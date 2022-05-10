«Готовы вернуть баки при возмещении издержек»: почему у «Арктики Сити» забрали контейнеры в Советском районе
Часть контейнеров изъяли, оставшиеся компания увезла сама из-за мусорного коллапса
В Советском районе Новосибирска убрали контейнеры для раздельного мусора группы компаний «Арктика Сити». Часть контейнеров компания убрала самостоятельно, а часть увезло на хранение ФГБУ «ЖКУ ННЦ». Теперь с «Арктики Сити» требуют издержки за хранение контейнеров, которые больше года стояли без договоров.
Контейнеры «Арктики Сити» стояли в Советском районе с ноября 2020 года, компания не имела официальных договоров на их размещение. Но в конце 2021 года ООО «Айсберг» (входит в ГК« Арктика Сити») решило заключить договоры на установленные ранее контейнеры для сбора РСО с ФГБУ «ЖКУ ННЦ», рассказали в ГК «Арктика Сити».
В ответ ФГБУ, передает «Арктика Сити», заявило, что контейнеры установлены самовольно и без согласования с собственниками. Следовательно, их убирают «в целях устранения нарушений с последующим ответственным хранением». Свои услуги оценило в следующую сумму: вывоз — 300 рублей за один бак и хранение — 50 рублей за один бак в сутки.
— Они вывезли 24 наших контейнеров к себе на базу. Они объяснили это тем, что у нас нет договора. На тот момент вывозом мусора из наших контейнеров занимался «
Оставшиеся контейнеры компания приняла решение убрать. По словам представителя компании, роль сыграли проблемы с вывозом мусора, которые появились в апреле (подробнее о забастовке мусорщиков и мусорном коллапсе в Новосибирске можно прочитать в этом сюжете).
— Как только началась эта забастовка, остановился вывоз РСО, в том числе в Академгородке. Как только начался сбой, мы решили вывезти оставшиеся контейнеры, — говорит представитель «Арктики Сити».
В ФГБУ «ЖКУ ННЦ» заявили, что контейнеры «Арктики Сити» были установлены незаконно.
— Компания ООО «Айсберг» незаконно установила баки для раздельного сбора мусора. В течение года мы пытались убедить их устранить нарушение. В итоге мы написали, что будем вынуждены поместить баки на ответственное хранение на территории нашего предприятия. Эти баки вывозились строго с соблюдением всех законов, при участии полицейского участкового отдела
В ГК «Арктика Сити» сообщили, что обращались в полицию, чтобы им помогли забрать контейнеры, но там перенаправили в суд. В ГУ МВД отказались комментировать ситуацию корреспонденту НГС без письменного запроса.
В конце прошлого года власти объявили, что в Новосибирской области появятся две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Они будут установлены за счет средств федерального бюджета, а региональные субсидии будут направлены на ликвидацию восьми несанкционированных свалок.