«Арктика Сити» объявила о возврате вывоза раздельного мусора и запуске сортировочного завода
Компания ведет переговоры с «ЭкоТранс-Н», «Экологией-Новосибирск» и «Энергосилой»
Группа компаний «Арктика Сити», которая занимается раздельным сбором мусора в Новосибирске, возобновляет работу сортировочного комплекса на Выборной. Также она снова начнет вывозить вторсырье из своих контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом она объявила в своих соцсетях.
В сообщении «Арктики Сити» говорится, что работа возобновляется «при поддержке дружественных организаций».
— Есть люди, которые заинтересованы в поддержании системы раздельного сбора, даже в лихие времена. Они, грубо говоря, кредитуют или дают деньги на топливо — на все затраты, связанные с вывозом, — уточнил исполнительный директор компании Евгений Книжник.
Он также уточнил, что ведутся переговоры с компаниями «ЭкоТранс-Н», «Экология-Новосибирск» и «Энергосила», чтобы возобновить работу.
— Компания «ЭкоТранс-Н» будет вывозить из наших контейнеров РСО (раздельный сбор отходов. — Прим. ред.) на машинах «Энергосилы» на наш завод. То есть в рамках РСО всё вернуть, как было. Думаю, что результат будет к середине следующей недели. Я думаю, что, с точки зрения потребителей, это уже началось. Вывоз идет, — добавил Евгений Книжник.
В апреле «ЭкоТранс-Н» лишился 80 единиц спецтехники: их владелец — ГК «Арктика Сити» — разорвал договоры аренды из-за невыплаты платежей в течение полумесяца. Компания пыталась заменить их на 30 КАМАЗов и другую технику меньшей грузоподъемности, что и вызвало протест сотрудников.
«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами в НСО. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%).
Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона. С февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» введена процедура наблюдения. Ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей, 700 миллионов из них — перед ГК «Арктика Сити», которая предоставляла «ЭкоТранс-Н» транспорт в лизинг.
Мусороперевозящая компания «ЭкоТранс-Н» в качестве подрядчика «Экологии-Новосибирск» обслуживает правобережье. С регоператором компания связана через конечных владельцев — ГК «ВИС», Юрия Туктарова и Игоря Фраинта. По итогам 2021 года выручка «ЭкоТранс-Н» составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38 миллионов.
В мае в Советском районе Новосибирска убрали контейнеры для раздельного мусора группы компаний «Арктика Сити».
19 апреля около 100 мусорщиков объявили забастовку, жалуясь на технику и низкие зарплаты. Мусорные баки в городе начали переполняться. К концу второго дня забастовки проблему решить не удалось, даже несмотря на переговоры с участием одного из акционеров Юрия Туктарова и поиск новых сотрудников. Как говорила вчера директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, для устранения завалов на контейнерных площадках была экстренно перенаправлена спецтехника из районов области — Искитимского, Болотнинского и других.