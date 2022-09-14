«Не вижу иного выхода»: сортировочный завод «Арктики сити» остановил работу в Новосибирске
Руководство обвинило в этом регоператора и перевозчика отходов — что они на это ответили
Сортировочный завод «Арктики сити» остановил работу в Новосибирске сегодня утром, 14 сентября 2022 года, сообщили в компании.
— С апреля 2022 года региональный оператор фактически прекратил загрузку нашего завода: вместо привычного нам объема отходов в 10–12 тысяч кубических метров, нам стали привозить смешной объем в 500–600 кубометров, — написал исполнительный директор ГК «Арктика Сити» Александр Волков. — В данный момент я не вижу иного выхода, как прекратить работу нашего завода и ждать изменение отношения ответственных лиц к развитию этого направления.
ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Как писал НГС, компания «Айсберг» — это самый крупный участник мусорного рынка. В 2020 году она заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году выручка компании составила почти 1 миллиард рублей, прибыль ушла в минус (-26 миллионов рублей). Учредители компании — АО «Трест № 37», «Ленинградспецстрой» и Ирина Волкова. Ей же принадлежат несколько оптовых торговых компаний в Челябинской, Вологодской и Самарской областях.
По словам Александра Волкова, 7 сентября 2022 состоялось совещание у заместителя губернатора Сергея Семки с участием представителя «Экологии Новосибирск» и перевозчика «Экотранс-Н», которое стало последней попыткой разобраться с раздельным сбором отходов в Новосибирской области, но результатов оно не принесло:
— Речь шла не столько про оплату (ее нет), сколько про отсутствие работы по РСО со стороны регионального оператора. Все, что сейчас происходит в городе с раздельно собираемыми отходами — исключительно инициатива городских компаний, которые делают это за свой счет. Хотя региональный оператор собирает деньги с населения за эту услугу, — добавил руководитель группы компаний.
По мнению директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, регоператор никакого отношения к остановке завода и снижению объема сортируемых отходов не имеет, нарушений в этой ситуации нет:
— С 22 апреля на транспортирование ТКО осуществляет МУП САХ по договору субподряда с «Экотранс-Н», — рассказала она НГС. — Раздельно накопленные отходы доставляются на объект обработки МУП САХ.
Конечным владельцем ООО «Экология-Новосибирск» является группа компаний «ВИС», которой принадлежит более 70% акций компании, а также ряд физических лиц. Чистый убыток регоператора на конец 2021 года составил 628,4 миллиона рублей, в феврале 2022 года в рамках дела о банкротстве в отношении компании была введена процедура наблюдения.
В МУП «Спецавтохозяйство» не смогли оперативно прокомментировать претензии «Арктики Сити».
МУП «Спецавтохозяство» принадлежит Департаменту Энергетики и ЖКХ и Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Директор предприятия — Андрей Зыков. Чистая прибыль на конец 2021 года составила 72,2 миллиона рублей.
9 сентября 2022 мусоровывозящая компания «Айсберг», входящая в ГК «Арктика Сити», была признана банкротом. В отношении нее ввели конкурсное производство на полгода. При этом сама компания банкротом себя не признала и, по словам Александра Волкова, рассчитывает на возврат многомиллионного долга «Экологией Новосибирск».