рубля.

