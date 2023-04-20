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Мужчину, напавшего с ножом на ребенка, арестовали в Новосибирске — мотивы выясняют следователи

Суд отправил его в изолятор на время расследования

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Мужчину обвинили в покушении на убйиство и отправили в изолятор

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Мужчину, который с ножом напал на ребенка в школьном дворе, задержали и отправили в СИЗО. Обстоятельства преступления выясняют силовики.

— В ходе предварительного расследования лицо, совершившее инкриминируемое деяние установлено, избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, — сообщили корреспонденту НГС в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следователи выясняют мотивы нападения.

Инцидент произошел 7 апреля во дворе школы № 2 в Октябрьском районе. Очевидцы писали, что у мужчины было холодное оружие с лезвием длиной около 25 см. Он схватил 10-летнего школьника за руку, повалил на землю и попытался вонзить в него нож. Мальчику удалось ударить нападавшего по лицу палкой, встать и убежать. Для розыска подозреваемого была сформирована специальная следственно-оперативная группа.

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