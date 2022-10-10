В Новосибирске закрылся мусоросортировочный завод: кто виноват и завалит ли город отходами

4 мая «Арктика» ушла из Советского района и вывезла из Академгородка и микрорайона Шлюз контейнеры для раздельного сбора отходов, чем сильно опечалила местных жителей. Люди посетовали, что их стремление «сделать мир лучше и чище встречает на пути множество преград».



20 мая предприниматели заявили, что возобновляют работу «при поддержке дружественных организаций» и надеются найти компромисс с «ЭкоТранс-Н» и «Экологией-Новосибирск».

