Мусоровывозящая компания «Айсберг» признана банкротом — ее руководители требуют долг с «Экологии-Новосибирск»

В Новосибирске мусоровывозящая компания ООО «Айсберг» (входит в группу «Арктика Сити») признана банкротом. Как следует из документов Арбитражного суда, в компании введено конкурсное производство сроком на полгода. Временным конкурсным управляющим компании назначен член Ассоциации арбитражных управляющих «Орион» Александр Пархоменко.

На весну 2023 года назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства. Как отмечается в документах суда, представитель «Айсберга» указывал на преждевременность введения процедуры банкротства, так как дебиторская задолженность может быть возмещена «Экологией-Новосибирск», у которой также идет суд по банкротству.