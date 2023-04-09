Неизвестный с ножом напал на 10-летнего мальчика около школы в Новосибирске — возбуждено дело о покушении

Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на
По данным следствия, днем 7 апреля на территории школы в Октябрьском районе неизвестный мужчина напал на
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство несовершеннолетнего на территории школы, по признакам преступления по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Сейчас создали следственно-оперативную группу из числа следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и устанавливают личность нападавшего.
Как ранее сообщил автор поста в «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», нападение произошло днем 7 апреля в 12:00. У неизвестного с собой был нож размером 25 сантиметров. Мужчина был в зеленой куртке и зеленой шапке. Он показал нож и схватил ребенка за руку, повалил на землю, сел на мальчика и хотел воткнуть нож, школьник ударил нападавшего по лицу палкой и убежал. После случившегося полиция начала проверку.
Ранее в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде. Спустя сутки подозреваемого задержала полиция.