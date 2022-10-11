У «Экологии-Новосибирск» сменился руководитель — она поможет компании рассчитаться с долгами
Внешним управляющим компании стала Ирина Курочка, член ассоциации арбитражных управляющих
Внешним управляющим регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» стала Ирина Курочка. Она будет руководить компанией до 3 апреля 2024 года.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
В декабре прошлого года региональный оператор объявил о самобанкротстве. Тогда компания объяснила, что такое решение нужно для бесперебойной работы. В феврале по отношению к компании ввели процедуру наблюдения.
— Арбитражный суд Новосибирской области определил: ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Утвердить внешним управляющим должника ООО «Экология-Новосибирск» Курочка Ирину Владимировну, члена ассоциации арбитражных управляющих «Центральное Агентство Арбитражных управляющих», — говорится в определении на сайте Арбитражного суда НСО за 7 октября.
В документе говорится о том, что полномочия руководителя переходят к внешнему управляющему. По данным суда, у «Экологии-Новосибирск» есть возможность восстановить платежеспособность и выйти на безубыточный уровень работы. Для этого необходимо разработать комплекс экономических, правовых и организационных мер.
— Временный управляющий пришел к выводу о целесообразности введения в отношении должника внешнего управления, по итогам которого должник будет в состоянии расплатиться с кредиторами и выйти на безубыточный уровень деятельности, — написано в определении.
В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» сообщили, что «Экология-Новосибирск» продолжает работу по вывозу мусора в регионе.
— Ни одно из 30 представительств «Экологии-Новосибирск» по приему потребителей не закрыто, все специалисты на местах. Все гарантии перед подрядчиками и работниками соблюдаются, — цитирует регоператор слова Ирины Курочка.
На момент публикации в компании не ответили на вопрос корреспондента НГС о том, продолжает ли работу руководитель «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Накануне НГС писал о том, что в Новосибирске прекратил работу мусоросортировочный завод. Читайте, почему это произошло и как скажется на жителях региона.