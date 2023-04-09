Неизвестный с ножом напал на 10-летнего мальчика около школы в Новосибирске — возбуждено дело о покушении

По данным следствия, днем 7 апреля на территории школы в Октябрьском районе неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика с ножом. Нападавший пытался убить мальчика, но ребенок сумел отбиться.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство несовершеннолетнего на территории школы, по признакам преступления по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).