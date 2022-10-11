У «Экологии-Новосибирск» сменился руководитель — она поможет компании рассчитаться с долгами

— Арбитражный суд Новосибирской области определил: ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Утвердить внешним управляющим должника ООО «Экология-Новосибирск» Курочка Ирину Владимировну, члена ассоциации арбитражных управляющих «Центральное Агентство Арбитражных управляющих», — говорится в определении на сайте Арбитражного суда НСО за 7 октября.



В документе говорится о том, что полномочия руководителя переходят к внешнему управляющему. По данным суда, у «Экологии-Новосибирск» есть возможность восстановить платежеспособность и выйти на безубыточный уровень работы. Для этого необходимо разработать комплекс экономических, правовых и организационных мер.

