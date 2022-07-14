Депутаты поддержали новый проект новосибирской мусорной концессии за 9,5 миллиарда

В апреле из-за «Экологии-Новосибирск» в городе начались проблемы с вывозом мусора. На линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании « ЭкоТранс-Н ». Причин они назвали несколько. Главные среди них — нехватка техники и ее слабая готовность к работе. 4 мая Андрей Травников подчеркивал, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса. Ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске бастуют мусорщики и какие компании связаны с регоператором.

