Кредитор заподозрил экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» в перелетах за счет компании

Компания «Эко-Лайн», кредитор регоператора по обращению с ТКО в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск», потребовала взыскать с бывшего гендиректора Ларисы Анисимовой 299,8 миллиона рублей. Ходатайство подали в рамках дела о банкротстве.
Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на исковое заявление компании. В картотеке Арбитражного суда дела пока нет. В исковом заявлении представители «Эко-Лайна» пишут, что основная часть убытков якобы была причинена «Экологии-Новосибирск» в связи с бездействием Анисимовой по своевременному взысканию дебиторской задолженности на 298,9 миллиона.
Позже эти долги были признаны «безнадежными», уверены в компании.
При этом вторая часть убытков — 912,4 тысячи рублей, по мнению «Эко-Лайна», связана с личными расходами Анисимовой. В заявлении указано, что Анисимова «регулярно осуществляла перелеты в различные города — Москва, Самара, Симферополь, Минеральные Воды и проч., где проживала по несколько дней, и все эти затраты относились на организацию».
Судя по стоимости билетов, Лариса Анисимова летала бизнес-классом, считает заявитель.
— При этом должник является региональным оператором в Новосибирской области, филиалов, представительств, кроме томского, не было, — говорится в заявлении.
НГС обратился в «Эко-Лайн», но в компании отказались комментировать иск.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» была образована 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
Экология-Новосибирск объявила о самобанкротстве в декабре 2021 года. Лариса Анисимова занимала должность гендиректора «Экологии-Новосибирск» с августа 2018 года. В октябре 2022 года в компании ввели внешнее управление, а Лариса Анисимова покинула пост.