«Готовы вернуть баки при возмещении издержек»: почему у «Арктики Сити» забрали контейнеры в Советском районе

В ответ ФГБУ, передает «Арктика Сити», заявило, что контейнеры установлены самовольно и без согласования с собственниками. Следовательно, их убирают «в целях устранения нарушений с последующим ответственным хранением». Свои услуги оценило в следующую сумму: вывоз — 300 рублей за один бак и хранение — 50 рублей за один бак в сутки.

— Они вывезли 24 наших контейнеров к себе на базу. Они объяснили это тем, что у нас нет договора. На тот момент вывозом мусора из наших контейнеров занимался « ЭкоТранс-Н », и договор был не нужен. Есть территориальная схема, согласно которой и стояли контейнеры. ФГБУ сняли наши контейнеры, часть поменяли на свои контейнеры — меньшего объема. За несколько недель сумма хранения превысила стоимость самого контейнера, — говорит исполнительный директор компании Евгений Книжник.