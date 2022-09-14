«Не вижу иного выхода»: сортировочный завод «Арктики сити» остановил работу в Новосибирске

ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Как писал НГС, компания «Айсберг» — это самый крупный участник мусорного рынка. В 2020 году она заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году выручка компании составила почти 1 миллиард рублей, прибыль ушла в минус (-26 миллионов рублей). Учредители компании — АО «Трест № 37», «Ленинградспецстрой» и Ирина Волкова. Ей же принадлежат несколько оптовых торговых компаний в Челябинской, Вологодской и Самарской областях.

