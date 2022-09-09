Мусоровывозящая компания «Айсберг» признана банкротом — ее руководители требуют долг с «Экологии-Новосибирск»
Конкурсное производстве введено сроком на полгода
В Новосибирске мусоровывозящая компания ООО «Айсберг» (входит в группу «Арктика Сити») признана банкротом. Как следует из документов Арбитражного суда, в компании введено конкурсное производство сроком на полгода. Временным конкурсным управляющим компании назначен член Ассоциации арбитражных управляющих «Орион» Александр Пархоменко.
На весну 2023 года назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства. Как отмечается в документах суда, представитель «Айсберга» указывал на преждевременность введения процедуры банкротства, так как дебиторская задолженность может быть возмещена «Экологией-Новосибирск», у которой также идет суд по банкротству.
— Ссылка представителя должника на возможность взыскания дебиторской задолженности с ООО «Экология-Новосибирск» (также находящегося в процедуре банкротства) в целях восстановления платежеспособности во внимание судом не принимается, поскольку носит предположительный характер и документально не подтверждена, — ответили в суде.
В суде также обозначено, что на 31 марта 2022 года общая стоимость запасов, принадлежащих «Айсбергу», составила 2,6 миллиона рублей. При этом 9 кредиторов требуют у компании сумму в 260,3 миллиона рублей. Суд решил не применять оздоровительные меры для компании и не вводить внешнее управление из-за отсутствия оснований.
Исполнительный директор ГК «Арктика Сити» Александр Волков в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что компания «Айсберг» себя банкротом не признает. «Арктика Сити» может выиграть суд у «Экологии-Новосибирск» и вернуть многомиллионный долг, который поможет рассчитаться с собственными долгами.
— У нас сейчас есть сортировка, которую мы будем закрывать, так как «Экология-Новосибирск» прекратила привозить нам мусор из наших контейнеров. У нас также есть полигон в городе Куйбышеве, он работает, — уточнил Александр Волков.
ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Как писал НГС, компания «Айсберг» — это самый крупный участник мусорного рынка. В 2020 году она заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году выручка компании составила почти 1 миллиард рублей, прибыль ушла в минус (-26 миллионов рублей). Учредители компании — АО «Трест
В мае этого года ГК «Арктика Сити» сообщила о возобновлении работы сортировочного комплекса на Выборной. Также она снова начнет вывозить вторсырье из своих контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом она объявила в своих соцсетях.
В апреле «ЭкоТранс-Н», перевозчик мусора, лишился 80 единиц спецтехники: «Арктика Сити» разорвал договоры аренды из-за невыплаты платежей в течение полумесяца. Компания пыталась заменить их на 30 КАМАЗов и другую технику меньшей грузоподъемности, что и вызвало протест сотрудников «ЭкоТранс-Н».
«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами в НСО. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Согласно сервису «Контур.Фокус», выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона. С февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» введена процедура наблюдения. Ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей, 800 миллионов из них — перед ГК «Арктика Сити», которая предоставляла «ЭкоТранс-Н» транспорт в лизинг.
В Новосибирске 14 июля депутаты заксобрания Новосибирской области поддержали проект новой концессии по строительству мусорных полигонов. За проект проголосовали 59 депутатов, 3 воздержались.