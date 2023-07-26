«Мамочка, меня хотели зарезать»: 10-летний школьник смог отбиться от рецидивиста с ножом — пока он сражался, прохожие шли мимо

Неймар с соседнего двора

Регина К. работает в банке. Несколько лет назад вместе с сыном Сеней (имена изменены. — Прим. ред.) она переехала в Новосибирск из города Ачинск Красноярского края. Сестра пригласила. Большой город — больше возможностей, уверяет Регина. Обосновались в Октябрьском районе. Здесь же сын пошел в первый класс.



— Мы выбрали школу по отзывам: профессиональные педагоги, хороший директор. Ребенок быстро освоился, учится хорошо. По итогам 4-го класса у него всего две четверки, остальные пятерки. Коммуникабельный, весь в маму. У него много друзей, — рассказывает Регина.

