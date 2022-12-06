Кредитор заподозрил экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» в перелетах за счет компании

Экология-Новосибирск объявила о самобанкротстве в декабре 2021 года. Лариса Анисимова занимала должность гендиректора «Экологии-Новосибирск» с августа 2018 года. В октябре 2022 года в компании ввели внешнее управление, а Лариса Анисимова покинула пост.