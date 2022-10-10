В Новосибирске закрылся мусоросортировочный завод: кто виноват и завалит ли город отходами
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14 сентября директор мусоросортировочного завода «Арктика Сити» Александр Волков заявил об остановке работы предприятия. По его словам, с апреля на завод стали привозить в 20 раз меньше отходов для сортировки, чем раньше, и предприятие начало работать в убыток. Участники рынка сходятся во мнении, что сегодня заниматься раздельным сбором мусора в Новосибирске невыгодно: успехи, достигнутые несколько лет назад, пошли прахом, а новосибирцы постепенно откатятся в прошлое в вопросе культурного обращения с отходами. Подробности — в материале Павла Тиунова.
Завод закрыт. Хронология событий
За постепенным угасанием «Арктики Сити» неравнодушные новосибирцы могли следить в группе предприятия во «ВКонтакте».
18 апреля администраторы сообщили, что работа завода приостанавливается из-за «затянувшегося кризиса в мусоровывозящей отрасли»: компания «ЭкоТранс-Н» (связана с регоператором — компанией «Экология Новосибирск») перестала собирать и вывозить раздельно собираемые отходы в Новосибирске и в Коченёвском районе.
27 апреля учредитель «Экологии Новосибирск» Юрий Туктаров обвинил руководителей «Арктики» в том, что они отказались принимать отходы для сортировки. Представители комплекса слова Туктарова опровергли, заявив, что решение о закрытии комплекса было принято после двухдневного простоя, в течение которого на предприятие не поступило ни одного килограмма отходов.
4 мая «Арктика» ушла из Советского района и вывезла из Академгородка и микрорайона Шлюз контейнеры для раздельного сбора отходов, чем сильно опечалила местных жителей. Люди посетовали, что их стремление «сделать мир лучше и чище встречает на пути множество преград».
20 мая предприниматели заявили, что возобновляют работу «при поддержке дружественных организаций» и надеются найти компромисс с «ЭкоТранс-Н» и «Экологией-Новосибирск».
Компанией «ЭкоТранс-Н» владеют АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», все они в свою очередь принадлежат ГК «ВИС», Юрию Туктарову и Игорю Фраинту. Генеральный директор ООО «Русэкогрупп» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, он также руководит компанией «Национальные транспортные концессии». Она управляет ГК «ВИС». По итогам 2021 года выручка «ЭкоТранс-Н» составила
31 мая «Арктика» заявила об «уплотнении» работы и попросила жителей сообщить места, где контейнеры быстро переполняются отходами.
30 июня уровень оптимизма снизился. Администраторы заявили, что комплекс находится на грани закрытия, а контейнеры для раздельного сбора мусора могут «переехать» в другой регион.
22 июля появилась новость о том, что загруженность сортировочного комплекса пытаются обеспечить при помощи активистов. В частности, акцией по сбору вторсырья в частном секторе.
14 сентября директор «Арктики Сити» заявил об остановке работы завода. В официальном обращении он отметил, что с апреля вместо привычных 10–12 тысяч кубических метров отходов на комплекс привозили по 500–600 кубометров. Вопрос о причинах остается открытым.
— Всё, что сейчас происходит в городе с раздельно собираемыми отходами, — исключительно инициатива городских компаний, которые делают это за свой счет. Хотя региональный оператор собирает деньги с населения за эту услугу, — подчеркнул Волков в обращении.
Он добавил, что готов вернуться к работе только в том случае, когда изменится «отношение ответственных лиц к развитию направления (раздельного сбора отходов)».
Почему перестали возить отходы на «Арктику»?
Редакция НГС постаралась найти ответ на вопрос, почему так резко снизилась нагрузка на мусоросортировочный комплекс «Арктики Сити». Генеральный директор регоператора — компании «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова ответила, что вывозом раздельно собранного мусора сегодня занимается муниципальное предприятие — все вопросы — к ним или в мэрию.
— С 22 апреля транспортирование ТКО осуществляет МУП «САХ» («Спецавтохозяйство») по договору субподряда с «ЭкоТранс-Н». Раздельно накопленные отходы доставляются на объект обработки МУП «САХ». Дополнительные комментарии можете получить в этой организации, либо департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска. Никаких нарушений в данной ситуации нет, — отметила она.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
В муниципальном предприятии «САХ» отметили, что к отходам «Арктики» не имеют никакого отношения, а свое вторсырье транспортируют на полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский», где осуществляется их обработка.
— О причинах снижения объема отходов [у «Арктики Сити»] рекомендуем уточнить у регионального оператора, — говорится в ответе за подписью директора Андрея Зыкова.
