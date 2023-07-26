«Мамочка, меня хотели зарезать»: 10-летний школьник смог отбиться от рецидивиста с ножом — пока он сражался, прохожие шли мимо

Октябрьский суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о нападении 40-летнего рецидивиста на 10-летнего школьника. По версии следствия, мужчина повалил ребенка на землю и попытался ударить его ножом: всё ради того, чтобы забрать телефон. Крови удалось избежать. Мальчик оказал настолько яростное сопротивление, что впору сравнивать, кто получил больше травм: нападавший или оборонявшийся. Мать ребенка рассказала криминальному корреспонденту НГС Павлу Тиунову, как ее сын пережил борьбу с вооруженным рецидивистом и кто помог найти преступника.
Неймар с соседнего двора
Регина К. работает в банке. Несколько лет назад вместе с сыном Сеней (имена изменены. — Прим. ред.) она переехала в Новосибирск из города Ачинск Красноярского края. Сестра пригласила. Большой город — больше возможностей, уверяет Регина. Обосновались в Октябрьском районе. Здесь же сын пошел в первый класс.
— Мы выбрали школу по отзывам: профессиональные педагоги, хороший директор. Ребенок быстро освоился, учится хорошо. По итогам 4-го класса у него всего две четверки, остальные пятерки. Коммуникабельный, весь в маму. У него много друзей, — рассказывает Регина.
Нехватки общения у Сени нет: друзья в школе, во дворе, в спортивных секциях. Школьник ходит сразу на две: на футбол (во дворе у него прозвище Неймар) и на армейский рукопашный бой. Интерес к единоборствам, уверяет женщина, ее сын проявил самостоятельно.
— Сначала он год ходил на джиу-джитсу, потом пару месяцев на самбо, сейчас остановился на армейском рукопашном бое. Ему понравилось сочетание ударов и бросков, которым обучают. К сожалению, этому нашлось и практическое применение, — отмечает Регина.
Сеня — обычный мальчик, который попал в необычную ситуацию. 7 апреля ребенок оказался перед лицом смертельной опасности.
«А вдруг это был последний звонок?»
7 апреля 2023 года Регина называет самым ужасным днем в своей жизни. Это была обычная рабочая пятница. Сын, по ее словам, после уроков прислал эсэмэску, спросил, можно ли погулять. Женщина разрешила. Не прошло и часа — мальчик позвонил. Регина удивилась, что Сеня звонил в мессенджере, а не по сотовой связи, как обычно.
— Я отвечаю на звонок, а в трубке — дикий крик сына: «Мамочка, пожалуйста, вызови полицию! Меня хотели зарезать!» За 10 лет я такого ни разу не слышала, — подчеркнула женщина.
Регина как была, в одних тапочках, налегке выбежала из офиса, села в машину и помчалась к школе. Уровень стресса, говорит, не передать словами: ноги трясутся, руки трясутся, дрожащими пальцами пытается набрать 112. Оператор попыталась успокоить женщину и попросила время, чтобы связать ее с полицией.
— Я смотрю, а мне в этот момент опять ребенок звонит. Честно, я не понимала, что делать: оставаться на связи и вызывать подмогу или ответить ребенку. Было дикое метание. Я все-таки связалась с полицией, объяснила им ситуацию, в этот момент сын сбросил звонок. Я перезваниваю — телефон не берет. Была куча мыслей о том, а вдруг это был последний звонок. Думаю: «Господи, только бы ничего плохого не произошло», — рассказала Регина.
Женщина подъехала к школе так быстро, как только смогла. Забежала в здание и увидела своего сына: Сеня стоял весь грязный, с промокшими ногами, рука в крови.
— Видно было, что он держался. Я бросилась к нему, обняла, он уткнулся в меня и сказал: «Мамочка, я так сильно испугался». Почти сразу подъехала Росгвардия. Мы зашли домой переодеться и отправились в полицию, — уточнила Регина.
В отделе по делам несовершеннолетних школьник рассказал, как на него с ножом напал незнакомец.
«Недочеловек» с ножом
После уроков Сеня вместе с двумя друзьями играли в войнушку у футбольного поля. Мальчишки выбрали палки, представляя, что это оружие, и устроили вымышленную перестрелку. Школьник рассказал силовикам, что заметил мужчину, который за ними пристально наблюдал: сначала издалека, потом ближе, пока наконец не оказался прямо перед детьми.
