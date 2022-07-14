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Депутаты поддержали новый проект новосибирской мусорной концессии за 9,5 миллиарда

Предыдущую концессию заключили в 2016 году, но так ничего и не построили

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В апреле из-за предыдущего концессионера «Экология-Новосибирск» в городе начались проблемы с вывозом мусора

В апреле из-за предыдущего концессионера «Экология-Новосибирск» в городе начались проблемы с вывозом мусора

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Утром 14 июля депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали проект новой концессии по строительству мусорных полигонов. За проект проголосовали 59 депутатов, 3 воздержались.

Проекты представили министр экономики региона Лев Решетников и министр ЖКХ региона Денис Архипов. Согласно проекту, в области появится два мусорных полигона — около Верх-Тулы на левом берегу и у села Раздольного на правом.

Планируемая мощность полигона в Верх-Туле — 300 тысяч тонн, в Раздольном — 330 тысяч. Объемы инвестиций соответственно — 3,4 миллиарда рублей и 3,65 миллиарда рублей.

Концессию заключат на 25 лет, с учетом НДС и инвестиционных расходов общее финансирование составит около 9,5 миллиарда рублей. Планируется, что часть средств вложит ППК «Российский экологический оператор». Концессионеров выберут на открытом конкурсе. Губернатор области Андрей Травников, который присутствовал на сессии, призвал новосибирских предпринимателей участвовать.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» появилась в 2019 году по указу президента. Как указано на сайте компании, является одним из ключевых инструментов в нацпроекте «Экология». Как указано в «Контур.Фокусе», учредителем ППК является Министерство природы России. Баланс на конец 2021 года — 7,3 миллиарда, выручка — 4,2 миллиона, чистая прибыль — 17,3 миллиона.

Предыдущее концессионное соглашение расторгли в мае. Тогда губернатор области заявил, что соглашение было не до конца проработано и структурировано.

По плану «Экология-Новосибирск», которая принадлежит концессионеру четвертого моста ВИС, должна была построить два комплекса в Раздольном и Верх-Туле. Строительство комплексов планировалось выполнить за счет средств концессионера — инвестиции должны были составить порядка 6,5 миллиарда рублей.

В апреле из-за «Экологии-Новосибирск» в городе начались проблемы с вывозом мусора. На линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Причин они назвали несколько. Главные среди них — нехватка техники и ее слабая готовность к работе. 4 мая Андрей Травников подчеркивал, что в Новосибирске истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса. Ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске бастуют мусорщики и какие компании связаны с регоператором.

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