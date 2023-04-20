Мужчину, напавшего с ножом на ребенка, арестовали в Новосибирске — мотивы выясняют следователи

Мужчину, который с ножом напал на ребенка в школьном дворе, задержали и отправили в СИЗО. Обстоятельства преступления выясняют силовики.
— В ходе предварительного расследования лицо, совершившее инкриминируемое деяние установлено, избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, — сообщили корреспонденту НГС в Следственном комитете.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следователи выясняют мотивы нападения.
Инцидент произошел 7 апреля во дворе школы № 2 в Октябрьском районе. Очевидцы писали, что у мужчины было холодное оружие с лезвием длиной около