— Сын говорит, что они заигрались и не заметили, как этот «недочеловек» оказался с ними рядом. Он, ничего не говоря, вытащил большой нож и спросил: «Видали такой?» Мальчишки хором ответили: «Нет». На этом диалог закончился, — отметила Регина.
Незнакомец молча перешел к действиям. Он схватил Сеню за плечо, мальчик вывернулся, но оступился и упал на спину. Мужчина сел на него верхом и замахнулся ножом. Школьник не стал смирно ожидать своей участи.
— У него в руках была Т-образная такая палка, и он начал ею лупить по голове этого недочеловека. Палка была с острыми краями, у него на лице остались хорошие ссадины. Сеня пытался ногами от него отпинываться и при этом громко кричал. Самое страшное, что в этот момент рядом были люди: недалеко проходили двое мужчин, на футбольном поле играли старшие ребята — и никто не отреагировал, — сетует Регина.
Нападавший, похоже, не ожидал такого яростного отпора. В какой-то момент он отшатнулся, привстал. Сеня среагировал, быстро поднялся и бросился в школу. Мать мальчика написала заявление в полицию.
«Спасибо журналистам и Бастрыкину»
Новость о том, что на 10-летнего школьника напал мужчина с ножом, быстро растиражировали местные СМИ. Спустя двое суток после подачи заявления глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. После этого, уверяет Регина, маховик правоохранительной системы заработал на полную мощность.
— Со мной связались следователи, приехали оперативники уголовного розыска. Мы вместе с ними ходили на место происшествия и даже нашли палку, которой отбивался мой сын. Они просмотрели все возможные камеры наблюдения. Знаю, что потом искали подозреваемого по вокзалам и злачным местам, — отметила женщина.
Пока силовики разыскивали таинственного незнакомца с большим ножом, родители младших учеников водили детей за ручку в школу и из школы, опасливо озираясь по сторонам, не притаился ли где-то злодей. 20 апреля журналистам сообщили, что подозреваемый арестован.
— Родители выдохнули. Перед задержанием следователи показывали ребятам его фотографию, то есть достаточно быстро нашли. Спасибо журналистам и Бастрыкину, — подчеркнула Регина.
Оперативники задержали 40-летнего рецидивиста Александра Железовского. Полжизни он провел в местах не столь отдаленных, где получил прозвище Сашка Пушкин — из-за совпадения имени-отчества и характерной кудрявой прически. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) и разбое (ч.2 ст.162 УК РФ).
«Отец на СВО, кто защитит сына дома?»
Как таковой психологической травмы у ребенка Регина не заметила. Наоборот, уверяет, что сын после инцидента стал еще более уверенным в себе и своих силах. При этом мальчик теперь очень осторожно относится ко взрослым мужчинам.
— На судмедэкспертизе сын рассказал: когда к нему приближается взрослый мужчина, он теперь внимательно смотрит на руки. Опасается. Еще, например, дома посуду моет, увидит нож и сразу вспоминает об этой истории, — говорит Регина.
Мальчик, по ее словам, не спасовал и на очной ставке, когда ему пришлось снова лицом к лицу столкнуться с рецидивистом. Железовский активно пытается доказать, что он не собирался никого убивать, ему, мол, нужен был только телефон. При этом он признался, что не требовал у детей ни смартфонов, ни денег.
— Сеня на очной ставке вёл себя уверенно. Показывал, как лежал, как над ним замахнулись ножом. Обвиняемый заявил, что держал нож лезвием вверх, но Сеня перебил его: «Вы держали нож вот так!» — и показал, — рассказала мать школьника.
Регина называет сына защитником, но боится, что Железовскому могут дать незначительный срок. По ее мнению, таким людям не место в обществе, и страшно даже предположить, на что он способен, окажись снова на свободе.
— Отец моего ребенка сейчас находится в зоне проведения СВО, защищает нас, а кто защитит его сына дома? — задается вопросом женщина.
Сейчас судебный процесс над рецидивистом в самом разгаре. Очередное заседание назначено на 10 августа.
Тем временем в Академгородке продолжают судить мигранта, который на глазах очевидцев зарезал 17-летнюю девушку.