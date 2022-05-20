«Арктика Сити» объявила о возврате вывоза раздельного мусора и запуске сортировочного завода

19 апреля около 100 мусорщиков объявили забастовку, жалуясь на технику и низкие зарплаты. Мусорные баки в городе начали переполняться. К концу второго дня забастовки проблему решить не удалось, даже несмотря на переговоры с участием одного из акционеров Юрия Туктарова и поиск новых сотрудников. Как говорила вчера директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, для устранения завалов на контейнерных площадках была экстренно перенаправлена спецтехника из районов области — Искитимского, Болотнинского и других.

