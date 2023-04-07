Полиция проверяет сообщение о нападении мужчины на ребенка в Октябрьском районе

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о нападении мужчины на мальчика на футбольном поле рядом со школой
— В отдел полиции поступило заявление по данному факту от законного представителя мальчика. Сотрудниками полиции организованы мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление личности гражданина, возможно причастного к совершению противоправного деяния. За медицинской помощью несовершеннолетний не обращался, — пояснили в ведомстве.
Как сообщил автор поста, инцидент произошел сегодня днем, в 12:00. У напавшего с собой был нож размером 25 сантиметров.
— Сегодня на территории школы 2, где футбольное поле, подошел к ребятам мужчина в зеленой куртке и зеленой шапке, возраст 50–60 лет. Показал им нож, схватил за руку Севу, он вывернулся и упал. Этот урод повалил его на землю, присел на него и хотел воткнуть в него нож. Не знаю, как мой ребенок увернулся, но он орал, пытался отталкивать его ногами и ударил по лицу палкой. В этот момент нападавший подскочил, и Сева убежал, — говорится в сообщении.
Ранее в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде. Спустя сутки подозреваемого задержала полиция.