МУП «Спецавтохозяйство» принадлежит департаменту энергетики и ЖКХ и департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Директор предприятия — Андрей Зыков. Чистая прибыль на конец 2021 года составила 72,2 миллиона рублей. Компания — самая доходная из тех, что занимаются вывозом мусора в Новосибирске.
В департаменте энергетики и ЖКХ пояснили, что договор между «САХ» и «ЭкоТранс-Н» распространяется на вывоз мусора только в Дзержинском районе Новосибирска и раздельного сбора отходов не касается.
— Установленные на территории данного района свыше 300 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, принадлежащих МУП «САХ», обслуживаются предприятием за свой счет, — сообщили в пресс-центре мэрии.
В остальных районах транспортировкой отходов, по их словам, занимается компания «ЭкоТранс-Н», поэтому все вопросы — к ним. Круг замкнулся.
Ответ на поставленный вопрос, почему на «Арктику» перестали возить отходы, скорее всего, заключен в конфликте между Александром Волковым и «Экологией-Новосибирск». В апреле группа компаний «Арктика Сити» параллельно с приостановкой работы сортировочного комплекса разорвала договоры с регоператором, которому предоставляла в аренду 80 единиц техники, занятой в транспортировке отходов. Причина — приостановка выплат по договорам. На тот момент общая задолженность регоператора перед «Арктикой» составляла более
ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». В 2020 году группа заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более
За этим последовала крупная забастовка водителей мусоровозов, которые отказались пересаживаться с современных автомобилей «Арктики» на малогабаритные и не приспособленные машины, предоставленные взамен «Экологией-Новосибирск».
«Это откат в прошлое»
Участники рынка по раздельному сбору отходов, опрошенные НГС, сошлись во мнении, что закрытие мусоросортировочного комплекса «Арктика Сити» негативно скажется на развитии направления в Новосибирске, а то и может обратить некогда позитивный процесс вспять.
Организатор акций по раздельному сбору отходов «Зеленая белка» Татьяна Румянцева уверена, что заморозка «Арктики» ухудшит доступность услуги для населения: многие уже привыкли пользоваться контейнерами этого комплекса.
— Для них [людей] прекращение сортировки будет ощущаться как откат назад. Это определенный уровень культуры. Снизится доверие к отрасли в целом. «Арктика Сити» много сделала для развития раздельного сбора в городе: несколько лет они ставили и вывозили контейнеры, проводили экскурсии на производство, открыто говорили и о хороших новостях, и о проблемах. Что важно, компания общалась с людьми на понятном языке, без всей этой жуткой канцелярщины. А теперь они вынуждены уйти. Кто появится на их месте? Можно ли будет им доверять? — отметила Румянцева.
Директор группы компаний «Тайгер Сибирь» Кирилл Ритерман тоже негативно оценил закрытие «Арктики Сити».
— С приходом институтов региональных операторов, которым раздельный сбор не нужен, потому что ухудшает их экономику, такие хорошие и правильные проекты, реализуемые частными инвесторами, вынуждены закрываться, — пояснил он.
По словам Ритермана, проект «Тайгер Сибирь» по раздельному сбору отходов тоже в настоящее время «испытывает серьезные сложности»: компания терпит убытки из-за падения цен на сырье и «оплаты за транспортирование со стороны регоператора». При этом «Тайгер» сворачивать проект пока не собирается, надеясь «на изменение ситуации».
«Арктика» оттает?
Источник НГС, знакомый с ситуацией, заявил, что владелец ГК «Арктика Сити» Александр Волков сегодня намерен продать мусоросортировочный комплекс, а возможными покупателями могли выступить люди, связанные с «Экологией-Новосибирск». Якобы даже велись переговоры, но стороны не сошлись в цене: заявленная Волковым стоимость комплекса не удовлетворила потенциального приобретателя, который ссылается на устаревшее оборудование на линии.
В разговоре с корреспондентом НГС Александр Волков подтвердил, что готов продать бизнес, который в общей сложности оценивает в
— В Новосибирске до 2019 года был неплохой уровень раздельного сбора мусора. После прихода «Экологии-Новосибирск» ситуация кардинально изменилась. Компания собирает с жителей тариф на услугу, но фактически не способствует развитию направления, отправляя деньги в Москву, — пояснил Волков.
В настоящее время, по его словам, работа мусоросортировочного комплекса в Новосибирске заморожена, но он готов к ней вернуться после того, как в сменится региональный оператор. Разговор с предпринимателем оборвался из-за плохой связи: перед началом общения он предупредил, что находится за границей.
В сентябре в Новосибирске стало известно о сокращении сотрудников типографии «Наука» из-за закрытия предприятия.